216 హెచ్ హైవేకు డీపీఆర్ సిద్ధం - నాలుగు లేన్లుగా రహదారి
216 హెచ్ జాతీయ రహదారికి డీపీఆర్ సిద్ధం - రూ.4,245 కోట్లు వార్షిక బడ్జెట్ కేటాయింపు - 216 హెచ్ విస్తరణకు దాదాపు 700 ఎకరాల భూములు అవసరమని గుర్తించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 5:00 PM IST
Pedana To Lakshmipuram Highway: ఇకపై 216 హెచ్ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు మార్గం సుగమమైంది. పెడన - లక్ష్మీపురం మధ్య 120.85 కిలోమీటర్ల రెండు లైన్ల రహదారిని నాలుగు లేన్లుగా విస్తరించేందుకు కేంద్ర రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో రూ.4,245 కోట్లను కేటాయించింది. డీపీఆర్ సిద్ధమై కేంద్రం ఆమోదిస్తే 2026లో పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
పెడనలోని తోటమూల సెంటర్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ జాతీయ రహదారి గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడ, హనుమాన్ జంక్షన్, విస్సన్నపేట, తిరువూరు మీదుగా తెలంగాణ సరిహద్దు గ్రామం లక్ష్మీపురం వరకు విస్తరించి ఉంది. 2014-19ల మధ్య అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని రాష్ట్ర నిధులతో నిర్మించింది. రాష్ట్ర హైవే నంబర్ 28గా ఉన్న ఈ రహదారిని తాజాగా ఇటీవల 216 హెచ్గా మార్చారు.
తెలంగాణకు అనుసంధానం: మచిలీపట్నం పోర్టు త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో 216 హెచ్ ద్వారా పోర్టు తెలంగాణకు అనుసంధానం కానుంది. ఆ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం, సత్తుపల్లి, భద్రాచలానికి ఇది దగ్గర కానుంది. పోర్టు నుంచి రవాణా కూడా సులభతరం అవుతుంది. మచిలీపట్నం సరిహద్దుల్లో పోర్టుకు ఆరు లైన్ల రహదారులు నిర్మాణం కానున్న నేపథ్యంలో రవాణా రంగం పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందనుంది.
మచిలీపట్నం పోర్టు పూర్తయి, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) శుద్ధి కర్మాగారం మచిలీపట్నంకు వస్తే, ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇప్పటికే, మచిలీపట్నం - విజయవాడ మధ్య రైల్వే డబ్లింగ్ పూర్తయి, అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫలితంగా, పెడన నుంచి రైళ్లు గంటన్నరలో విజయవాడకు చేరుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం రహదారుల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తుంది.
మచిలీపట్నం నుంచి తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్లకు తక్కువ దూరంలో ఉన్న పెడన - లక్ష్మీపురం జాతీయ రహదారిని విస్తరిస్తే, మచిలీపట్నంకు ప్రయాణించేందుకు మరింత సులభం అవుతుంది. భూసేకరణ ప్రక్రియలో మొదటి 3ఎ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా, రెవెన్యూ అధికారులు ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి అవసరమైన 3డీ ప్రకటన త్వరలో రానుంది. కృష్ణా జిల్లాలో మొత్తం 180 హెక్టార్ల భూమి సేకరించేందుకు ప్రాథమిక సర్వే ద్వారా నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రహదారిని రెండు వైపులా 6 మీటర్ల వెడల్పున విస్తరించనున్నారు.
భూసేకరణకు రూ.500 కోట్లు: 216 హెచ్ విస్తరణకు దాదాపు 700 ఎకరాల భూములు అవసరమని గుర్తించారు. దీని కోసం దాదాపు రూ.500 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత పనులు పూర్తికి దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడ, పుట్టగుంట, ఆరుగొలను, హనుమాన్ జంక్షన్, మీర్జాపురం, అన్నవరం, విస్సన్నపేట, పుట్రేలల్లో బైపాస్లను నిర్మించనున్నారు.
ఆక్వా మరింత అభివృద్ధి:
'పెడన నియోజకవర్గంలో ఆక్వా పరిశ్రమ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రధానంగా ఏపీ, తెలంగాణ సరిహద్దు రాష్ట్రాలైన మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గడ్లకు 216 హెచ్లతో రవాణా సులభతరం కానుంది. పోర్టు నుంచి ఉత్పత్తుల రవాణా కూడా పెరగనుంది. 2026లో పనుల ప్రారంభించడానికి జాతీయ రహదారుల సంస్థ ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టింది.' - కాగిత కృష్ణప్రసాద్, పెడన ఎమ్మెల్యే
పైవంతెనలు, బైపాస్లు, సర్వీస్ రోడ్లు - NH16 విస్తరణకు కొత్త ఊపు
ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ - 380 కి.మీ. రహదారి విస్తరణకు ప్రణాళిక