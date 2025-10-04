ETV Bharat / state

తరచూ రైలు​ ప్రయాణం చేస్తుంటారా? - మీ హక్కులేంటో తెలుసుకోండి

సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు అధికశాతం మంది రైలు ప్రయాణాలకే మొగ్గు - ప్రయాణికులకు చట్టపరంగా హక్కులు కల్పిస్తున్న రైల్వేశాఖ

Passengers Rights on Train Travel
Passengers Rights on Train Travel (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 3:17 PM IST

Passengers Rights on Train Travel : దేశ వ్యాప్తంగా రోజుకు దాదాపు 2.5 కోట్ల మంది రైళ్లలో ప్రయాణాలను సాగిస్తుంటారు. సుదూర ప్రయాణాల కోసం అధికశాతం మంది ట్రైన్​లో వెళ్లేందుకే ఓటేస్తారు. అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఓర్చుకుంటూ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తుంటారు. కానీ, ప్రయాణ సమయంలో చట్టపరంగా ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. అవేంటో మీరు తెలుసుకోండి.

ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురైతే : రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం స్లీపర్‌, ఏసీ కోచ్‌లలో ప్రయాణించేందుకు టికెట్‌ రిజర్వేషన్‌ చేయించుకున్న వారిపై రైల్వే అధికారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుచితంగా ప్రవర్తించరాదు. అంతేకాకుండా వారిని కోచ్‌ నుంచి బయటకు పంపే హక్కు ట్రావెలింగ్‌ టికెట్‌ ఎగ్జామినర్‌(టీటీఈకి) కూడా లేదు. ఒకవేళ అలాంటి సందర్భమేదైనా ఎదురైతే వెంటనే రైల్వే హెల్ప్‌లైన్ నెంబర్‌ 139 లేదా 'రైల్‌ మదద్' యాప్‌ ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదు చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుంది.

ప్రయాణ సమయంలో కొన్నిసార్లు ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది. సీటు విరిగిపోవడం, కోచ్‌లో ఇచ్చిన దుప్పట్లు సరిగా లేకపోవడం, కోచ్‌లు మురికిగా ఉండటం, ఏసీ పని చేయకపోవడం, ఫోన్‌ ఛార్జింగ్‌ స్లాట్‌ పని చేయకపోవడం, ఆహారం బాగోలేకపోవడం తదితర సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వీటిపైనా రైల్వే డిపార్ట్​మెంట్ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుంది.

ఎవరైనా అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే : తోటి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది కలిగిస్తే చూస్తూ ఊరుకోవాల్సిన పని లేదు. కొందరు బృందంగా ట్రైన్​ ఎక్కి మద్యం, సిగరెట్లు తాగడం, పెద్ద శబ్దంతో పాటలు పెట్టడం, దుర్భాషలాడటం లాంటి పనులు చేస్తుంటారు. వాటన్నింటినీ మీరు భరించాల్సిన అవసరం లేదు. 139కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లేదంటే అక్కడ రైల్వే పోలీసులు ఎవరైనా ఉంటే నేరుగా సమస్యను వారికి వివరించవచ్చు. అయితే, టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి చెప్పడమే మంచిది. మీరిచ్చిన ఫిర్యాదు రికార్డవుతుంది. అందువల్ల వేగంగా బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుంటుంది.

టీటీఈపై ఫిర్యాదు చేసే హక్కు : ప్రయాణికుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లుతుందనే కారణంతో రైళ్లోని స్లీపర్, ఏసీ కోచ్‌లలో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు టికెట్ తనిఖీపై రైల్వే శాఖ నిషేధం విధించింది. మీకు కేటాయించిన సీట్లో మీరున్నప్పటికీ నిషేధిత సమయంలో టీటీఈ వచ్చి నిద్రలేపి మరీ టికెట్‌ గురించి ఆరా తీస్తుంటే అతడిపైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అయితే, రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ట్రైన్​ ఎక్కినా, లేదంటే మధ్య స్టేషన్లలో మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తే ఈ నియమం వర్తించదు, ఈ సందర్భంలో టీటీఈ మీ టికెట్‌ను ఒకసారి తనిఖీ చేయొచ్చు.

అనారోగ్య సమస్య తలెత్తితే : ప్రయాణం మధ్యలో అనారోగ్య సమస్య తలెత్తినట్లయితే కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. వెంటనే సమీపంలోని టీటీఈని సంప్రదించవచ్చు. ఒక వేళ అప్పటికి స్టేషన్‌లోనే ఉంటే స్టేషన్‌ సూపరింటెండెంట్‌కు పరిస్థితిని వివరించవచ్చు. రైల్వే వైద్యులే మీకు ప్రథమ చికిత్సను అందిస్తారు. అవసరమైతే వాళ్లే దగ్గర్లోని హాస్పిటల్​కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. రైలులో ఉన్నప్పుడు వైద్య సాయం అవసరమైనట్లయితే తర్వాతి స్టేషన్‌లో తక్కువ ఖర్చుతోనే వైద్య చికిత్స ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తారు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండి హాస్పిటల్​లో చేర్చాల్సి వస్తే మీ ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో క్లాక్‌రూమ్‌లు, లాకర్లు కూడా ఉంటాయి. వాటిలో గరిష్ఠంగా నెల రోజుల పాటు లగేజీని దాచుకునే హక్కు ప్రయాణికులకు ఉంటుంది. అయితే, ముందస్తుగానే అందుకు తగిన డబ్బును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

