ETV Bharat / state

సీట్లపై దుమ్ము - కిటికీల్లోంచి వర్షపు నీరు - నిర్వహణను గాలికొదిలేసిన ఆర్టీసీ - LESS MAINTENANCE IN RTC BUSES

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కొరవడిన నిర్వహణ - శుభ్రంగా ఉండడం లేని బస్సులు - ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు

Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad
Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad : ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. ఆయా డిపోల్లో కనీస పరిశీలన లేకుండా హైదరాబాద్​లో నడుపుతున్నారు. పాత సిటీ ఆర్డీనరీ బస్సుల్లో కనీస శుభ్రతను పట్టించుకోకపోవడంతో అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. సీట్లపై దుమ్ము పేరుకుపోయింది. కిటికీలోంచి నీరు కారుతోంది.

అద్దలు బిగించకపోవడంతో నీరు లోపలికి : వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడానికి కొంతమంది ముందుకు రావడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రావడం లేదు. అలాగే కొన్నిప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఎక్కువగా ఉండడంతో బస్సులు ఆగిపోతున్నాయి. మరమ్మతులు మరచి విడిభాగాలు మరచ్చకపోవడంతో అని చేసే శబ్దాలు ప్రయాణికులకు విసుగు తెప్పిస్తున్నాయి. బస్సులు సీట్లు సరిగ్గా లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పగిలిన కిటికీల స్థానంలో కొత్తవి బిగించలేదు, బిగుసుపోయినా పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రయాణికులు తడిసి చలిగాలికి వణికిపోతున్నారు. కొత్త బస్సుల్లోనూ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతుండటం గమనార్హం.

Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad
ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు చూరు నుంచి కారుతున్న నీళ్లు (Eenadu)
  • హెచ్‌సీయూ డిపో నుంచి గచ్చిబౌలి నుంచి కోఠికి వెళ్తున్న ప్రయాణికుడు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులో యూఎస్‌బీ పోర్ట్‌ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు.
  • మరో ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు చూరు నుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
  • సికింద్రాబాద్‌ నుంచి ఈసీఐఎల్‌ రూట్​లో కొన్ని బస్సుల్లో వైపర్లు పనిచేయడం లేదు. దీంతో వాన పడినప్పుడు రోడ్డు కనిపించడం లేదు. వాన పడితే బస్సు ఆపేయడం లేదా ప్రమాదకరంగా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి.
  • ఆగస్టు 6న బహదూర్‌పుర క్రాస్‌రోడ్‌ వద్ద మహేశ్వరం డిపోకు చెందిన ఆర్డినరీ బస్సులో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో ఎవరికి ఏం కాలేదు.

అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఉన్నవాటితోనే : కొత్త బస్సుల కొనుగోలులో జాప్యంతో వీటితోనే నెట్టుకు రావాల్సిన పరిస్థితి. దూరం ఆధారంగా ఒక్కో బస్సును 4 నుంచి ఎనిమిది ట్రిప్పులు తిప్పుతున్నారు. పాత బస్సులు కావడంతో మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి. విడి భాగాలు అమర్చడంలో జాప్యం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా బస్సులు ట్రిప్పులు ముగించుకొని డిపోకు చేరాక ప్రత్యేక విభాగం శుభ్రతను పరిశీలిస్తుంది. స్వీపింగ్, తుడుస్తారు. ప్రతి 12 వేల కి.మీ.లు తిరిగిన తర్వాత పూర్తిస్థాయి మెయింటెనెన్స్‌ను పరిశీలించాలి. కానీ డిపోల్లో ఇది పూర్తిస్థాయిలో జరగట్లేదు. బస్సులు మరమ్మతులు చేయకుండా నడపాలంటే డ్రైవర్లకు సవాలుతో కూడిన పని. సరైన సమయంలో బస్సుకి బ్రేకులు పనిచేయకపోతే ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశముంటుంది.

టికెట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఆపుతూ : కొంత మంది బస్​స్టాపుల్లో బస్సులు ఆపడం లేదని వాపోతున్నారు. దీంతో వారు చేరుకోవాల్సిన సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకోలేకపోతున్నామని అంటున్నారు. బస్సులో రద్దీ ఉంటే అంతే ఇంకా బస్టాప్​లో ఆపరు. కొన్ని సందర్భాల్లో వెనకాల బస్సు వస్తుంది అందులో ఎక్కండి అని అంటున్నారు. బస్సు దీనిపై అధికారుల దృష్టి సారించాలి కోరుతున్నారు. బస్సులు ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటే టికెట్ల ఇవ్వడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఆపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. టికెట్లు తీసుకునేంత వరకు ఆపడంతో రాత్రిళ్లు ఇళ్లకు వెళ్లే మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బంపర్​ ఆఫర్ - ఆ టికెట్ల ధర తగ్గింపు

7వేలు ఉండాల్సిన చోట 2,800 ఉన్నాయి - తుక్కుగా మార్చాల్సిన వాటితో నెట్టుకొస్తున్న ఆర్టీసీ

Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad : ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల నిర్వహణను గాలికొదిలేశారు. ఆయా డిపోల్లో కనీస పరిశీలన లేకుండా హైదరాబాద్​లో నడుపుతున్నారు. పాత సిటీ ఆర్డీనరీ బస్సుల్లో కనీస శుభ్రతను పట్టించుకోకపోవడంతో అధ్వానంగా తయారయ్యాయి. సీట్లపై దుమ్ము పేరుకుపోయింది. కిటికీలోంచి నీరు కారుతోంది.

