వినూత్న బోధనా పద్ధతులు - ఉత్తమ జాతీయ టీచర్డు అవార్డు అందుకున్న నల్గొండ ఉపాధ్యాయురాలు - SPECIAL STORY ON MARAM PAVITHRA
జాతీయ ఉత్తమ టీచర్గా ఎంపికైన నల్గొండ టీచర్ - అనేక విధాలుగా విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు
Published : September 5, 2025 at 3:22 PM IST
National Best Teacher Award To Pavithra From Nalgonda : ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం తోడైతే ఆ ప్రతిభ రెట్టింపు అవుతుంది. మరింత బాగా పని చేయాలన్న ఉత్సాహం వస్తుంది. నిస్వార్థంగా చదువు చెప్పే ఉపాధ్యాయులకైతే ఆ ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తుంది. భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దే వారు కావడంతో అలాంటి ప్రతిభ కల్గిన ఉపాధ్యాయులను గుర్తించి పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తున్నాయి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. విద్యాబోధనలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టిన వారిని ప్రతి సంవత్సరం సత్కరిస్తున్నాయి. అలా జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు మారం పవిత్ర. బోధనలో వైవిధ్యమే ఈ టీచర్ జాతీయ స్థాయి పురస్కారానికి ఎంపికయ్యేలా చేసింది. మరి వీరి ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఇతర అధ్యాపకులకు వీరు ఎలా ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అక్షరాలు దిద్దించే వాత్సల్యం, పాఠాలు బోధించే నైపుణ్యం, జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే కర్తవ్యం, వీటన్నింటి కలబోతే ఉపాధ్యాయులు. అవార్డులు, ప్రశంసలతో సంబంధం లేకుండా వృత్తి ధర్మానికి కట్టుబడి విద్యార్థులే లోకంగా విధులు నిర్వహిస్తుంటారు ఉపాధ్యాయులు. అలాంటి వారిలో మరింత ప్రత్యేకం ఈ టీచర్లు. కారణం పుస్తకాల్లోని అంశాలను విద్యార్థులకు బోధించడం వరకే కాక వారికి మరింత సులభంగా అర్థమయ్యేలా వినూత్న పద్ధతులు తీసుకొచ్చారు. తరగతి లోని విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమవ్వడంతో వారంతా ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. అందుకే జాతీయ స్థాయి అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో ఏటా అందించే జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు తెలంగాణ సూర్యాపేట జిల్లా పెన్పహడ్ పాఠశాలలో విధులు నిర్వహిస్తోన్న మారం పవిత్ర, విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నంలోని పండిత్ నెహ్రూ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు తిరుమల శ్రీదేవి ఎంపికయ్యారు.
భర్త పోత్సాహంతో : మారం పవిత్ర.! నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లి మండలం తడకమళ్ల గ్రామానికి చెందిన మారం శంకర్ రెడ్డి-కళమ్మ దంపతుల కుమార్తె. పదో తరగతి వరకు వేములపల్లిలోని తడకమళ్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ఇంటర్, డిగ్రీ మిర్యాలగూడలోని ప్రైవేట్ కళాశాలలో చదివారు. డిగ్రీ చదివే సమయంలో సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలం గుంపుల తిరుమలగిరికి చెందిన ఉపాధ్యాయుడు నాతాల మన్మథరెడ్డితో వివాహమైంది. పెళ్లి తర్వాత భర్త ప్రోత్సాహంతో బీఎడ్, ఎమ్ఎడ్ పూర్తి చేసి 2008 డీఎస్సీలో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం సాధించారు. 2009లో మొదట ఆత్మకూర్-ఎస్ మండలం రామన్నగూడెం యూపీఎస్లో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలిగా విధులు చేపట్టారు. 2012 నుంచి 2015 వరకు గోరంట్ల జెడ్పీహెచ్ ఆ తర్వాత గడ్డిపల్లి జెట్పీహెచ్ఎస్లో, ప్రస్తుతం పెన్పహడ్లో ఉపాధ్యాయురాలిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
మారం పవిత్ర బోధన ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే తను 6 నుంచి 10 తరగతుల విద్యార్థుల కోసం కార్డు, బోర్డు గేమ్స్తోపాటు తక్కువ ఖర్చుతో బోధన సామగ్రిని తయారు చేస్తున్నారు. వాటితో ఆడిస్తూ పాఠ్యాంశాలపై అవగాహన పెంచుతున్నారు. ప్రతి పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థుల కళ్లకు కట్టినట్టుగా చిన్న వస్తువులు, వివిధ ఆకృతుల సాయంతో వివరిస్తున్నారు. తరగతి గదుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్స్ను వినియోగిస్తున్నారు. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో నిర్వహిస్తున్న సైన్స్ పోటీలు, ఇన్స్పైర్, నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ కాంగ్రెస్, అగస్త్య, అన్వేష, జిజ్ఞాస వంటి పోటీల్లో విద్యార్థులు పాల్గొనేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
యూట్యూబ్ ఛానల్ : ఇప్పటి వరకు 3 పాఠశాల్లో పని చేసిన పవిత్ర తనదైన శైలిలో విద్యార్థులకు అర్థవంతంగా బోధిస్తూ వారి చేతనే వివిధ ప్రయోగాలు చేయిస్తున్నారు. తన బోధన విధానాలు నచ్చి చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు సలహాల కోసం ఆమెకు తరచూ ఫోన్లు చెస్తుంటారు. పవిత్రాస్ వీటీఎల్ఎం పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ను కూడా ప్రారంభించారు పవిత్ర . జీవశాస్త్ర పాఠ్యాంశాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించే విధానంపై వీడియోలు
రూపొందిస్తున్నారు. తాను తయారు చేసిన 13 రకాల ఎగ్జిబిట్లను జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రదర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన దీక్ష పోర్టల్లో 99 వీడియో పాఠాలను అప్లోడ్ చేశారు. ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు తనదైన శైలిలో జీవశాస్త్ర బోధనలు అందిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు.
విద్యార్థులకు వినూత్నంగా బోధిస్తూ ఇప్పటివరకు అనేక అవార్డులు అందుకున్నారు టీచర్ పవిత్ర. 2019లో అక్షర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా ఉత్తమ టీచర్ అవార్డు, 2021లో జిల్లా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా అవార్డు, టెక్ మహీంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం నిర్వహించిన సైన్స్ ఉపాధ్యాయ పోటీల్లో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవార్డు, 2023లో నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా విక్రమ్ సారాభాయ్ టీచర్ సైంటిస్ట్ నేషనల్ అవార్డు, 2023–24లో రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా అవార్డులు అందుకున్నారు. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయినిగా ఎంపికయ్యారు.
తాను అందించిన ప్రోత్సాహాన్ని అందిపుచ్చుకుని జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయు రాలిగా ఎంపికకావడం గర్వంగా ఉందని పవిత్ర భర్త మన్మథరెడ్డి అంటున్నారు. తమ పాఠశాలలో బోధిస్తున్న టీచర్కు జాతీయ అవార్డు చాలా సంతోషంగా ఉందని ప్రధానోపాధ్యాయుడు, విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
