Rights of Passengers in Train : దేశంలో రోజుకు దాదాపు 2.5 కోట్ల మంది రైళ్లలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. సుదూర ప్రయాణాల కోసం ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఓర్చుకుంటూ జర్నీ చేస్తున్నారు. కానీ ప్రయాణ సమయంలో చట్టపరంగా ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయన్న సంగతి చాలా మందికి తెలియదు. వాటిన ఇండియన్ రైల్వేస్ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. మరీ అవేంటో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
- రైల్వే శాఖ నిబంధనల ప్రకారం ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లలో ప్రయాణించేందుకు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేయించుకునే వారిపై రైల్వే అధికారులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అనుచితంగా ప్రవర్తించరాదు. అంతేకాకుండా వారిని కోచ్ నుంచి బయటకు పంపే హక్కు ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్కి కూడా లేదు. ఒకవేళ అలాంటి సందర్భం ఎదురైతే వెంటనే రైల్ మదద్ యాప్ లేదా రైల్వే హెల్ప్లైన్ నెంబర్ 139 ద్వారా ప్రయాణికుడు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- కొన్నిసార్లు ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది. కోచ్లో ఇచ్చిన దుప్పట్లు మురికిగా ఉండటం, సీటు విరిగిపోవడం, కోచ్లు మురికిగా ఉండటం, ఫోన్ ఛార్జింగ్ స్లాట్ పని చేయకపోవడం, ఏసీ పని చేయకపోవడం, ఆహారం బాగోలేకపోవడం లాంటి సమస్యలు నెలకొంటే రైల్వే ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుంది.
- అదేవిధంగా తోటి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది కలిగిస్తే చూస్తూ ఊరుకోవాల్సిన పని లేదు. కొందరు బృందంగా రైలెక్కి సిగరెట్లు, మద్యం, తాగడం, పెద్ద శబ్దంతో పాటలు పెట్టడం, దుర్భాషలాడటం వంటి పనులు చేస్తుంటారు. మీరు వీటిని భరించాల్సిన అవసరం లేదు. 139కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లేదంటే అక్కడ రైల్వే పోలీసులు ఎవరైనా ఉంటే నేరుగా సమస్యను వారికి తెలియజేయవచ్చు. అయితే, టోల్ఫ్రీ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి చెప్పడమే ఉత్తమమని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ మీ ఫిర్యాదు రికార్డవుతుంది. అందువల్ల వేగంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుంటుంది.
- ప్రయాణికుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లుతుందనే కారణంతో ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లలో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు టికెట్ తనిఖీపై రైల్వే శాఖ నిషేధం విధించింది. మీకు కేటాయించిన సీటులో మీరున్నప్పటికీ నిషేధిత సమయంలో టీటీఈ వచ్చి నిద్రలేపి మరీ టికెట్ గురించి ఆరా తీస్తుంటే అతడిపైనా కంప్లైట్ చేయొచ్చు. అయితే రాత్రి 10 గంటల తర్వాత రైలు ఎక్కినా, లేదంటే మధ్య స్టేషన్లలో మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తే ఈ నియమం వర్తించదు. ఈ సందర్భంలో టీటీఈ మీ టికెట్ను ఒకసారి తనిఖీ చేయవచ్చు.
- ఒకవేళ ప్రయాణం మధ్యలో అనారోగ్య సమస్య తలెత్తితే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే టీటీఈని సంప్రదించవచ్చు. మీరు అప్పటికి రైల్వే స్టేషన్లోనే ఉంటే స్టేషన్ సూపరింటెండెంట్కు పరిస్థితి వివరించవచ్చు. రైల్వే వైద్యులే మీకు ప్రథమ చికిత్స అందిస్తారు. అవసరమైతే వాళ్లే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. రైలులో ఉన్నప్పుడు వైద్య సాయం అవసరమైతే తర్వాతి స్టేషన్లో తక్కువ ఖర్చుతోనే ట్రీట్మెంట్ ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తారు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారి ఆసుపత్రిలో చేర్చాల్సి వస్తే మీ ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో లాకర్లు, క్లాక్రూమ్లు ఉంటాయి. వాటిలో లగేజీని గరిష్ఠంగా నెల రోజుల పాటు దాచుకునే హక్కు ప్రయాణికులకు ఉంటుంది. అయితే అందుకు ముందస్తుగానే తగిన నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