అద్దలు బిగించకపోవడంతో నీరు లోపలికి : వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడానికి కొంతమంది ముందుకు రావడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు సమయానికి రావడం లేదు. అలాగే కొన్నిప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఎక్కువగా ఉండడంతో బస్సులు ఆగిపోతున్నాయి. మరమ్మతులు మరచి విడిభాగాలు మరచ్చకపోవడంతో అని చేసే శబ్దాలు ప్రయాణికులకు విసుగు తెప్పిస్తున్నాయి. బస్సులు సీట్లు సరిగ్గా లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పగిలిన కిటికీల స్థానంలో కొత్తవి బిగించలేదు, బిగుసుపోయినా పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రయాణికులు తడిసి చలిగాలికి వణికిపోతున్నారు. కొత్త బస్సుల్లోనూ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతుండటం గమనార్హం.

Less Maintenance in RTC Buses in Hyderabad
ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు చూరు నుంచి కారుతున్న నీళ్లు (Eenadu)
  • హెచ్‌సీయూ డిపో నుంచి గచ్చిబౌలి నుంచి కోఠికి వెళ్తున్న ప్రయాణికుడు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులో యూఎస్‌బీ పోర్ట్‌ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు.
  • మరో ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు చూరు నుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
  • సికింద్రాబాద్‌ నుంచి ఈసీఐఎల్‌ రూట్​లో కొన్ని బస్సుల్లో వైపర్లు పనిచేయడం లేదు. దీంతో వాన పడినప్పుడు రోడ్డు కనిపించడం లేదు. వాన పడితే బస్సు ఆపేయడం లేదా ప్రమాదకరంగా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి.
  • ఆగస్టు 6న బహదూర్‌పుర క్రాస్‌రోడ్‌ వద్ద మహేశ్వరం డిపోకు చెందిన ఆర్డినరీ బస్సులో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో ఎవరికి ఏం కాలేదు.

అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఉన్నవాటితోనే : కొత్త బస్సుల కొనుగోలులో జాప్యంతో వీటితోనే నెట్టుకు రావాల్సిన పరిస్థితి. దూరం ఆధారంగా ఒక్కో బస్సును 4 నుంచి ఎనిమిది ట్రిప్పులు తిప్పుతున్నారు. పాత బస్సులు కావడంతో మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి. విడి భాగాలు అమర్చడంలో జాప్యం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా బస్సులు ట్రిప్పులు ముగించుకొని డిపోకు చేరాక ప్రత్యేక విభాగం శుభ్రతను పరిశీలిస్తుంది. స్వీపింగ్, తుడుస్తారు. ప్రతి 12 వేల కి.మీ.లు తిరిగిన తర్వాత పూర్తిస్థాయి మెయింటెనెన్స్‌ను పరిశీలించాలి. కానీ డిపోల్లో ఇది పూర్తిస్థాయిలో జరగట్లేదు. బస్సులు మరమ్మతులు చేయకుండా నడపాలంటే డ్రైవర్లకు సవాలుతో కూడిన పని. సరైన సమయంలో బస్సుకి బ్రేకులు పనిచేయకపోతే ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశముంటుంది.

టికెట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఆపుతూ : కొంత మంది బస్​స్టాపుల్లో బస్సులు ఆపడం లేదని వాపోతున్నారు. దీంతో వారు చేరుకోవాల్సిన సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకోలేకపోతున్నామని అంటున్నారు. బస్సులో రద్దీ ఉంటే అంతే ఇంకా బస్టాప్​లో ఆపరు. కొన్ని సందర్భాల్లో వెనకాల బస్సు వస్తుంది అందులో ఎక్కండి అని అంటున్నారు. బస్సు దీనిపై అధికారుల దృష్టి సారించాలి కోరుతున్నారు. బస్సులు ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటే టికెట్ల ఇవ్వడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఆపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. టికెట్లు తీసుకునేంత వరకు ఆపడంతో రాత్రిళ్లు ఇళ్లకు వెళ్లే మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

హైదరాబాద్​ ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ బంపర్​ ఆఫర్ - ఆ టికెట్ల ధర తగ్గింపు

7వేలు ఉండాల్సిన చోట 2,800 ఉన్నాయి - తుక్కుగా మార్చాల్సిన వాటితో నెట్టుకొస్తున్న ఆర్టీసీ

For All Latest Updates

TAGGED:

LESS MAINTENANCE IN BUSESLESS MAINTENANCE IN TGSRTC BUSESLESS MAINTENANCE IN RTC BUSES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.