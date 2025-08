ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లోని ఆ ప్రాంతాల్లో వేలాది నివాసాలు - ఆ బస్సులే కావాలని డిమాండ్​! - DEMANDING THE AC BUSES IN HYD

Demanding the at Least Two Services be Run in Hyderabad : నగరం విస్తరిస్తోంది. శివారు ప్రాంతాల్లో కొత్త కాలనీలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడే స్థిరనివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారిలో నిత్యం నగరానికి రాకపోకలు సాగించే ఉద్యోగులు, ఇతర ప్రయాణికులున్నారు. ప్రజలకు సరైన రవాణా సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ఉరుకులు పరుగులు మీద రెండు, మూడు బస్సులు మారి కార్యాలయాలకు, గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌లోనే కాలం వెళ్లదీయాల్సి వస్తోంది. ఎక్కువ దూర ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోని పలు ప్రాంతాలకు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కనీసం రెండు సర్వీసులు నడపాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

తెల్లాపూర్‌ నుంచి నల్లగండ్ల మార్గంలో జనావాసాలు పెరుగుతున్నాయి. సుమారు 50 వేల మంది కొత్తగా స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సంఖ్య భవిష్యత్తులో రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మార్గంలో నగరానికి బస్సులు నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. టీసీఎస్‌ ఆదిభట్ల మార్గంలో ఇప్పుడిప్పుడే కాలనీలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. పైగా ఉప్పల్‌ నుంచి అనేక మంది ఉద్యోగులు నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఆఫీసులకు వెళ్లేటప్పుడు ప్రత్యేక బస్సులు నడపడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు నడపాలని డిమాండ్ : మోకిల సమీపంలో 5వేల జనావాసాలున్నాయి. అనేక మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఇక్కడి నుంచి నగరానికి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్​ ఏసీ బస్సులు ఇక్కడి నుంచి నడపాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. శంకర్​పల్లి, మోకిల నుంచి టీ హబ్​, మైండ్ స్పేస్​ నుంచి వయా కొల్లూరు నియోపొలిస్​ మీదుగా బస్సులు నడపాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

గండిమైసమ్మ నుంచి మియాపూర్‌ క్రాస్‌రోడ్‌ వరకు వెళ్లే బస్సులను ప్రగతినగర్‌ మీదుగా నడపమని ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. జీడిమెట్ల డిపో వారు మాది కాదని, మియాపూర్‌-2 డిపో అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఘట్‌కేసర్‌ నుంచి షాపూర్, గండిమైసమ్మ మార్గంలో బస్సులు నడపాలని దీని కారణంగా రాంపల్లి, దమ్మాయిగూడ, బాలాజీనగర్‌ నుంచి వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు ఈ బాధ ప్రయాస తప్పుతుందని కోరుతున్నారు.

దుండిగల్‌ సమీపంలోని రెండు వేల రెండు పడక గదుల ఇళ్ల సముదాయం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి హైటెక్‌సిటీకి బస్సులు నడపాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నా అధికారుల నుంచి స్పందన కరవు.