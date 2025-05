ETV Bharat / state

చినుకు పడింది - వజ్రాల వేట మొదలైంది - DIAMONDS SEARCHING IN VAJRAKARUR

People Searching Diamonds in Vajrakarur ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 12:02 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

People Searching for Diamonds at Vajrakarur of Anantapur District: ఈ ప్రాంతంలో వర్షాలు పడితే చాలు చిన్నా, పెద్దా, ఆడ, మగ అనే తారతమ్యం లేకుండా వేట మొదలుపెడతారు. అది మామూలు వేట కాదు వజ్రాల వేట. అవును మీరు విన్నది నిజమే! ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరులో ప్రజలందరూ ఈ వేటలోనే నిమగ్నమైపోయారు.

వజ్రకరూరులో వజ్రాల వేట షురూ: అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు ప్రాంతంలో వర్షం తమకు అదృష్టం తీసుకొస్తుందా లేదా అని స్థానిక ప్రజలు ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. వర్షం పడితే చాలు అక్కడ చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా వజ్రాల వేటలో నిమగ్నమైపోతారు. వర్షాలు పడి భూమిపై ఉన్న వజ్రాలు బయట పడతాయని ఏటా వర్షాకాలంలో వజ్రకరూరుతో పాటు చుట్టు పక్కల ప్రజలూ పొలాల్లో అన్వేషణ ప్రారంభిస్తారు.

ఒక్క వజ్రం దొరికినా జన్మ ధన్యమే అనుకుంటూ పొలాల్లో వెతుకులాట ప్రారంభిస్తారంటే అతిశయోక్తి కాదు. తమ అదృష్టం పరీక్షించుకోవటం కోసం కుటుంబంతో సహా వచ్చి వెతికేవారు కొందరైతే ఏకంగా పొలాలకు భోజనం క్యారేజీలతో వచ్చే వారు మరికొందరు కావడం గమనార్హం. బైక్​లు, ఆటోలు, కార్లలో వచ్చి వజ్రాల కోసం అన్వేషిస్తున్నారు.