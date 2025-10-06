క్షణాల్లోనే పని - రోడ్ల మరమ్మతులకు అత్యాధునిక వాహనం
గుంతల మరమ్మతు యంత్రంతో రోడ్డు నిర్వహణ పనులు - రూ.1.48 కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ
Published : October 6, 2025 at 5:24 PM IST
Patholes And Road Patch Repair Machine in Kakinada District: నగరాల్లో కాలుష్య నివారణకు నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రాం (ఎన్సీఏపీ) ద్వారా రోడ్ల మరమ్మతుల డాక్టర్గా పిలిచే అత్యాధునిక వాహనాలను సమకూర్చుకోవాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఎక్కువ జనాభా ఉన్న నగరాల్లో తప్పక వినియోగించాలని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ తక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించడంతో కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ రూ.1.48 కోట్లతో దీనిని కొనుగోలు చేసింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మరమ్మతులను చకచకా చేపడుతుంది. పర్యావరణ హితంగానూ పని చేస్తుంది.
ఇలా పనిచేస్తుంది: రోడ్ల మరమ్మతులకు తారు అవసరం అవుతుంది. దీనిని గంటలకొద్దీ మంట పెట్టి మరిగించాలి. కానీ కొత్త యంత్రంతో అలా చేయనక్కర్లేదు. గుంతలో బిట్మిన్ వేసి దానిపైన ఇన్ఫ్రారెడ్ యంత్రం పెట్టిన వెంటనే ఆ వేడికి తారు కరిగి మొత్తం సర్దుకుంటుంది. వైబ్రేటర్ పరికరంతో చదును చేయడంతో క్షణాల్లోనే పని పూర్తవుతుంది.
రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చడానికి గుత్తేదారులు ముందుకు రావడం లేదు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటేనే పని చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. లేకుంటే గిట్టుబాటు కావడం లేదని టెండర్లు వేయడం లేదు. కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఈ యంత్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనిని జిల్లాలోని ఇతర రహదారుల మరమ్మతులకు ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇందుకు ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల ద్వారా నగరపాలక సంస్థకు బిల్లు చెల్లించాలనే యోచనలో ఉన్నారు.
ప్రయోజనాలు: గతంలో ఒకటి, రెండు గుంతలు పూడ్చడానికి అవకాశం ఉండేది కాదని, ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేక వాహనం ఉండడంతో క్షణాల్లో మరమ్మతులకు అవకాశం ఉంటుందని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ భావన తెలిపారు. త్వరలోనే నగరంలోనూ గుంతలన్నీ పూడుస్తామని చెప్పారు. ఈ వాహనం నిర్వహించే ఏజెన్సీ ద్వారానే గుంతలు పూడుస్తారు. ఇందుకు చదరపు కిలోమీటరుకు రూ.1200 నుంచి రూ.1500 వరకు చెల్లించనున్నారు. రోడ్ల నిర్వహణను రెండేళ్ల పాటు వారే చూడాలి. ఈ లోగా మరలా రోడ్లు పాడైనా తిరిగి బాగు చేస్తారు.
కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ 1.48 కోట్ల వ్యయంతో రోడ్ మరమ్మతుn మొబైల్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఇన్ఫ్రారెడ్ రీసైక్లింగ్ గుంతలు, రోడ్ మరమ్మతు మొబైల్ యంత్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ షాన్ మోహన్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్యసభ, పార్లమెంటు సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లాలో అస్తవ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి గుంతల రోడ్లపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిని సారించింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా గుంతలరహిత రోడ్లే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారులకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేసింది.
