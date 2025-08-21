Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad : ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. ఆయా డిపోల్లో కనీస పరిశీలన లేకుండా హైదరాబాద్లో నడుపుతున్నారు. పాత సిటీ ఆర్డీనరీ బస్సుల్లో కనీస శుభ్రతను పట్టించుకోకపోవడంతో అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. సీట్లపై దుమ్ము పేరుకుపోయింది. కిటికీలోంచి నీరు కారుతోంది.
అద్దలు బిగించకపోవడంతో నీరు లోపలికి : వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడానికి కొంతమంది ముందుకు రావడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రావడం లేదు. అలాగే కొన్నిప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఎక్కువగా ఉండడంతో బస్సులు ఆగిపోతున్నాయి. మరమ్మతులు మరచి విడిభాగాలు మరచ్చకపోవడంతో అని చేసే శబ్దాలు ప్రయాణికులకు విసుగు తెప్పిస్తున్నాయి. బస్సులు సీట్లు సరిగ్గా లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పగిలిన కిటికీల స్థానంలో కొత్తవి బిగించలేదు, బిగుసుపోయినా పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రయాణికులు తడిసి చలిగాలికి వణికిపోతున్నారు. కొత్త బస్సుల్లోనూ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతుండటం గమనార్హం.
- హెచ్సీయూ డిపో నుంచి గచ్చిబౌలి నుంచి కోఠికి వెళ్తున్న ప్రయాణికుడు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో యూఎస్బీ పోర్ట్ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు.
- మరో ఎలక్ట్రిక్ బస్సు చూరు నుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
- సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈసీఐఎల్ రూట్లో కొన్ని బస్సుల్లో వైపర్లు పనిచేయడం లేదు. దీంతో వాన పడినప్పుడు రోడ్డు కనిపించడం లేదు. వాన పడితే బస్సు ఆపేయడం లేదా ప్రమాదకరంగా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి.
- ఆగస్టు 6న బహదూర్పుర క్రాస్రోడ్ వద్ద మహేశ్వరం డిపోకు చెందిన ఆర్డినరీ బస్సులో షార్ట్సర్క్యూట్తో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో ఎవరికి ఏం కాలేదు.
అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఉన్నవాటితోనే : కొత్త బస్సుల కొనుగోలులో జాప్యంతో వీటితోనే నెట్టుకు రావాల్సిన పరిస్థితి. దూరం ఆధారంగా ఒక్కో బస్సును 4 నుంచి ఎనిమిది ట్రిప్పులు తిప్పుతున్నారు. పాత బస్సులు కావడంతో మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి. విడి భాగాలు అమర్చడంలో జాప్యం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా బస్సులు ట్రిప్పులు ముగించుకొని డిపోకు చేరాక ప్రత్యేక విభాగం శుభ్రతను పరిశీలిస్తుంది. స్వీపింగ్, తుడుస్తారు. ప్రతి 12 వేల కి.మీ.లు తిరిగిన తర్వాత పూర్తిస్థాయి మెయింటెనెన్స్ను పరిశీలించాలి. కానీ డిపోల్లో ఇది పూర్తిస్థాయిలో జరగట్లేదు. బస్సులు మరమ్మతులు చేయకుండా నడపాలంటే డ్రైవర్లకు సవాలుతో కూడిన పని. సరైన సమయంలో బస్సుకి బ్రేకులు పనిచేయకపోతే ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశముంటుంది.
టికెట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఆపుతూ : కొంత మంది బస్స్టాపుల్లో బస్సులు ఆపడం లేదని వాపోతున్నారు. దీంతో వారు చేరుకోవాల్సిన సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకోలేకపోతున్నామని అంటున్నారు. బస్సులో రద్దీ ఉంటే అంతే ఇంకా బస్టాప్లో ఆపరు. కొన్ని సందర్భాల్లో వెనకాల బస్సు వస్తుంది అందులో ఎక్కండి అని అంటున్నారు. బస్సు దీనిపై అధికారుల దృష్టి సారించాలి కోరుతున్నారు. బస్సులు ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటే టికెట్ల ఇవ్వడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఆపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. టికెట్లు తీసుకునేంత వరకు ఆపడంతో రాత్రిళ్లు ఇళ్లకు వెళ్లే మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
