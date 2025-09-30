ETV Bharat / state

పెద్ద చెరువును కమ్మేస్తున్న కబ్జాదారులు - చోద్యం చూస్తున్న అధికారులు

రావిర్యాలలో 30 ఎకరాల ఎఫ్‌టీఎల్, బఫర్‌జోన్లలో వెంచర్లు - కలెక్టర్​ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం వస్తే లేఅవుట్​కు అనుమతి ఇస్తామంటున్న అధికారులు - సంయుక్త సర్వే నిర్వహిస్తామన్న రెవెన్యూ అధికారులు

Maheshwaram Peddacheruvu Encroachment
Maheshwaram Peddacheruvu Encroachment (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 10:42 AM IST

Maheshwaram Peddacheruvu Encroachment : రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలోని పెద్దచెరువు ఎఫ్‌టీఎల్, బఫర్ జోన్లు ఆక్రమణకు గురవుతున్నా కూడా రెవెన్యూ, హెచ్‌ఎండీఏ, ఇరిగేషన్ అధికారులు చోద్యం చూస్తున్నారు. దీని కారణంగా చర్యలు తీసుకోవడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. దాదాపు 30 ఎకరాల చెరువు ప్రాంతం కబ్జాకు గురవడం ఇక్కడి స్థానిక రైతులు, పర్యావరణవేత్తలలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల ఈ నీరు లే-అవుట్లలోకి రాకుండా స్థిరాస్తి వెంచర్‌ ప్రతినిధులు అడ్డుకట్ట వేయడంతో చెరువుకు అనుబంధంగా ఉన్న పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో పంట నష్టపోయిన రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో అడ్డుకట్టను తొలిగించారు. హెచ్​ఎండీఏ అధికారులేమో ఇది ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలో లేదు. ఈ కారణంగా కలెక్టర్​ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం వస్తే లే-అవుట్​కు అనుమతి ఇస్తామని అధికారులు అంటున్నారు. ఎఫ్‌టీఎల్‌పై సంయుక్త సర్వే నిర్వహిస్తామని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు.

పటాన్ని మార్చేసి : తుక్కుగూడ సమీపంలోని రావిర్యాల అవుటర్​ రింగు రోడ్డు దగ్గరలోని పెద్ద చెరువు భూములు స్థిరాస్తి వెంచర్లకు అనువుగా ఉంటాయని కొందరు అక్రమార్కులు కన్నేశారు. పదేళ్ల క్రితం చెరువు విస్తీర్ణం 1224 ఎకరాల నుంచి 884.20 ఎకరాలకు అధికారులు తగ్గించారు. 2016లో చెరువు చిత్రపటాన్ని మార్చేసి 855 ఎకరాలేనని తేల్చారు.

ఇదే అదనుగా స్థిరాస్తి వ్యాపారులు ఎఫ్​టీఎల్​, బఫర్​ జోన్లను కలిపేసుకుని రహదారులు నిర్మించి, విద్యుత్​ స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసి ప్లాట్లు విక్రయించారు. భారీగా వర్షం కురిసినప్పుడు చెరువు నీరంతా ఈ వెంచర్లలోకి రావడంతో కొనుగోలు చేసినవారు ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు ముందుకు రావడం లేదు.

హద్దులు చెరిపేసి : సర్దార్​నగర్​- రావిర్యాల మధ్యలోని పెద్దచెరువు కింద కొంగర, ఆదిభట్ల, పటేల్​గూడ గ్రామాల్లో వందల ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నారు. పదేళ్ల క్రితం కొన్ని వెంచర్లకు ప్రయేజనం కల్పించేందుకు ఏకంగా చెరువు హద్దులను అధికారులు మార్చేశారు. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు లోపల చెరువు ఉండగా వెలుపుల ఉన్నట్టు డ్రాఫ్ట్​ నోటిఫికేషన్​లో మార్చారు. ఆ తర్వాత 30 ఎకరాల మేరకు ఎఫ్​టీఎల్​, బఫర్​జోన్లు అక్రమార్కుల ఖాతాలోకి వెళ్లాయి. ఈ భూముల ప్రస్తుత మార్కెట్​ ధర రూ.450 కోట్లు ఉంటుంది. చెరువు సరిహద్దు విషయమై ఇరిగేషన్​ శాఖ ఏఈఈ గోవింద్​ నాయక్​ను వివరణ కొరగా అవుటర్​ లోపలే అవుటర్​ లోపలే చెరువుందని స్పష్టం చేశారు.

చట్టం ఏం చెబుతోంది? : చెరువులు ఇతర నీటి వనరులను కాపాడటం అనేది పర్యావరణ సమతుల్యతకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఎఫ్​టీఎల్​ అనేది చెరువు పూర్తిగా నిండినప్పుడు నీరు పరిమితిని దాటినట్టుగా సూచిస్తుంది. ఈ ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలో అలాగే దాని చుట్టూ ఉన్న బఫర్ జోన్‌లో ఎలాంటి నిర్మాణాలు లేదా అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు చేపట్టడం చట్ట విరుద్ధం.

హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్‌లోని చెరువుల రక్షణ కోసం గతంలో హైకోర్టు ఎన్జీటీ ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ, మహేశ్వరం పెద్ద చెరువు విషయంలో అధికారుల ఉదాసీనత సమిష్టి నిర్ణయం లేకపోవడం చట్టాల అమలు ప్రశ్నార్ధకంగానే మిగిలిపోయింది.

