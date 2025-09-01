Overcrowding On Hyderabad Metro Stations : మెట్రో రైలులో ప్రస్తుతం చిత్రమైన, విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రయాణికులు తగ్గిపోయారని, ఆశించిన స్థాయిలో పెరగడం లేదని పదే పదే వాపోయే ఎల్ అండ్ టీ, హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థ (హెచ్ఎంఆర్) తీరా ప్రయాణికులు వస్తే వారిని మెట్రో కోచ్లలోకి కాదు కదా, స్టేషన్లోనే చోటు లేదని బయటే నిలిపేసిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. వర్షం కురుస్తున్నా కనికరించకుండా బయటే నిలిపేయడం ప్రయాణికుల ఆగ్రహానికి కారణమవుతోంది.
చేతులెత్తేసిన హెచ్ఎంఆర్ : చర్యలు చేపట్టాల్సిన హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ కంపెనీ నిర్వహణ సంస్థదే బాధ్యత అని చేతులెత్తేసింది. అత్యంత రద్దీ టర్మినల్ స్టేషన్లలో రాయదుర్గం కూడా ఒకటి. వేలమంది ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు ఇక్కడి నుంచి నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ స్టేషన్లో సమస్యలు రోజురోజుకూ మరీ దారుణంగా మారుతున్నాయి. గత నెల 26న జోరున వర్షం కురుస్తుండగా ఐటీ ఉద్యోగులు ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్కు చేరుకున్నారు.
అప్పటికే ప్లాట్ఫాంలు, స్టేషన్ కాన్కోర్స్లో రద్దీ నెలకొనడంతో ఇంకా వస్తున్న ప్రయాణికులను రోడ్డు మీదనే మెట్రో సిబ్బంది నిలిపేశారు. 'వాన పడుతుంది, కనీసం మెట్లమీదైనా నిలబడతాం' అని బతిమాలినా, విజ్ఞప్తి చేసినా సరే అనుమతించ లేదు. దీంతో ప్రయాణికులు మెట్రో సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. స్టేషన్లో వేచి చూసేందుకు సరిపోయేంత స్థలం లేకపోవడంపై ప్రయాణికుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి.
పార్కింగ్ ఊసెత్తరు : రాయదుర్గంలో టర్మినల్ స్టేషన్ కావడంతో సమీపంలోనే 15 ఎకరాల స్థలాన్ని గతంలోనే ప్రభుత్వం మెట్రో కోసం కేటాయించింది. ఇక్కడ కింది అంతస్తులు, సెల్లార్లలో మెట్రో రైలు ప్రయాణికులకు పార్కింగ్ వంటి సదుపాయం కల్పించాలి. ఆపై కార్యాలయాలు, మాల్స్ నిర్మాణం చేపట్టి వాటిని లీజుకు ఇచ్చి అద్దె, ఇతర మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని గడించవచ్చు. ఆ భూమిని ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో రైలు సంస్థ మూడో పార్టీకి దీర్ఘకాల లీజుకు కట్టబెట్టింది. దీంతో దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్లపైనే ఆదాయం వచ్చింది. ప్రయాణికుల పార్కింగ్ సంగతిని మాత్రం పూర్తిగా గాలికొదిలేసింది. దీంతో వాహనాలు ఎక్కడ నిలపాలో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.
వర్షాకాలమొస్తే ఇబ్బందులు తప్పవు : మెట్రో రైల్వే స్టేషన్లలో తక్కువ విద్యుత్తు వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా ఆధునిక టెక్నాలజీతో నిర్మించారు. ఈ నిర్మాణం వర్షాకాలంలో కొంత సమస్యగా మారుతోంది. ఈదురుగాలులతో వాన పడితే ఫ్లాట్ఫామ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరుతుంది. మెట్రో స్టేషన్లలో డ్రెయిన్ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో నీరు నిలుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మెట్రో సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు నీటిని తొలగిస్తున్నా, ప్రయాణికులు జారి కింద పడిపోయిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి.
కాన్కోర్స్లలోనూ తడవాల్సిందే : మెట్రో స్టేషన్లను నిర్మించి పదేళ్లు కావస్తోంది. దీంతో కొన్ని స్టేషన్లలోని కాన్కోర్స్లోనూ పైకప్పు నుంచి నీరు లీక్ అవుతోందని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. అమీర్పేట, ఎల్బీనగర్, తార్నాక, రాయదుర్గంతో పాటు పలు స్టేషన్లలో ఈ తరహా లీకేజీలు సమస్యలుగా మారాయని తెలిపారు. వర్షం పడితే చాలు ఫ్లాట్ఫామ్పై నీరు చేరడంతో నిలబడేందుకు కూడా చోటు దొరకడం లేదని ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఛార్జీలు పెంచుతున్నారు సరే - మరీ ప్రయాణికులకు వసతులేవి?
వర్షం కురిస్తే ఎక్కడైనా తడవాల్సిందే - 'మెట్రో'లోనూ తప్పని వాన కష్టాలు