రాత్రైతే చాలు ఊపిరి ఆడదు! - ఘాటు వాసనలతో జనాల ఉక్కిరిబిక్కిరి
రాత్రి వేళల్లో పరిశ్రమలు వదులుతున్న ఉద్గారాలు - వాసన భరించలేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న జనాలు - పట్టించుకోని పీసీబీ అధికారులు
Published : October 7, 2025 at 11:56 AM IST
People Suffering Chemicals Air : నగరంలో ఎటుచూసినా భారీ పరిశ్రమలు, చిన్న పరిశ్రమలతో హడావిడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నిత్యం వేలాది మందికి ఉపాధి దొరుకుతూ ఉంటుంది. పరిశ్రమల హబ్గా మారిన హైదరాబాద్లో, పరిశ్రమల చాటున కొన్ని కంపెనీలు కాలుష్యాన్ని వెదజల్లుతున్నాయి. రాత్రి అయితే చాలు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ రసాయన ఘాటు వాసనలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ వాసనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అంతుచిక్కడం లేదు కానీ గంటల తరబడి ఊపిరి మాత్రం ఆడనివ్వడం లేదు.
ఆ సమయాల్లో కిటీకీలు, తలుపులు మూసి ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వస్తోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ) కారకులను గుర్తించడంలో విఫలం అవుతుందని అక్కడి వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఘాటు వాసనలతో గొంతునొప్పి, కళ్లలో మంట, శ్వాస ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా నల్లగండ్ల, బాచుపల్లి, కొండాపూర్, మణికొండ, గచ్చిబౌలి నివాసితులు తమ గోడును వెళ్లబోసుకుంటున్నారు.
నగర చుట్టుపక్కలకు ఘాటైన వాసనలు : హైదరాబాద్ నగరంలోని శివారు ప్రాంతాల్లో సుమారు 200 బల్క్డ్రగ్, ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉత్పత్తులు తయారయ్యేటప్పుడు పొగను నేరుగా గాల్లోకి వదులుతున్నారు. వాటిల్లో ఉత్పత్తులు తయారు చేసినప్పుడు విడుదలయ్యే పొగ విపరీతమైన వాసన వస్తుంది. వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్(వీవోసీ) ఎక్కువగా ఉండటంతో వాసన అనేది మరింత ఘాటుగా ఉంటుంది. నేరుగా గాల్లోకి వదులుతుండటంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు ఈ పొగ విస్తరిస్తుంది. బాచుపల్లి, కూకట్పల్లి, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాల వరకు ఈ వాసనలు విస్తరిస్తున్నాయి.
శుద్ధి చేస్తున్నారా? : పరిశ్రమల నుంచి విడుదలయ్యే పొగను శుద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేకించి వ్యవస్థలు ఉంటాయి. శుద్ధి చేసి గాల్లోకి వదలాలి. దీనిని పీసీబీ అధికారులు తనిఖీ చేయాలి. కానీ అక్కడి ప్రజలు చెబుతున్న మాటల ప్రకారం చూస్తే అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదని తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మధ్య వార్తల్లో వ్యర్థాలను అక్రమంగా పైపులు ఏర్పాటు చేసి భూమిలోకి ఇంకించేస్తున్నారు. ఇది మానవాళికి ఎంతో ప్రమాదం.
గుర్తించడం సాధ్యమయ్యేనా? :
- పీసీబీ వద్ద ఉన్న పరికరాలు వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సహా కొన్ని కాలుష్య కారకాలను అవి గుర్తించగలవు.
- సమస్య ఉన్న చోట టెడ్లర్ బ్యాగ్ ద్వారా గాలిని బంధించి పీసీబీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని జీసీఎంఎస్ యంత్రంలోకి పంపి కాలుష్య కారకాన్ని గుర్తించొచ్చు.
- అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి చేరుకునే సరికి ఒక్కోసారి వాసనల ఉద్ధృతి తగ్గొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా కాలనీలవాసులకే గాలిని బంధించేలా శిక్షణ అందించాలి. పౌర భాగస్వామ్యంతో కారకాలను గుర్తించవచ్చు.
వాయు కాలుష్యంతో శ్వాసకోశ వ్యాధులు : ఈ కాలుష్యం వల్ల మనిషికి అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ వాయు కాలుష్యం వల్ల శ్వాసకోశ వ్యాధులైన ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఇతర దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఎక్కువగా వస్తాయి. అంతే కాకుండా గుండెపోటు, కళ్లకు సంబంధించిన ఎలర్జీలు, చర్మ వ్యాధులు సైతం వస్తున్నాయి.
జీసీఎంఎస్ పరికరం ద్వారా గుర్తించవచ్చు : పరిశ్రమల నుంచి విడుదలయ్యే వాయు ఉద్గారాలను శుద్ధి చేసి బయటకు వదలాలన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి. కాలుష్యాన్ని గుర్తించేందుకు జీసీఎంఎస్(గ్యాస్ క్రొమటోగ్రఫీ-మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ) పరికరం ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పరికరం ద్వారా పరిశ్రమల నుంచి సేకరించిన శాంపిళ్లను తీసుకొని కారకులను గుర్తించవచ్చు.
అంతులేని కాలుష్యం ఆపకుంటే ప్రమాదం - ప్రజలు బాధ్యతగా తీసుకోవాలంటున్న విశ్లేషకులు