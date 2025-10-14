శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధిపై పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష - పల్లె పండగ 2.0కి ప్రణాళికలు
శ్రీశైలం మాస్టర్ ప్లాన్పై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమగ్ర సమీక్ష - పల్లె పండగ 2.0పై ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 5:29 PM IST
Pawan Kalyan Review on Srisailam Temple: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శ్రీశైలం దేవస్థానం అభివృద్ధి మాస్టర్ ప్లాన్పై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమీక్ష ఉప ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగింది. రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హరి జవహర్ లాల్, కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్, అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో శ్రీశైలం ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల అభివృద్ధి, భక్తులకు సౌకర్యాలు, క్షేత్ర విస్తరణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి పలు అంశాలపై చర్చ జరిగింది. మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు దశల వారీగా ముందుకు సాగేందుకు పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు.
మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి: శ్రీశైలం మాస్టర్ ప్లాన్లో రోడ్లు, వసతి గృహాలు, పార్కింగ్ స్థలాలు, భక్తుల సౌకర్యాలు, పర్యాటక మౌలిక వసతులు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. భక్తుల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా సౌకర్యవంతమైన రహదారులు, వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.
అటవీ శాఖతో సమన్వయం - పర్యావరణ పరిరక్షణపై దృష్టి: శ్రీశైలం పరిసర ప్రాంతాలు అటవీ పరిధిలో ఉండటంతో, అటవీ శాఖ అనుమతులపై పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా సమీక్ష చేశారు. పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడుతూ క్షేత్రాభివృద్ధి, అటవీ పరిరక్షణ రెండూ సమానంగా ముందుకు సాగాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ "ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచనలతో శ్రీశైలం మాస్టర్ ప్లాన్కు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాం. 16న శ్రీశైలం రానున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి సమగ్ర నివేదిక సమర్పించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం” అని వెల్లడించారు.
పల్లె పండగ 2.0పై పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష: అదే విధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పల్లె పండగ 2.0 ప్రణాళికలపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్, కమిషనర్ కృష్ణతేజ, ఓ.ఎస్.డి వెంకటకృష్ణ, ఇంజినీరింగ్ చీఫ్ పంచాయతీరాజ్ బాలు నాయక్ తదితరులు హాజరయ్యారు. పల్లె పండగ 2.0 కార్యక్రమం గ్రామీణ ప్రాంతాల రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చాలని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
గ్రామీణాభివృద్ధికి కొత్త దిశ: పల్లె పండగ 1.0లో వచ్చిన ప్రజా స్పందన, ఉత్సాహం 2.0లో కూడా కొనసాగాలని పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు సూచించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ ముఖచిత్రం సంపూర్ణంగా మారేలా ఈ ప్రణాళికలు ఉండాలని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ రెండు సమీక్షలు, శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధి, పల్లె పండగ 2.0 ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ప్రణాళికాబద్ధ చర్యలకు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల అభివృద్ధి నుంచి గ్రామీణ సమగ్రాభివృద్ధి వరకు పవన్ కల్యాణ్ సమన్వయ దృక్పథం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
మనదేశంలో స్త్రీకి అత్యున్నత విలువలు ఉన్నాయి : పవన్కల్యాణ్
పంచాయతీల్లోనూ పట్టణ తరహా సేవలు - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవ