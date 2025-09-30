ETV Bharat / state

చర్లపల్లి - ప్రయాణికులు వెళ్లేలోపు రైలు బండి వెళ్లిపోతుందండి!

ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్​ - వేళకు అనుగుణంగా లేని బస్సులు, ఎంఎంటీఎస్​లు - చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​ నుంచి సుమారు 130 రైళ్ల రాకపోకలు

Cherlapalli Railway Station Passengers Problems
Cherlapalli Railway Station Passengers Problems (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cherlapalli Railway Station Passengers Problems : చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్​ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.450 కోట్ల నిధులను వెచ్చించి విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దింది. ప్రయాణికులు సికింద్రాబాద్​కు వెళ్లకుండా కొన్ని రైళ్లను చర్లపల్లికి మార్చింది. అప్పటి నుంచి ప్రయాణికులకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. సికింద్రాబాద్​ వెళ్లేందుకు నగరంలోని అన్ని వైపుల నుంచి రవాణా సౌకర్యం విరివిగా ఉంది. కానీ చర్లపల్లికి వెళ్లాలంటే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

ప్రస్తుతం చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​ నుంచి సుమారు 130 రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దాదాపు 55 వేల మందికిపైగా ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవాలంటే ప్రయాణికుడి జేబుకు చిల్లు పడుతుంది. అసలే పండగ సీజన్​ కావడంతో దోపిడీ మరీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే అనేక రైళ్లను ఈ టెర్మినల్​కు మళ్లించగా, తాజాగా పండగ ప్రత్యేక రైళ్ల సంఖ్య పెరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఒకే సమస్య ఉత్పన్నం అవుతుంది. ట్రైన్​ టికెట్​కు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో, అదే వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి అంతే మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుందని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా అయితే తమ జేబులు ఖాళీ అవడం ఖాయమని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నగరం మీదుగా 5 వందే భారత్​ రైళ్లు : ప్రస్తుతం నగరం మీదుగా విశాఖపట్టణానికి రెండు, తిరుపతి, బెంగళూరు, నాగ్​పుర్​కు ఒకటి చొప్పున మొత్తం 5 వందే భారత్​ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. కొత్తగా చర్లపల్లి-నాందేడ్​, నాంపల్లి - పుణె త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటన చేసింది.

పంజాగుట్ట - చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు 24 కి.మీ. : పంజాగుట్ట నుంచి చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు 24 కిలోమీటర్లు. రాత్రి 9.30 గంటలకు రైలు అందుకోవాల్సి ఉంది. స్థానిక ప్రయాణికుడు రాత్రి 8 గంటలకు ప్రైవేటు క్యాబ్​ బుక్​ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. పంజాగుట్ట నుంచి చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు చేరుకునేందుకు ద్విచక్ర వాహనం రూ.350, ఆటోకు రూ.450, నాన్​ ఏసీ కారుకు రూ.600, ఏసీ కారు రూ.650, పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే వాహనం రూ.900 అని చూపించడంతో అంతా అవాక్కు అవుతున్నారు. చర్లపల్లికి ఒకటే ఎంఎంటీఎస్​ అందుబాటులో ఉండడం, రెండు లేదా మూడు బస్సులు మారి సమయానికి చేరుకునే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో చాలా మంది క్యాబ్​లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు వెళ్లేందుకు రెండు మార్గాలు : చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు రెండు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణికులు చేరుకుంటున్నారు. మల్లాపూర్​ మార్గంలో ప్రతి 40 నిమిషాలకు, మహాలక్ష్మినగర్​ వైపు నుంచి ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక బస్సు ఉందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. మహాలక్ష్మినగర్​ వైపు చేరుకోవాలంటే చుట్టూ తిరిగి రావాల్సి వస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రయాణ సదుపాయాలు పెంచాలని, లేదంటే అందుబాటులో ఉండే స్టేషన్లకు కొన్ని రైళ్లను మళ్లించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ఈ సమస్య చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​ ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఉందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా ఎలాంటి సమస్యను పరిష్కారం చేయలేదని చెబుతున్నారు.

చర్లపల్లికి 200కు పైగా ఆర్టీసీ సర్వీసులు - ఏయే నెంబర్ల బస్సులు వెళ్తాయంటే?

ప్రణాళిక లోపంతో ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లు - చుక్కలు చూపిస్తున్న 'చర్లపల్లి'

For All Latest Updates

TAGGED:

CHERLAPALLI RAILWAY STATIONPOOR MMTS LINKS CHERLAPALLIచర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​CHERLAPALLI RAILWAY TERMINAL ISSUES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.