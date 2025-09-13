ETV Bharat / state

చర్లపల్లికి 200కు పైగా ఆర్టీసీ సర్వీసులు - ఏయే నెంబర్ల బస్సులు వెళ్తాయంటే?

చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌కు రాకపోకలకు 200కు పైగా ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులు - ఇకపై ప్రయాణికులు గమ్యం యాప్‌ సహాయంతో చర్లపల్లికి చేరుకొని రైళ్లను అందుకోవచ్చంటున్న అధికారులు

RTC Buses Routes to Know Gamyam app
RTC Buses Routes to Know Gamyam app (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

RTC Buses Routes to Know Gamyam app : మొన్నటి వరకు ఏ ట్రైన్​ ఎక్కాలన్నా డైరెక్టుగా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ స్టేషన్​ అభివృద్ధి పనులు జరగడంతో అక్కడ నుంచి బయలుదేరే కొన్ని రైళ్లను చర్లపల్లి, కాచిగూడ వంటి స్టేషన్లకు కేటాయించారు. అక్కడి నుంచే వాటి గమ్యస్థానం ప్రారంభం అవుతుంది. అలాగే తిరుగు ప్రయాణంలో అదే స్టేషన్​లో వచ్చి ఆగుతున్నాయి. కానీ ఆ స్టేషన్లలో ముఖ్యంగా చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​కు వెళ్లాలంటేనే ప్రయాణికుడికి కష్టంగా ఉంటుంది. నగరం నుంచి 2 గంటల ముందే బయలుదేరి వెళ్తేనే స్టేషన్​కు చేరుకోవడం కష్టం. అలాంటి వారి కోసం ఆర్టీసీ నగరం నుంచి చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్​కు రాకపోకలకు 200కు పైగా సర్వీసులను నడుపుతోంది.

గమ్యం యాప్​ సహాయంతో చెర్లపల్లికి : నగరంలో సుదూర ప్రాంతాలైన పటాన్​ చెరు, అఫ్జల్​గంజ్​, సికింద్రాబాద్​, మెహిదీపట్నం, బోరబండ వంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు ఇది మంచి పరిణామమే. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​, ఆటో అంటే తడిసి మోపెడు అవుతుంది. ఈ ప్రయాణికుల కోసం గమ్యం యాప్​ సహాయంతో బస్సుల్లో చర్లపల్లికి చేరుకొని, రైళ్లను అందుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. రైల్వేశాఖ పండుగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో ప్రత్యేక రైళ్లును నడిపే సందర్భంలో అదనపు బస్సులు నడుపుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అయితే చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్​కు ఏ నంబర్లతో ఆర్టీసీ బస్సులు వెళతాయో ఒకసారి తెలుసుకుందామా? బస్​ స్టాప్​లో నిల్చున్నప్పుడు ఆ బస్సులు వస్తే వెంటనే అందరి కన్నా ముందే ఎక్కి సీటును సంపాదించవచ్చు? ప్రయాణం సాఫీగా సాగించవచ్చు. అలాగే మళ్లీ చర్లపల్లి నుంచి నగరంలోకి వెళ్లేందుకు కూడా బస్సు సర్వీసులను నడుపోతోంది. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇవే.

ప్లాట్​ఫామ్​ నంబర్​ -1 వైపు :

250 సి నంబర్‌(చర్లపల్లి-సికింద్రాబాద్‌): ఈ నంబర్ బస్సు​ చర్లపల్లిలో ఎక్కితే వయా హెచ్‌సీఎల్‌ క్రాస్‌రోడ్స్, మల్లాపూర్, హబ్సిగూడ, సికింద్రాబాద్‌ చేరుకుంటాయి. ఈ బస్సు స్టేషన్​ నుంచి నగరంలోకి ఉ.4.20 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. సికింద్రాబాద్​ నుంచి చివరి బస్సు తిరిగి స్టేషన్​వైపు రావడానికి రాత్రి 11.05 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. స్టేషన్​ నుంచి ఉదయం 4.20 గంటల నుంచి రాత్రి 11.05 గంటల వరకు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

250/49ఎం (చర్లపల్లి-మెహిదీపట్నం): ఈ నంబర్ బస్సు చర్లపల్లి నుంచి మెహిదీపట్నం వరకు వయా ఈసీఐఎల్‌ బస్టాప్, మల్లాపూర్, హబ్సిగూడ, సికింద్రాబాద్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, మెహిదీపట్నం చేరుకుంటాయి. ఈ బస్సు స్టేషన్‌ నుంచి ఉ.5.15గంటల సమయం నుంచి మ.2.50 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. తిరిగి స్టేషన్​కు ఉ.8.30గంటల నుంచి రాత్రి 7.35గంటల వరకు ఉన్నాయి.

16హెచ్‌/49ఎం (చర్లపల్లి నుంచి మెహిదీపట్నం): చర్లపల్లి నుంచి మెహిదీపట్నం మల్కాజిగిరి రూట్​లో నుంచి మరో బస్సు అందుబాటులో ఉంది. ఈ బస్సు ఈసీఐఎల్‌ బస్టాండ్, హెచ్‌బీ కాలనీ, మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్, బంజారాహిల్స్, మెహిదీపట్నం. ఇది ఉ.6.30గంటల నుంచి సా.4.25గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. తిరిగి స్టేషన్‌వైపు ఉ.11.55గంటల నుంచి రాత్రి 9.35గంటల వరకు సర్వీస్​ అందుబాటులో ఉంటుంది.

ప్లాట్‌ఫామ్‌ నంబర్‌ -9 వైపు బస్సులు :

113 ఎఫ్‌/జెడ్‌ - (చర్లపల్లి నుంచి బోరబండ) : వయా చెంగిచెర్ల, ఉప్పల్, రామంతాపూర్, నారాయణగూడ, పంజాగుట్ట, ఎర్రగడ్డ, బోరబండకు ఉ.8.35 నుంచి రాత్రి 7.35గంటల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తిరిగి స్టేషన్​వైపు వెళ్లడానికి ఉ.8.35కి మొదలై, రాత్రి 7.35 వరకు ఉంటాయి.

71 ఎ : (చెర్లపల్లి నుంచి అఫ్జల్​గంజ్​ ) : ఈ బస్సు సర్వీస్​ వయా చెంగిచెర్ల, మేడిపల్లి, ఉప్పల్, రామంతాపూర్, చాదర్‌ఘాట్, అఫ్జల్‌గంజ్‌ వరకు ఉ.5.20గంటలకు మొదలవుతుంది. చివరి బస్సు రాత్రి 8.40వరకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. స్టేషన్‌ వైపు వెళ్లేవారికి ఉ.6.50గంటల నుంచి రాత్రి 7.20గంటల వరకు సేవలందిస్తున్నాయి.

219/250సి: చర్లపల్లి స్టేషన్‌ నుంచి పటాన్‌చెరు వైపు వయా హెచ్‌సీఎల్‌ క్రాస్‌రోడ్స్, నోమా, మల్లాపూర్, హబ్సిగూడ, తార్నాక, బాలానగర్, పటాన్‌చెరుకు ఉ.4.25 గంటల నుంచి 9.55గంటల వరకు సేవలందిస్తున్నారు. తిరిగి స్టేషన్​ వైపు వెళ్లడానికి ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి మ.3.15 గంటల వరకు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHARLAPALLI IN RTC BUSESRTC BUSES ROUTES IN GAMYAM APPCHARLAPALLI RTC BUSES ROUTESగమ్యం యాప్​ ద్వారా బస్సుల సర్వీసులుCHARLAPALLI IN RTC BUSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.