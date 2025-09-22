ETV Bharat / state

'వందే భారత్ వచ్చేస్తోంది - ఈ రైళ్లను ఆపేయండి!'

గంటల తరబడి నిలిపే రైళ్లతో ప్రయాణికుల అసహనం - ప్రధాన స్టేషన్‌ అయినా ప్రాధాన్యత లేని భువనగిరి - విజ్ఞప్తులు చేసినా స్పందనలేని అధికారులు

Passengers Face Problems at Bhuvanagiri Railway Station
Passengers Face Problems at Bhuvanagiri Railway Station (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Passengers Face Problems at Bhuvanagiri Railway Station : 'ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చింది' అన్నచందంగా వందే భారత్‌ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ రైళ్ల రాకపోకల మూలంగా ప్యాసింజర్ల, ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను గంటల కొద్ది ఆపడంపై విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. మధ్యాహ్న టైంలో యాదాద్రి భువనగిరి, ఆలేరు, కాజీపేట, జనగామ, వరంగల్‌కు వెళ్లే ప్రయాణికులు గోల్కొండ రైలు ఎక్కాలంటేనే వామ్మో అని అంటున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సీట్లు దొరక్క రైలు ఆశ్రయిస్తే గంటల తరబడి నిలిపివేస్తున్నారు. చేరాల్సిన టైమ్ పెంచుతూ రైల్వేశాఖ ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపుతోంది.

ప్రయాణికుల విలువ అయిన టైం వృథా : సికింద్రాబాద్‌ - యాదాద్రి భువనగిరి - కాజీపేట జంక్షన్‌ రైలు మార్గంపై విశాఖపట్నం, నాగ్‌పూర్‌లకు వెళ్లే 2 వందే భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు ప్రతి రోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట మధ్య రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఈ 2 రైళ్లను కేవలం సికింద్రాబాద్‌ ఆ తరువాత వరంగల్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లలో మాత్రమే నిలుపుదల చేస్తున్నారు. వీటి కోసం కాజీపేట జంక్షన్‌ వయా భువనగిరి నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు, సికింద్రాబాద్‌-భువనగిరి-కాజీపేటల మధ్య ప్రయాణం చేయాల్సిన గోల్కొండ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లను అదే పనిగా గంటల తరబడి ఆపేస్తున్నారు.దీనివల్ల ప్రయాణించే టైం పెరగడమే కాకుండా ప్రయాణికుల విలువైన సమయం వృథా అవుతోంది. రైల్వే ట్రాక్‌లు సరిపడా ఉన్నా ఎందుకు ఇలా నిలిపేస్తున్నారని అధికారులను అడిగితే సమాధానం ఇవ్వడం లేదని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆందోళన చెందుతున్న సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ రైలు ఎక్కే ప్రయాణికులు : యాదాద్రి భువనగిరి రైల్వేస్టేషన్‌లో డిజిటల్‌ డిస్‌ప్లే కోచ్‌ పొజిషన్‌ సిస్టం లేకపోవడంతో మ్యాన్‌వల్‌గానే రైల్వే టీసీ సిబ్బంది రైళ్లకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్‌ కోచ్‌ల సమాచారం చదివేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల నిమిషం సేపు నిలిచే సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ రైలు ఎక్కే ప్రయాణికులు గాబరా పడుతున్నారు. వెంటనే డిజిటల్‌ డిస్‌ప్లే ఏర్పాటు చేయాలని ఎన్ని విజ్ఞప్తులు వెళ్లినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని సమాచారం.

భువనగిరికి ప్రాధాన్యం లేదా? : భువనగిరి రైల్వే స్టేషన్‌లో ఉన్న 3 ప్లాట్‌ ఫారాంలపై మొత్తం 26 రైళ్లు మాత్రమే నిలుపుదల చేస్తున్నారు. వాటిలో 4 ప్యాసింజర్లు, 8 సూపర్‌ ఫాస్ట్‌లు, 14 ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు ఉన్నాయి. దక్షిణ్, సిర్పూర్‌ కాగజ్‌ నగర్, గౌతమి, కృష్ణా, పుష్‌పుల్, కాకతీయ, గోల్కొండ, భాగ్యనగర్, ఈస్ట్‌కోస్ట్, బీదర్, ఇంటర్‌సిటీ రైళ్లు మాత్రమే ఆగుతున్నాయి. వందే భారత్, శాతవాహన, తెలంగాణ, పద్మావతి తదితర రైళ్లు ఆగడం లేదని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్‌కు సుమారు 49 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉండే శ్రీయాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కొలువైన భువనగిరి జిల్లా ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్‌కు దక్షిణ మధ్య రైల్వే (ద.మ.రై.) ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోవడంపై ప్రయాణికులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా పక్షపాత ధోరణి వీడి వెంటనే భువనగిరి రైల్వే స్టేషన్​లో సూపర్‌ ఫాస్ట్‌లు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను ఎక్కువ సేపు నిలిపివేయడం ఆపివేయాలని ప్రయాణికులు రైల్వే అధికారులను డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

