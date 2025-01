ETV Bharat / state

విచారణలు వేగవంతం చేయండి - అధికారులకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ ఆదేశం - PAWAN FOCUS ON PENDING CASES

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Dy CM Pawan Focus on Pending Cases in Several Departments: పంచాయితీ రాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి, అటవీ శాఖల్లో విజిలెన్స్, ఏసీబీ, శాఖాపరమైన విచారణలు వేగవంతం చేయాలనీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఏళ్ల తరబడి కేసులు పెండింగ్​లో ఉంచడం ఏమిటనీ డిప్యూటీ సీఎం ప్రశ్నించారు. ఎన్ని కేసులు పెండింగ్​లో ఉన్నాయి, వాటి వివరాలు ఏమిటో నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆయా శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులకు పవన్ ఆదేశించారు.

ఉద్యోగుల పనితీరు మీద సున్నితమైన విజిలెన్స్ ఉండాలని సూచించారు. ఉద్యోగుల నిజాయతీ, పనితీరు, నిబద్ధతకు అది ఓ సూక్ష్మదర్శనిలా పని చేస్తుందని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగులపై నమోదు అవుతున్న విజిలెన్స్ కేసులు, శాఖాపరమైన విచారణలు, దర్యాప్తులు, చర్యలు ఏళ్ల పాటు పెండింగ్​లో ఉండిపోవడం ఉద్యోగుల పని తీరుపై ప్రభావం చూపిస్తుందన్నారు.

క్రమశిక్షణ చర్యలు, శాఖాపరమైన విచారణలకు సంబంధించిన కేసులు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్​లో ఉన్న అంశంపై డిప్యూటీ సీఎం ఆరా తీశారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృధ్ది, ఆర్​డబ్ల్యూఎస్, అటవీ, పర్యావరణ శాఖల్లో ఉన్న విజిలెన్స్, ఏసీబీ, శాఖాపరమైన కేసుల వివరాలు, అవి ఎంత కాలంగా పెండింగ్​లో ఉన్నాయి, దానికి కారణాలపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. కొన్ని కేసులు 20 ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్​లో ఉన్న విషయంపై పవన్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.