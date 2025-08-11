Busy Roads Make people Afraid to cross :హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు దాటాలంటే వేగంగా వెళ్లే వాహనాల మధ్య బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని అడుగులేయాల్సి వస్తోంది. గాంధీ, నిమ్స్, కేర్ లాంటి ప్రముఖ హాస్పిటల్స్ వద్ద ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంది. ఆసుపత్రులకు వచ్చే పేషెంట్లు రోడ్డు దాటుతూ ప్రమాదానికి గురవుతున్నారు. మరి ప్రమాద నివారణ చర్యలకోసం జీహెచ్ఎంసీ మాత్రం పనిచేయని పెలికాన్ సిగ్నళ్లకు మరమ్మతులు చేయట్లేదు. జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా వెళ్లేట్టు లేన్ మార్కింగ్ ఇవ్వట్లేదు. అలా చేస్తేనే కొంత వరకు ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అవకాశముంటుందని స్థానికులు అంటున్నారు.
పనిచేసేవి అరకొరే : నగరంలో 94 చోట్ల పెలికాన్ సిగ్నళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని 2022లో జీహెచ్ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) నిర్ణయించింది. ఇటీవల 78 చోట్ల ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపినప్పటికీ అందులో పనిచేసేవి అరకొరే. చాలా ప్రాంతాల్లో స్విచ్ బోర్డులు కూడా కనిపించడం లేదు. వాటిని సరిచేయకుండా మరో 135 చోట్ల కొత్త సిగ్నళ్లను ఏర్పాటు చేస్తామని ఇటీవల జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది.
ఇదీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి : పంజాగుట్టలోని నిమ్స్ హాస్పిటల్కు నిత్యం వేలాది మంది పేషెంట్లు వస్తుంటారు. హాస్పిటల్ మెయిన్ గేట్ వద్దనే బస్టాప్, ఎదురుగా మందుల దుకాణాలు ఉండటంతో వందలాది మంది అటువైపుగా రోడ్డు దాటుతుంటారు. పాదచారులు వెళ్లేందుకు కొంత సమయం వాహనాలను నిలిపేలా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పెలికాన్ సిగ్నల్ కొద్ది రోజులకే పాడైంది. ఏడాది కాలంగా రోగులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మెహిదీపట్నంలోని సరోజినిదేవి కంటి హాస్పిటల్కు నిత్యం వందలాదిగా వస్తుంటారు. ఎన్ఎండీసీ నుంచి పీవీఎన్ఆర్, మెహిదీపట్నం వైపు పీవీఎన్ఆర్ నుంచి మాసబ్ట్యాంక్ వైపు వేగంగా వెళ్లే వెహికల్స్ మధ్యనే రోగులు రోడ్డు దాటుతున్నారు. మెహిదీపట్నం బస్టాండు, రైతుబజార్ కూడలిలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
ఎస్సార్నగర్, అమీర్పేట్ మైత్రివనం చౌరస్తాల్లో, ఎర్రగడ్డ, మూసాపేట ప్రధాన రోడ్లపై పెలికాన్ సిగ్నళ్లు పనిచేయడం లేదు. పాదచారులు మీట నొక్కి రోడ్డు దాటే సౌకర్యం ఎక్కడా పనిచేయక పోవడం శోచనీయం.
|పోలీసు కమిషనరేట్
|పెలికాన్ సిగ్నళ్లు
|హైదరాబాద్
|31
|సైబరాబాద్
|44
|రాచకొండ
|03
|మొత్తం
|78
లేన్ మార్కింగ్ ఎక్కడ : పాఠశాలలు, కాలేజీలు, వర్సిటీలు, హాస్పిటల్స్, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్ల వద్దనున్న ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లలో ప్రత్యేకంగా లేన్ మార్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్గాలు, తగ్గించాల్సిన వేగాన్ని సూచించే బోర్డులు కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ట్యాంక్బండ్, సికింద్రాబాద్ సంగీత్ చౌరస్తా, చిలకలగూడ చౌరస్తా, ఎల్బీనగర్, పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్, మాదాపూర్ సైబర్టవర్స్, బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్లలో లేన్ మార్కింగ్ నామమాత్రంగా ఉంది. ఇకనైనా పెలికాన్ సిగ్నళ్లు, కాలిబాటలు, ఎఫ్వోబీలు, లేన్ మార్కింగ్ లాంటి పనులను ఇంజినీర్లు పకడ్బందీగా చేపట్టాలని, వీలైనంత వేగంగా చర్యలు చేపట్టాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
రోడ్డు దాటేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మేలు :
- పాదచారులకు కేటాయించిన మార్గంలోనే వెళ్లాలి
- వేగంగా వెళ్లిపోవాలనే తొందరపాటు వద్దు.
- ఏ వాహనం రావట్లేదు అని నిర్దారించుకున్నాకే వెళ్లాలి.
- వృద్ధులు రోడ్డుదాటేటప్పుడు ఒకరు తోడుగా ఉంటేనే మంచిది.
- అవసరమయితే ట్రాఫిక్ పోలీసుల సాయం కోరడం ఉత్తమం.
ఆ రోడ్డు ఎక్కారంటే మృత్యువునే పక్కన పెట్టుకున్నట్లు - వారానికొకరు చనిపోవాల్సిందే!