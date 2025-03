ETV Bharat / state

ఉపాధి హామీ పనులు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రూ.250 కోట్ల అవినీతి: పవన్​కల్యాణ్​ - CORRUPTION IN MGNREGA WORKS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Pawankalyan About Corruption in MGNREGA Works in Assembly : ఏపీ శాసనసభలో గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో అవినీతి అంశంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమాధానం ఇచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఉపాధి హామీ పనుల్లో అవినీతిని గుర్తించామని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. మొత్తం రూ.250 కోట్ల అవినీతి జరిగినట్లు అధికారులు తమ దృష్టికి తెచ్చారని పవన్‌ వెల్లడించారు. దానిపై విచారణ సాగుతోందన్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీలకు వేతనాల పెంపు అంశం కేంద్రం పరిధిలో ఉంటుందని అసెంబ్లీలో పవన్ ప్రకటించారు.