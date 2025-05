ETV Bharat / state

లిఫ్ట్ ప్రమాదాలకు చెక్​ - అందుబాటులోకి పాస్ట్​వర్డ్​ లిఫ్ట్​లు - PASSWORD LIFTS TO PREVENT ACCIDENTS

Password Lifts are Available to Prevent Lift Accidents ( ETV Bharat )