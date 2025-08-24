Peddi Sambasiva Rao Population Book : రాష్ట్రంలో మొత్తం గ్రామాలెన్ని? అని ఎవరైనా అడిగితే టక్కున సమాధానం చెప్పాలంటే కాస్తా కష్టం. ఇక సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తప్పక ఆన్లైన్ను ఆశ్రయించాల్సిందే. వాటిలో ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఊరేది? అతి తక్కువ మంది ఏ పల్లెలో నివసిస్తారు? వంటి ప్రశ్నలకు అంతర్జాలంలోనూ జవాబు దొరకడం కష్టమే. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టే విధంగా గుంటూరుకు చెందిన పెద్ది సాంబశివరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్లెలు, పట్టణాలు జనాభా పేరిట ఓ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు. గ్రామాల వివరాలతో పాటు మరెన్నో ఆసక్తికర అంశాలను ఆ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు.
గుంటూరుకు చెందిన పెద్ది సాంబశివరావు గతంలో కుష్టువ్యాధి నివారణ విభాగంలో విధులు నిర్వహించారు. జిల్లాస్థాయి అధికారి హోదాలో 2001లో పదవీ విరమణ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఖాళీగా ఉండకుండా చిన్నారులు, యువతకు ఉపయుక్తంగా ఉండేలా సూక్తులు, సామెతలు, వ్యక్తిత్వ వికాస రచనలు చేశారు. 20కి పైగా భాషా నిఘంటువులు, విషయ నిఘంటువులను రూపొందించారు. ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్లెలు, పట్టణాల వివరాలతో ఓ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు. దాదాపు 500పేజీల పుస్తకంలో ఏపీలోని ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించిన వివరాలను ఇందులో పొందుపర్చారు.
Andhra Pradesh Population : తెలుగు అక్షర క్రమంలో గ్రామాల పేర్లను ముద్రించారు. మొత్తం 13,891 పల్లెల వివరాలను పుస్తకంలో పొందిపరిచారు. ఏ ఊరు, ఏ మండలం, ఏ జిల్లా పరిధిలో వస్తుందనే సమాచారంతో పాటు అక్కడ నివసించే జనాభా, ఇళ్ల సంఖ్య, పల్లె విస్తీర్ణం వంటి వివరాలను అచ్చు వేయించారు. తనకు వచ్చిన ఆలోచనను పెద్ది సాంబశివరావు, బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన తమ ఫౌండేషన్ తరఫున ప్రచురించడంతో పుస్తకం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
"రాష్ట్రంలో గ్రామాలెన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పడం కష్టం. ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లాకు విడివిడిగా పల్లెల సమాచారం ఉంది. ఆ సమాచారాన్ని ఒక దగ్గర అందుబాటులో ఉండాలనే ఆలోచన వచ్చింది. తెలుగులో పుస్తకం తీసుకొస్తే పిల్లలు చదవాడనికి వీలుగా ఉంటుందని భావించాను. ఈ విషయాన్ని బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తికి చెప్పాను. ఆయన సహకారంతో పుస్తకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చాను." - పెద్ది సాంబశివరావు, పుస్తక రచయిత
పెద్ది సాంబశివరావు పుస్తకంలో అనేక ఆసక్తికర విషయాలను చేర్చారు. గుంటూరు జిల్లాలో దద్దనాలపాడు, పానుగంటి, తమ్మడిపల్లి, కొమ్మమూరు, శ్రీకాకుళం జిల్లా పుడపదర, అనంతపురం జిల్లా బన్నూర్ వంటి కొన్ని గ్రామాల పేర్లు కేవలం రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మాత్రమే ఉన్నాయి. జనావాసం లేక ఆ ఊర్లు అంతరించిపోయాయి. 1000 లోపు జనాభా ఉన్న ఊళ్లు, 20,000ల కన్నా ఎక్కువమంది జనాభా ఉన్న గ్రామాలు, పది లోపు ఉన్న ఇండ్లు కేవలం ఆరు మందే నివసిస్తున్న పల్లె ఇలాంటి వివరాలన్నీ పొందుపరిచారు.
పెద్ది సాంబశివరావుకు ఇప్పుడు 80 ఏళ్లు దాటాయి. అయినా ప్రజలకు, సమాజానికి పనికొచ్చేలా ఏదో ఒక పని చేయాలనే ఆలోచనే ఆయనను ముందుకు నడిపిస్తోంది. ఏఐ అందుబాటులోకి వచ్చాక గతంతో పోలిస్తే సమాచార సేకరణ సులువైందని పెద్ది సాంబశివరావు తెలిపారు. అయితే ఇందులో వచ్చే విషయాల్లో కూడా తప్పులు దొర్లే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. అయినా సాంకేతికతను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు పాత పుస్తకాలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వాటిని ఆడియో రూపంలోకి మార్చటం ద్వారా నేటి తరానికి వాటిని చేరువ చేసేందుకు ఈ పెద్దాయన కృషి చేస్తున్నారు. త్వరలో మేధోమథనం అనే అంతర్జాల మ్యాగజైన్ తెస్తున్నట్లు పెద్ది సాంబశివరావు వివరించారు.
