కొవిడ్​ తర్వాత కూరగాయలకే ప్రాధాన్యత - ఈ సమస్యలు దరిచేరవు! - VEGETABLES FOR GOOD HEALTH

రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణకు తోడ్పడుతుండటతో కూరగాయల వైపే మొగ్గు - కొవిడ్‌ తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్న ప్రజలు

Published : August 17, 2025 at 8:47 PM IST

Vegtables For good Health After Covid : కొవిడ్‌ తర్వాత చాలామంది ఆరోగ్యం జాగ్రత్త వహించడంతో పాటు నాణ్యమైన ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. బరువు, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొనేందుకు, మెదడు చురుకుగా పనిచేసేందుకు యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న కూరగాయలపై ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఆరోగ్యరీత్యా చాలామంది శాకాహార భోజనం తినేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కూరగాయల్లో పోషకాలు అధికంగా ఉండటంతో బలమైన ఆహారంగా భావించి వాటిపై దృష్టిసారిస్తున్నారు.

శరీరంలోని సమస్యల అదుపునకు : కూరగాయల్లో విటమిన్లు, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు ఉండటంతోపాటు జీర్ణక్రియ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దరిచేరనివ్వదు. రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణకు తోడ్పడుతుండటతో ప్రజలు ఎక్కువగా వీటిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తెలంగాణలో దాదాపు కోటి పైగా కుటుంబాలు ఉంటాయని అంచనా.

ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు : దీని ప్రకారంంగా ప్రతి కుటుంబంలో ఇద్దరు, ముగ్గురు షుగర్, బ్లడ్​ ప్రెజర్ తదితర వ్యాధులతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు. వీటి అదుపునకు దోహదపడుతుందని కాయగూరల భోజనంపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నారు. రానురాను కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో వండిన వంటకాలు తినేందుకు ఇష్టపడనున్నారు. స్టార్​ సెలబ్రీటీలు, ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకుల్లోనూ కొంత మంది పూర్తిగా శాకహారులు ఉన్నారు. ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా ఉంచుకోవడానికే శాకాహరులమయ్యామని అప్పుడప్పుడు పలు వేదికల్లో చెబుతుంటారు.

ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు : 2011 నుంచి తమ కుటుంబ సభ్యులు కూరగాయల భోజనం ప్రారంభించామని, అంతకు ముందు మొదట మాకు ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయని తెలిపారు. సైనసిస్, పార్శ్వపు నొప్పి(మైగ్రేన్‌), శరీరంపై మచ్చలు వంటి వచ్చేవన్నారు. దీంతో శాకాహారం తినడం ప్రారంభించిన మూడు నెలల్లో ఈ రుగ్మతలు దూరమయ్యాయని, వీటితోపాటు ధ్యానం చేసేవాళ్లమని పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా వివిధ రకాల వ్యాధులతో బాధపడుతుంటే కూరగాయల భోజనం ప్రారంభించి ధ్యానం చేయమని చెబుతున్నట్లు తెలిపారు దయాసాగర్.

వెన్నునొప్పి దూరం : శాకాహారంతో భోజనం చేయడం వల్ల తనకు ఏకంగా వెన్ను నొప్పి తగ్గిందని తెలిపారు కమ్మాల వీరబాబు. దీంతోపాటు కంటిలో గ్లకోమాతో నేను ఏ పని చేయలేకపోయానని, ఆసుపత్రుల్లో రకరకాల టెస్టులు చేయించుకొని మరీ మందులు వాడినా తగ్గలేదన్నారు. నాలుగేళ్ల నుంచి కూరగాయలతో భోజనం చేస్తున్నట్లు దీంతో అన్ని సమస్యలు తగ్గాయన్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులంతా శాకాహారులుగా మారారని, పండ్లు, వాటి రసాలతోపాటు ఆకుకూరలు, కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు, మునగాకు తదితరాల జ్యూస్‌ తాగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. చురుకుగా ఉండాలంటే నిత్యం ఆరోగ్యసాధనాలు చేయడంతోపాటు కూరగాయల భోజనం తీసుకోవాలని కమ్మాల వీరబాబు సూచిస్తున్నారు.

"మనిషి శరీరం శాకాహారం తీసుకోవడానికి అనువుగా నిర్మితమై ఉంది. మనం తీసుకొనే ఆహారమే మనస్సును చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. సాత్విక శాకాహారం తీసుకొంటే మనలోని కణాలను చైతన్యపరిచి ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల నుంచి కాపాడుతుంది. 14 ఏళ్లుగా ధ్యానం, యోగా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తున్న వారు శాకాహారులుగా మారి ఎలాంటి మందులు లేకుండా ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. కూరగాయలు, పండ్లు, సిరిధాన్యాలు, పప్పు తదితరాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి" -తోట నాగమణి, శివసాయి పిరమిడ్‌ ట్రస్ట్‌ అధ్యక్షురాలు, సూర్యాపేట

