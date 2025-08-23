ETV Bharat / state

పెన్షన్​ రీ వెరిఫికేషన్​తో​ కష్టాలు - బాధితుల ఆందోళన - PENSIONS TEMPORARILY STOPPED

దివ్యాంగులకు శాపంగా మారిన గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు - తమ పిల్లలకు పింఛన్ ఆపొద్దంటూ సర్కారుకు వేడుకోలు

Published : August 23, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 5:28 PM IST

Government Temporarily Suspends Pensions of Some For Re Verification : గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవకతవకలు వారి పాలిట శాపంగా మారాయి. తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి దివ్యాంగ పెన్షన్లు పొందిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వం రీ వెరిఫికేషన్‌ కోసం కొందరి పింఛన్లను తాత్కాలికంగా నిలిపింది. దీంతో తాము సమస్యల్లో పడ్డామని అనంతపురం వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పిల్లలకు పరీక్షలు నిర్వహించి అర్హత సాధిస్తే పింఛన్లు ఇప్పించాలని కోరుతున్నారు.

పింఛన్లు తొలగించిన బాధిత దివ్యాంగుల ఆందోళన : మానసిక వైకల్యంతో పుట్టిన వారిని కంటికి రెప్పలా చూసుకోవడం తలిదండ్రులకు నిత్యం సవాలుగా మారుతోంది. వైకల్యంతో పుట్టినవారు ఆడపిల్లలైతే ఆ తల్లిదండ్రుల వేదన వర్ణనాతీతం. అంగవైకల్యం కలిగిన వారి కంటే మానసిక వైకల్యం కలిగిన వారిని ఊపిరి ఆగిపోయే వరకూ చూసుకోవల్సి ఉంటుంది. మానసిక వైకల్యంతో పెరుగుతున్న పిల్లల విషయంలో అనంతపురం జిల్లా అధికారులు కనికరం లేకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పింఛన్లు తొలగించిన బాధిత దివ్యాంగులంతా కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. బుద్ధిమాంద్యంతో బాధపడుతున్న తమకు ఆ పింఛన్ డబ్బులు లేకపోతే కష్టమని చెబుతున్నారు.

జనవరి నుంచి బోగస్ దివ్యాంగుల ఏరివేత : అనంతపురం జిల్లావ్యాప్తంగా 48 వేల 777 దివ్యాంగుల పింఛన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పింఛన్ల మంజూరులో బోగస్ సదరం సర్టిఫికెట్లతో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని పెద్దఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. దివ్యాంగుల బోగస్ పింఛన్లు తొలగించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏరివేతకు ఆదేశాలిచ్చింది. జనవరి నుంచి బోగస్ దివ్యాంగుల ఏరివేత కోసం ప్రత్యేకంగా వైద్యబృందాలను ఏర్పాటు చేసి సదరం ధ్రువపత్రాల పరిశీలన చేస్తున్నారు.

'జిల్లాలో 9 వేల 601 మందికి సెప్టెంబర్ నెల ఒకటి నుంచి పింఛన్ ఇవ్వడం లేదని అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. వారిలో అత్యధిక మంది మానసిక వైకల్యం కలిగిన పిల్లల తలిదండ్రులే ఉన్నారని బాధితులు చెబుతున్నారు. అర్హులైన వారికి పింఛన్లు ఇప్పించాలి.' -శిరీష, దివ్యాంగుల శిక్షకురాలు

'నా బిడ్డకు 15 సంవత్సరాలు. తండ్రి కూడా లేడు. నేను తినిపిస్తే గానీ స్వతహాగా తినలేడు. కనీసం ఏ ఆసరా లేకుండా నిలబడలేడు. నడవలేడు. అతని మందులకు, వైద్య పరీక్షలకు డబ్బులు కూడా లేవు. మాకు సొంత ఇళ్లు లేదు. అద్దె కట్టడం, ఆహరం కోసం నేను కూలీకి వెళ్తేగానీ పూట గడవదు. నా బాబు పెన్షన్​ ఆపేశారు. పోషణ భారంగా ఉంది. దయచేసి మా పెన్షన్​ నిలుపుదలపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి.' -బాధితుల తల్లిదండ్రులు

మరోవైపు దివ్యాంగులు, అనారోగ్య పింఛన్లు పొందుతున్న అనర్హులను గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన తనిఖీలకు కొంతమంది క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది తూట్లుపొడుస్తున్నారు. పకడ్బందీగా చేపట్టాలని నిర్దిష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినా వాటిని బేఖాతరు చేస్తున్నారు. అనర్హులను గుర్తించేందుకు 8 నెలలుగా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో అనర్హులుగా గుర్తించిన వారి నుంచి రూ.50 వేల వరకు తీసుకొని తప్పుడు సదరం ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేశారు.

