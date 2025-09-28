ఆటలపై ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఈ కోర్సులో చేరితే మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు
వ్యాయామ విద్య కోర్సు పూర్తయిన వెంటనే ఉపాధి అవకాశాలు - గత కొన్ని ఏళ్లుగా ఖమ్మం వ్యాయామ విద్య కళాశాలలోని 100 సీట్లూ భర్తీ - ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు గడువు
Published : September 28, 2025 at 12:46 PM IST
Physical Education Courses At Kakatiya University : వ్యాయామ విద్య కోర్సులకు నేడు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ కోర్సు పూర్తయిన వెంటనే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు దక్కుతుండటంతో చాలామంది దీనిపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఖమ్మంలోని వ్యాయామ విద్య కళాశాలలో చేరికలే ఇందుకు నిదర్శనం. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో వరంగల్, ఖమ్మంలో మాత్రమే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. హైదారబాద్ దోమలగూడలోని కళాశాల ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలోని మిగతా 23 ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాలలు ప్రైవేట్వే కావడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో సీట్లకు భారీగా డిమాండ్ ఉంటోంది.
సీట్లన్నీ భర్తీ : బీపీఈడీ కోర్సు కాలవ్యవధి రెండేళ్లు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఖమ్మం వ్యాయామ విద్య కళాశాలలోని 100 సీట్లూ భర్తీ అవుతున్నాయి. ఈ కళాశాలలో శిక్షణ కొంత కఠినంగా ఉండటం వల్ల 20 శాతం మంది విద్యార్థులు మధ్యలో మానేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు 85 మంది చేరారు. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు గడువు ఉండటంతో ఈ సారి కూడా సీట్లన్నీ భర్తీ అవుతాయని అధ్యాపకులు భావిస్తున్నారు.
అవకాశాలు అపారం : 2013లో ఖమ్మంలో వ్యాయామ విద్య కళాశాల ఏర్పాటైంది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా 40 మంది అమ్మాయిలు, 60 మంది అబ్బాయిలు చేరుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం వందశాతం ఫలితాలు సాధించడం కళాశాల ప్రత్యేకత. విద్యార్థుల చదువు పూర్తయిన తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. బెంగళూరులోని ఎడ్యూస్పోర్ట్స్తో పాటు వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొలువులు లభిస్తున్నాయి. కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో పీఈటీలుగా కొందరు ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. ఇక్కడి విద్యార్థులు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో టాప్ ర్యాంకర్లుగా నిలుస్తున్నారు.
వసతిగృహం నిర్మాణానికి స్థలం కేటాయించినా : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్, మెదక్, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల నుంచి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చేరుతున్నారు. కళాశాలకు అనుబంధంగా వసతిగృహం లేదు. దీనివల్ల దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు ఇక్కడ బయట ఉండి చదివేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. హాస్టల్ కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా స్థలం కేటాయించింది. దీని కోసం నిధులు మంజూరు చేస్తే విద్యార్థులకు హాస్టల్ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది.
ప్రముఖ కంపెనీలతో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ : బీపీఈడీ కోర్సు అభ్యసించే విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూస్తున్నామని ఖమ్మం కేయూ పీజీ కళాశాల ప్రన్సిపల్ చేకూరి రవికుమార్ అన్నారు. విద్యార్థుల శిక్షణకు అనుగుణంగా కళాశాల మైదానంలో వసతులు సమకూర్చాని తెలిపారు. కాలానుగణంగా బోధన ఉంటోందని పేర్కొన్నారు. చదువు పూర్తయిన తర్వాత ప్రముఖ కంపెనీలతో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ నిర్వహించి విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
