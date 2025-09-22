ETV Bharat / state

రైల్వే జోన్‌ సాకారమైనా తప్పని తిప్పలు - గంటలకొద్దీ అవుటర్‌లోనే

దువ్వాడ మీదుగా ప్రత్యేక రైళ్ల పరుగులు - పట్టాలెక్కని టెర్మినల్‌ స్టేషన్ల అభివృద్ధి

Marripalem Railway Station (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Passengers Problems at Visakha Railway Station : విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ సాకారమైనా ప్రయాణికుల కష్టాలు తీరడం లేదు. రైల్వేస్టేషన్‌ పరిస్థితి పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్న చందంగా తయారైంది. పలు రైళ్లు అవుటర్‌లో గంటలకొద్దీ నిలిచిపోతున్నాయి. పదుల సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు దువ్వాడ మీదుగా వెళ్లిపోతున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి ఈ సమస్యలు వేధిస్తున్నా పరిష్కారంపై రైల్వే యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టి పెట్టడం లేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి.

గంటల కొద్దీ అవుటర్‌లోనే : విశాఖ నుంచి నిత్యం 118 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. లక్ష మంది నిత్యం ఆయా రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారని అంచనా. ఏటికేడు ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది. దానికి తగ్గట్టుగా సదుపాయాలు మాత్రం సమకూరడం లేదు. స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఖాళీగా లేకపోవడంతో చాలా రైళ్లను అవుటర్‌లో గంటల కొద్దీ నిలపాల్సి వస్తోంది. అనకాపల్లి నుంచి విశాఖ చేరుకోవడానికి సాధారణంగా గంట సమయం పడుతుంది. కాని కొన్ని రైళ్లకు 2గంటలకుపైగా సమయాన్ని కేటాయించడం గమనార్హం. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కేంద్రం గుడ్​న్యూస్ - దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ పరిధి ఖరారు - డివిజన్లు ఇవే!

విశాఖ స్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గాలంటే : ప్రత్యేక రైళ్లు రావాలన్నా, అవుటర్‌లో గంటకొద్దీ నిలవకుండా ఉండాలన్నా టెర్మినల్‌ స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. ఇటీవల దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్‌ స్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గించడానికి చర్లపల్లి, లింగంపల్లి, కాచిగూడ టెర్మినల్‌ స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేసింది. విశాఖకు అవుటర్‌లో మర్రిపాలెం, ఉత్తర సింహాచలం స్టేషన్లు ఉన్నాయి. వాటిని టెర్మినల్‌ స్టేషన్లగా మారిస్తే కొన్ని రైళ్లను అక్కడ నిలపొచ్చు అక్కడి నుంచే అవి ప్రారంభమయ్యేలా చేయవచ్చు. తద్వారా విశాఖ స్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గి మరిన్ని రైళ్లను నడపొచ్చు. గతంలో ఆ తరహా ప్రతిపాదనలు చేసినా తర్వాత పట్టించుకోలేదు.

ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఖాళీగా లేకపోవడంతో సమస్య : పండగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో తూర్పు కోస్తా రైల్వే దూరప్రాంతాలకు పలు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. వాటిలో 18 రైళ్లు విశాఖ రాకుండా దువ్వాడ స్టేషన్‌ మీదుగా వెళ్లిపోతున్నాయి. విశాఖ స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఖాళీగా లేకపోవడం, ట్రాక్‌ ఇవ్వలేకపోవడమే దీనికి కారణమని చెబుతున్నారు. ప్రత్యేక రైళ్లలో అధికశాతం రాత్రి, తెల్లవారుజామున దువ్వాడ స్టేషన్‌కు చేరుకుంటున్నాయి. నగరం నుంచి 25 కి.మీ. దూరంలో ఆ స్టేషన్‌ ఉండటం, ఆయా సమయాల్లో రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో నగరవాసులు ప్రత్యేక రైళ్లను వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు.

ఆ స్టేషన్‌ ఉందిగా : ప్రత్యామ్నాయంగా ఉత్తర సింహాచలం స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్‌ నిర్మించి ప్రత్యేక రైళ్లను నిలిపాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. గుంటూరులో ఇదే తరహాలో న్యూ గుంటూరు స్టేషన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారని రైల్వే ప్రయాణికుల సంఘం ప్రతినిధులు గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఉత్తర సింహాచలం స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఏర్పాటు చేయడం కష్టసాధ్యమని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. విశాఖ రైల్వే స్టేషన్‌ పునరుద్ధరణ పనులు, కొత్త రైల్వే ట్రాక్‌ల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వెంటనే కొత్త టెర్మినల్‌ స్టేషన్లపై దృష్టి సారిస్తామని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. దీనిపై గతంలోనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయని రైల్వే ఉన్నతాధికారులు వివరించారు.

విశాఖ రైల్వే జోన్​లో కీలక ముందడుగు - డీపీఆర్‌కు రైల్వే బోర్డు ఆమోదం

