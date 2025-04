ETV Bharat / state

సముద్రపు నాచుతో పాస్తా, నూడుల్స్‌ - పోషకాల గనిగా చెప్తున్న శాస్త్రవేత్తలు

PASTA AND NOODLES WITH SEAWEED: పోషకాల గనిగా పేరున్న సముద్రపు నాచు, జపాన్‌, చైనా సహా దక్షిణాసియా దేశాల్లో విరివిగా వినియోగంలో ఉంది. మన దేశంలో దీనిపై అవగాహన తక్కువే! ఈ సీవీడ్‌ను ప్రజలకు చేరువ చేసేలా విశాఖలోని సీఐఎఫ్​టీ (Central Institute of Fisheries Technology) పరిశోధనలు చేస్తోంది. బిస్కట్లు, నూడుల్స్‌, పాస్తా వంటి రోజువారీ తీసుకునే ఆహార ఉత్పత్తుల్ని ఆవిష్కరిస్తోంది.

సముద్రపు నాచును మన ప్రజల ఆహారంలోనూ భాగం చేసేలా విశాఖలోని సెంట్రల్ ఇన్స్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ ఫిషరీస్‌ టెక్నాలజీ- CIFT శాస్త్రవేత్తలు విస్తృత పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. సులువుగా తినగలిగేలా, బిస్కట్లు, నూడుల్స్ వంటి పదార్థాలను ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతం ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీలోనూ సీవీడ్‌ హవా నడుస్తోంది. దీన్ని నేరుగా తీసుకోకపోయినా వివిధ ఉత్పత్తులను తయారుచేసి సీఐఎఫ్‌టీ ప్రజలకు పరిచయం చేస్తోంది. సీవీడ్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కలిపించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.

జపాన్‌, చైనా, మలేషియా వంటి దేశాల్లో సముద్రపు నాచుతో బేకరీ ఉత్పత్తుల తయారీ ఎప్పటినుంచో జరుగుతోంది. సముద్రపు ఆకుకూరల్లా భావించి మనమూ దీనిని వాడితే ఆరోగ్యానికి ఉపయోగకరమని సీఐఎఫ్‌టీ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సముద్రపు నాచును ఆహారంగానే కాకుండా, సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీలోనూ వినియోగిస్తారని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.