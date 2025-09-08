ETV Bharat / state

గణేశ్​ నిమజ్జన క్రతువు ముగిసింది - జలాశయాల్లో కాలుష్యం మిగిలింది!

హైదరాబాద్​ నగరంలో ముగిసిన గణేశ్ నిమజ్జనాల ప్రక్రియ - పీవోపీ విగ్రహాల కారణంగా జలాల్లో కలిసిన ఘన వ్యర్థాలు, మూలకాలు, రసాయనాలు - మూడు దఫాలుగా జలాశయాల్లో నీటి శాంపిల్స్​ సేకరించిన పీసీబీ

PCB on Ganesh Immersion Pollution
PCB on Ganesh Immersion Pollution (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read

PCB on Ganesh Immersion Pollution : హైదరాబాద్​ నగర వ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జనోత్సవాలు ఘనంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో ముగిశాయి. శోభాయాత్రల సందర్భంగా రోడ్లపై పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాలను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు శుభ్రం చేసి, ప్రజల రాకపోకలకు ఆటంకం లేకుండా చేశారు. మొత్తానికి అధికారులంతా సమన్వయంతో పనిచేసి ఎలాంటి విఘ్నాలు తలెత్తకుండా ఆ విఘ్నేశ్వరుడిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చారు. ఈ క్రమంలోనే జలాశయాల్లో కాలుష్య స్థాయిలు కూడా పెరిగాయి.

అయితే ప్లాస్టర్​ ఆఫ్ ప్యారిస్​తో తయారు చేసిన గణేశ్​ విగ్రహాలు కారణంగా టన్నుల కొద్దీ ఘన వ్యర్థాలు, కమికల్స్​, ఆయా జలాశయాల్లో కలిసినట్లుగా కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు చెబుతున్నారు. మేరకు మూడు దఫాలుగా జలాశయాల్లో నీటి శాంపిల్స్​ను సేకరించినట్టు తెలిపిన కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ) అధికారులు త్వరలో కాలుష్యంపై తుది నివేదికను విడుదల చేయనున్నట్టుగా వివరించారు. ఇందుకు సంబంధించి కార్యచరణను సిద్ధం చేశారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

పీసీబీ కార్యాచరణ :

  • జలాశయాల్లో(చెరువులు, సాగరాలు, నదులు) బీవోడీ( బయోలాజికల్‌ ఆక్సీజన్‌ డిమాండ్‌) 35 నుంచి 40 పీపీఎంకి మించకూడదు. కెమికల్‌ ఆక్సీజన్‌ డిమాండ్‌(సీవోడీ) 80 నుంచి 100 పీపీఎంకి మించ కూడదు.
  • జల నాణ్యతను పరీశీలించేందుకు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిమజ్జనం మొదలైన రెండో రోజు, మూడో రోజు, తొమ్మిదో రోజున నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపించింది.

ల్యాబ్‌లో తేలనున్నవి : రంగు, టర్బిడిటీ, ఎలక్ట్రికల్‌ కండక్టివిటీ(విద్యుత్ వాహకత), పీహెచ్, టోటల్‌ సస్పెండెడ్‌ సాలిడ్స్, టోటల్‌ డిజాల్వ్‌డ్‌ సాలిడ్స్, సీవోడి(కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్), బీవోడి(బయోఆక్సిజన్​ డిమాండ్), డీవో, క్లోరైడ్స్, కొలిఫాం, జింక్, కాపర్, కాడ్మియం, లెడ్‌ లాంటి మూలకాల పరిమాణాలు పీసీబీ ల్యాబ్​లో పరీక్షించి వివరాలును వెల్లడించనుంది.

పారిశుద్ధ్య కార్మికులు భేష్‌ : గణేశుల నిమజ్జన వేడుకల్లో బల్దియా కార్మికులు అతి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. బేగంబజార్, ఎంజే మార్కెట్, బషీర్‌బాగ్, తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్​, ఎన్టీఆర్‌ గార్డెన్‌ తదితర ప్రదేశాల్లో రోడ్లపై పడేసిన ప్లాస్టిక్‌ గ్లాసులు, విగ్రహ అలంకరణ సామగ్రి, తదితర వ్యర్థాల కుప్పలను పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది తొలగించారు. వీటిని జవహర్‌నగర్‌లోని ప్రాసెసింగ్‌ సెంటర్‌కు తరలించినట్టుగా అధికారులు వెల్లడించారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సేవలను బల్దియా కమిషనర్‌ కర్ణన్, నగర మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మి ప్రత్యేకంగా ‘భేష్‌’ అంటూ ప్రశంసించారు.

పోలీసులు, వాలంటీర్లు శభాష్‌ : వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు, మిలాద్‌ ఉన్‌ నబీ పండుగలు ఒకేసారి రావటం వల్ల నగర పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. హైదరాబాద్​ నగర సీపీ సీవీ ఆనంద్‌ పర్యవేక్షణలో 20 రోజులుగా ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ జోయల్‌ డేవిస్, మధ్యమండలం డీసీపీ శిల్పవల్లి, అదనపు డీసీపీ ఆనంద్‌ హుస్సేన్‌ సాగర్‌ ప్రాంతాల్లో పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలను చేపట్టారు. మిగిలిన అన్ని విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ గణేశ్​ నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని ప్రశాంతవాతావరణంలో జరిగేటట్లుగా చేశారు.

నారీశక్తి : గణేశ్​ నిమజ్జన ప్రక్రియలో హైదరాబాద్​ నగరంలోని వివిధ విభాగాల డీసీపీలు కీలకంగా వ్యవహరించారు. తొలిసారి మహిళా కానిస్టేబుళ్లతో రూపుదిద్దుకున్న అశ్వదళం బందోబస్తు విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి ఉన్నతాధికారుల నుంచి శెభాష్​ అనిపించుకున్నారు.

కనుల పండువగా ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ శోభాయాత్ర - భారీగా పాల్గొన్న భక్తజనం

హుస్సేన్‌సాగర్‌లో కన్నులపండుగగా గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జనం

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSSAIN SAGAR POLLUTION DETAILSGANESH IDOLS IMMERSION IN HYDPCB ON GANESH IMMERSIONజలాశయాల్లో పెరిగిన కాలుష్య కారకాలుPCB ON GANESH IMMERSION POLLUTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

హత్యలకు కేరాఫ్​గా నల్లమల అడవులు - పర్యాటకం పేరుతో ప్రవేశించి అరాచకాలు

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.