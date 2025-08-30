PAWAN KALYAN SPEECH IN VISAKHAPATNAM: పోరాటాల గడ్డ తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ప్రారంభించామని ఆ పార్టీ అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ 11 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఏపీలో నిలదొక్కుకున్నామని, వందశాతం స్ట్రైక్రేట్తో దేశంలోనే చరిత్ర సృష్టించామని తెలిపారు. విశాఖ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరిగిన 'సేనతో సేనాని' బహిరంగ సభలో కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగించారు.
కాలం, సహనం ఉంటేనే విజయం సాధ్యం: ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సభకు వచ్చిన అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడు తనకు దారీతెన్నూ తెలియదని, సగటు మనిషి కోపం నుంచే జనసేన పార్టీ పుట్టిందని వెల్లడించారు. కుటుంబం, సినిమాల కంటే జనసేనపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టానన్న పవన్, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తట్టుకుని నిలబడ్డాం, ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నామని అన్నారు. వీరమహిళల సేవలను ఎప్పటికీ మరిచిపోలేమన్న పవన్, ఏ సిద్ధాంతాలు, నిబద్ధతతో వచ్చామో ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నామని గుర్తు చేసుకున్నారు. తగిలిన ఎదురుదెబ్బలు మరింత రాటుదేల్చాయని, కాలం, సహనం ఉంటేనే ఎవరికైనా విజయం సాధ్యమని పేర్కొన్నారు.
సగటు మనిషి కోపం నుంచే జనసేన పుట్టింది: కులం, కుటుంబం, రాష్ట్రం, ప్రాంతం కోసం పెట్టిన పార్టీ మనది కాదని, సిద్ధాంతాల పునాదులపైనే జనసేన పుట్టిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఉద్ధానం కిడ్నీ బాధితుల సమస్యలు పరిష్కరించామని, ఏజెన్సీలో డోలీ మోతలు చూసి తన హృదయం ద్రవించిందని అన్నారు. ప్రజల కష్టాలు పరిష్కరించినప్పుడు తన నిర్ణయం సరైందే అనిపించిందన్న పవన్, పదేళ్లపాటు తనను తానే పరీక్షించుకుని పార్టీ పెట్టానని వెల్లడించారు. చిన్న సమస్యలు వచ్చాయని అనేకమంది పారిపోయారని, ఐడియాలజీ ఉన్నవారే ఇప్పటికీ తనతో నడుస్తున్నారన్నారు.
రాజకీయాల్లో అనేక మార్పులు వచ్చాయి: నిస్వార్థంగా పని చేస్తున్నామని, మంచి ఫలితాలే వస్తున్నాయని పవన్ కల్యాణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. 2019-24 మధ్య మనల్ని అనేక రకాల బాధలు పెట్టారని గుర్తు చేసుకున్నారు. జనసేన భవిష్యత్తును ప్రజలు చూశారని అన్నారు. ఏ భావన, ఆలోచన లేకుండానే పార్టీలు పెట్టేస్తామా అని ప్రశ్నించిన పవన్, సినిమా నటుల లోపల కూడా రగిలే అగ్నిగుండాలు ఉంటాయని చెప్పారు. వందశాతం స్ట్రైకింగ్ రేట్ వచ్చాకే మన సిద్ధాంతాలను నమ్మారని అన్నారు. ప్రపంచ రాజకీయాల్లోనే అనేక మార్పులు వచ్చాయన్న పవన్, మనుషులు, సిద్ధాంతాలకు కాలగమనంలో మార్పులు తథ్యమని పేర్కొన్నారు.
