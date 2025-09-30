చర్లపల్లి - ప్రయాణికులు వెళ్లేలోపు రైలు బండి వెళ్లిపోతుందండి!
ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ - వేళకు అనుగుణంగా లేని బస్సులు, ఎంఎంటీఎస్లు - చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ నుంచి సుమారు 130 రైళ్ల రాకపోకలు
Published : September 30, 2025 at 9:47 AM IST
Cherlapalli Railway Station Passengers Problems : చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.450 కోట్ల నిధులను వెచ్చించి విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దింది. ప్రయాణికులు సికింద్రాబాద్కు వెళ్లకుండా కొన్ని రైళ్లను చర్లపల్లికి మార్చింది. అప్పటి నుంచి ప్రయాణికులకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. సికింద్రాబాద్ వెళ్లేందుకు నగరంలోని అన్ని వైపుల నుంచి రవాణా సౌకర్యం విరివిగా ఉంది. కానీ చర్లపల్లికి వెళ్లాలంటే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
ప్రస్తుతం చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ నుంచి సుమారు 130 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దాదాపు 55 వేల మందికిపైగా ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవాలంటే ప్రయాణికుడి జేబుకు చిల్లు పడుతుంది. అసలే పండగ సీజన్ కావడంతో దోపిడీ మరీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే అనేక రైళ్లను ఈ టెర్మినల్కు మళ్లించగా, తాజాగా పండగ ప్రత్యేక రైళ్ల సంఖ్య పెరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఒకే సమస్య ఉత్పన్నం అవుతుంది. ట్రైన్ టికెట్కు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో, అదే వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి అంతే మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుందని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా అయితే తమ జేబులు ఖాళీ అవడం ఖాయమని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నగరం మీదుగా 5 వందే భారత్ రైళ్లు : ప్రస్తుతం నగరం మీదుగా విశాఖపట్టణానికి రెండు, తిరుపతి, బెంగళూరు, నాగ్పుర్కు ఒకటి చొప్పున మొత్తం 5 వందే భారత్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. కొత్తగా చర్లపల్లి-నాందేడ్, నాంపల్లి - పుణె త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటన చేసింది.
పంజాగుట్ట - చర్లపల్లి టెర్మినల్కు 24 కి.మీ. : పంజాగుట్ట నుంచి చర్లపల్లి టెర్మినల్కు 24 కిలోమీటర్లు. రాత్రి 9.30 గంటలకు రైలు అందుకోవాల్సి ఉంది. స్థానిక ప్రయాణికుడు రాత్రి 8 గంటలకు ప్రైవేటు క్యాబ్ బుక్ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. పంజాగుట్ట నుంచి చర్లపల్లి టెర్మినల్కు చేరుకునేందుకు ద్విచక్ర వాహనం రూ.350, ఆటోకు రూ.450, నాన్ ఏసీ కారుకు రూ.600, ఏసీ కారు రూ.650, పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే వాహనం రూ.900 అని చూపించడంతో అంతా అవాక్కు అవుతున్నారు. చర్లపల్లికి ఒకటే ఎంఎంటీఎస్ అందుబాటులో ఉండడం, రెండు లేదా మూడు బస్సులు మారి సమయానికి చేరుకునే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో చాలా మంది క్యాబ్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
చర్లపల్లి టెర్మినల్కు వెళ్లేందుకు రెండు మార్గాలు : చర్లపల్లి టెర్మినల్కు రెండు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణికులు చేరుకుంటున్నారు. మల్లాపూర్ మార్గంలో ప్రతి 40 నిమిషాలకు, మహాలక్ష్మినగర్ వైపు నుంచి ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక బస్సు ఉందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. మహాలక్ష్మినగర్ వైపు చేరుకోవాలంటే చుట్టూ తిరిగి రావాల్సి వస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రయాణ సదుపాయాలు పెంచాలని, లేదంటే అందుబాటులో ఉండే స్టేషన్లకు కొన్ని రైళ్లను మళ్లించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ఈ సమస్య చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఉందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా ఎలాంటి సమస్యను పరిష్కారం చేయలేదని చెబుతున్నారు.
