మా ఊరికి ఆ పేరేంటి - జగన్​ ఫొటోలు తొలగించిన యువకులు - JaganMohanapuram Name Board Destroy

People Angry With Jagan For Village Name Change: జగన్​ పరిపాలనలో కొందరు వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు ఓ ఊరి పేరునే మార్చేశారు. అదేమిటి అని అడిగితే బెదిరింపులకు గురి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల బెదిరింపులకు లోనైన వారు ప్రభుత్వం మారడంతో కొండంత ధైర్యం వచ్చిందని అంటున్నారు. జగన్​ భక్తితో పరవశించిపోయి అప్పట్లో పోలవరం అనే ఊరి పేరుని మార్చేసి ఎకంగా జగన్మోహనపురం అని పెట్టేశారు. దానిని ఇప్పుడు కొందరు యువకులు తొలగించేశారు. ఇది ఎక్కడ జరిగిందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మా ఊరు పోలవరం. మా గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలో భారీ ఆర్చి కట్టి జగన్మోహనపురం అని పేరు పెట్టారు. ఇన్నాళ్లూ అభ్యంతరం చెబితే వైఎస్సార్సీపీ వారు బెదిరించారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారింది నిగ్గదీసే ధైర్యం వచ్చింది అంటూ కొందరు యువత సంఘటితమై ఆర్చి ఎక్కి జగన్‌ చిత్రాలు తొలగించారు. ఇది కాకినాడ గ్రామీణ మండలం పోలవరంలో చోటు చేసుకుంది.