సాయం అడిగేకంటే పార్టీ మూసుకోవడం మంచిది: నేను విప్లవ పంథాలోకి వెళ్లలేదని, తుపాకులు పట్టుకోలేదని, ప్రజాస్వామ్య సమాజాల్లో హింసావాదంతో ఏమీ సాధించలేమని పవన్ చెప్పుకొచ్చారు. మనల్ని అనేక ఇబ్బందులు పెట్టినా ప్రధాని, హోంమంత్రి సాయం అడగలేదని, ఆనాడు కేంద్రపెద్దల సాయం అడిగేకంటే పార్టీ మూసుకోవడం మంచిదని అన్నారు. మన మహిళలు పేరంటాలకూ వెళ్లాలి, పోరాటాలూ చేయాలని సూచించారు. ప్రజలు బాగుండాలనే కోరుకుంటామని, అందుకోసం ఎంతవరకైనా వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు. జనసేన కార్యకర్తలు, వీరమహిళలు నిత్యం ఎదుగుతూనే ఉండాలన్నారు.
దసరా తర్వాత త్రిశూల్ కార్యక్రమం: మెంబర్షిప్ టు లీడర్షిప్ వరకు కార్యకర్తలు చాలా కష్టపడాలని పవన్ సూచించారు. నాయకుడు అనేవాడు కిందనుంచే రావాలన్న పవన్, దసరా తర్వాత త్రిశూల్ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రతి క్రియాశీల సభ్యుడికి ప్రత్యేక ఐడీ ఇస్తామన్నారు. క్రియాశీల సభ్యులకు పార్టీ నేతలు, కమిటీతో అనుసంధానం ఉంటుందని తెలిపారు. రాజకీయాలు అంటే వ్యాపారం, డబ్బు సంపాదించడం కాదని, కుల, మత, ప్రాంతీయ పోరాటాలు ఎన్నాళ్లు చేస్తామని ప్రశ్నించారు.
పొరుగు రాష్ట్రాల వారు రమ్మంటున్నారు: ఆషామాషీగా, అల్లరిచిల్లరగా ఉండేవాళ్లు మనకు వద్దని, కులం కోసం పోరాడితే తాను కులనాయకుడినే అయ్యేవాడిని అన్నారు. జాషువా చెప్పిన విశ్వనరుడే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలమంది వచ్చి తనను రమ్మంటున్నారని, సొంతరాష్ట్రంలో నిలదొక్కుకునేందుకే తనకు పుష్కరకాలం పట్టిందని వారికి చెప్తున్నట్లు పవన్ తెలిపారు. పార్టీలోకి వచ్చేవారు పదవి, అధికారం కంటే దేశం, సంస్కృతి గురించి ఆలోచించాలని సూచించారు.
దేశం కోసం పెట్టిన పార్టీ జనసేన: ప్రతి జనసేన కార్యకర్తకి క్షేత్రస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయికి నేతలుగా ఎదగాలనే కోరిక ఉండాలని, పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేయాలనే కోరిక ఉంటేనే ఎదుగుతారని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. జనసేన దేశం కోసం పెట్టిన పార్టీ అని, 2030 నాటికి అనేకమంది బలమైన నాయకులను తయారు చేస్తామని వెల్లడించారు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటేనే పైకి రాగలరన్న పవన్, క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే వీరమహిళలకు 33 శాతం పదవులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, స్థిరత్వం ఇవే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాయని పిలుపునిచ్చారు.
దశాబ్ధ కాలం నాకు ఇవ్వండి: పార్టీ క్రియాశీల సభ్యుడికి ప్రమాదబీమా కల్పిస్తున్నామని, కార్యకర్తలకు భద్రత, సంక్షేమం, గౌరవం దిశగా ఆలోచిస్తున్నామని చెప్పారు. సభ్యత్వం తీసుకున్నాక అనేక విభాగాల్లో ఎదిగేలా ప్రోత్సహిస్తామని పవన్ భరోసా ఇచ్చారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం మొదట పోరాడింది జనసేన అని గుర్తు చేశారు. జనసేన పోరాటం వల్లే విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇచ్చిందన్నారు. మీరు నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉంటే నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. జనసైనికులు దశాబ్ధ కాలం తనకిసే మిమ్మల్ని నాయకులుగా మారుస్తానని స్పష్టం చేశారు. జనసైనికులు దేశ నిర్మాణంలో కీలకమయ్యేలా చేస్తానని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.