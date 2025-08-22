ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం - అరకొర బస్సులతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు! - NEED OF EXTRA BUSES FOR TGSRTC

మహాలక్ష్మి పథకంతో పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీ - కొన్ని మార్గాల్లో బస్సుల సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికుల రాకపోకలు - మెదక్, సిద్దిపేట మార్గంలో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని విన్నవించినా పట్టించుకోని అధికారులు

Need Of Extra Buses For TGSRTC
Need Of Extra Buses For TGSRTC (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read

Passengers Suffering With Lack of Buses : మహాలక్ష్మి పథకంతో ఆర్టీసీలో మహిళలకు ప్రభుత్వం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పల్లె వెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌లలో మహిళా ప్రయాణికుల రద్దీ తీవ్రంగా పెరిగింది. కనీసం నిల్చోడానికీ బస్సుల్లో స్థలం ఉండటం లేదు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సుల సంఖ్య లేక పోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది.

మహీలక్ష్మి పథకం రాక ముందు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల శాతం 55 నుంచి 70గా నమోదయ్యేది. కాగా ప్రస్తుతం సంగారెడ్డి డిపో పరిధిలో ప్రయాణికులు 110 శాతంగా నమోదవడం గమనార్హం. ఇంతటి రద్దీతో వాహనాన్ని నడపటం బస్సు డ్రైవర్​తో పాటు టికెట్లు పంపిణీ చేయడానికి కండక్టర్లకూ ఇబ్బందిగా మారింది. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి డిపో పరిధిలోని బస్సుల్లో రవాణాకు ప్రయాణికులకు నానా ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.

అరకొర బస్సులతో తీవ్ర ఇబ్బందులు : -

  • సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉద్యోగం, చదువులు, వ్యాపారాల నిమిత్తం పల్లెవెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బస్సుల్లో మహిళలతో పాటు పురుషులు ప్రయాణిస్తుంటారు. కొన్ని మార్గాల్లో బస్సుల్లో సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
  • సంగారెడ్డి - గజ్వేల్ - ప్రజ్ఞాపూర్ మార్గంలో ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో రాకపోకలు సాగించడం ప్రయాణికులకు ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది.
  • జహీరాబాద్, నారాయణఖేడ్, జోగిపేట, పిట్లం, బిచ్కుంద వైపు వెళ్లే బస్సుల్లో రద్దీ పెరిగిన నేపథ్యంలో ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారుతోంది.
  • ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా పెరగడంతో మెదక్, సిద్దిపేట వైపు వెళ్లే మార్గంలో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సుల సంఖ్యను పెంచాలని పలుమార్లు విన్నవించినా ఆర్టీసీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. సంగారెడ్డి నుంచి దుబ్బాక, మెదక్, సిద్దిపేట వైపు పలువురు ఉద్యోగులు రోజువారీగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బస్సులు అరకొరగా ఉండటంతో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం : మహాలక్ష్మి పథకంతో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగిందని సంగారెడ్డి డీఎం ఉపేందర్ పేర్కొన్నారు. గతంలో డిపో పరిధిలో 93 బస్సులుండగా ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 104కు పెంచామని వెల్లడించారు. జ్వేల్‌ - ప్రజ్ఞాపూర్‌ వైపు వెళ్లే మార్గంతో పాటు పలురూట్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా బస్సులు నడిపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. పార్కింగ్‌ నిర్వాహకులు నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఛార్జీలు వసూలు చేయాలని సూచించారు.

"మహాలక్ష్మి పథకంతో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగింది. గతంలో డిపో పరిధిలో 93 బస్సులుండగా ప్రస్తుతం వాటి సంఖ్య 104కు పెంచాం. గజ్వేల్ - ప్రజ్ఞాపూర్ వైపు వెళ్లే మార్గంతో పాటు పలురూట్లలో ప్రయాణికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా బస్సులు నడిపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యుల తీసుకుంటాం. పార్కింగ్ నిర్వాహకులకు అనుగుణంగా ఛార్జీలు వసూలు చేయాలి." - ఉపేందర్, సంగారెడ్డి డీఎం

అద్దలు బిగించకపోవడంతో నీరు లోపలికి : ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. ఆయా డిపోల్లో కనీస పరిశీలన లేకుండా హైదరాబాద్​లో నడుపుతున్నారు. పాత సిటీ ఆర్డీనరీ బస్సుల్లో కనీస శుభ్రతను పట్టించుకోకపోవడంతో అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. సీట్లపై దుమ్ము పేరుకుపోయింది. కిటికీలోంచి నీరు కారుతోంది. వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడానికి కొంతమంది ముందుకు రావడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రావడం లేదు. అలాగే కొన్నిప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఎక్కువగా ఉండడంతో బస్సులు ఆగిపోతున్నాయి. మరమ్మతులు మరచి విడిభాగాలు మరచ్చకపోవడంతో అని చేసే శబ్దాలు ప్రయాణికులకు విసుగు తెప్పిస్తున్నాయి. బస్సులు సీట్లు సరిగ్గా లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పగిలిన కిటికీల స్థానంలో కొత్తవి బిగించలేదు, బిగుసుపోయినా పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రయాణికులు తడిసి చలిగాలికి వణికిపోతున్నారు. కొత్త బస్సుల్లోనూ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతుండటం గమనార్హం.

