రూ.కోటి కోసం 'కన్నీటి నాటకం' - మర్చిపోయిన బంధాలు మళ్లీ గుర్తుకొస్తున్నాయి - SIGACHI INCIDENT UPDATES

Pashamylaram Sigachi incident Updates ( ETV )

Published : July 4, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 9:30 AM IST

Pashamylaram Sigachi incident Updates : సిగాచీ పరిశ్రమలో జరిగిన పేలుడు తమ వారిని పొట్టన పెట్టుకోవడంతో బాధితులు గుండెలవిసేలా విలపిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కొందరి మృతదేహాలను గుర్తించలేకపోవడంతో డీఎన్‌ఏ టెస్ట్​ల రిజల్ట్స్​ కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన, గాయపడిన వారిలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా బిహార్, ఒడిశా, యూపీలకు చెందిన కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న బాధితుల దగ్గరి బంధువులు పరిశ్రమ వద్దకు తరలివస్తున్నారు. వీరిలో కొంతమంది కొత్త బంధుత్వాలను సృష్టిస్తున్నారని, మరికొందరు ఏళ్ల క్రితమే మరచిపోయిన సంబంధాలను మళ్లీ గుర్తుచేసుకుంటూ వస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సిగాచీ పరిశ్రమలో పేలుడు ఘటనలో మృతి చెందిన వారి ఫ్యామిలీలకు రూ.కోటి, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారంగా ఇస్తుండటమే ఇందుకు కారణం. నిజమైన బంధువులు ఎవరో నిగ్గు తేల్చాల్సిందే : ఒక కార్మికుడి భార్య అతడి నుంచి విడిపోయి 12 సంవత్సరాలుగా వేరుగా ఉంటోంది. ప్రమాదం జరిగి రూ.కోటి పరిహారం ప్రకటించిన తర్వాత తన భర్తేనంటూ హాస్పిటల్​కు వచ్చి కాపలా కాస్తోంది. అతని సోదరుడు కూడా అక్కడే వేచి చూస్తున్నాడు. అయితే గతంలో మనస్పర్థల (గొడవల) కారణంగా ఆ కార్మికుడు బతికి ఉండగానే చనిపోయాడంటూ ఇదే బంధువులు చెప్పారని స్థానికులు తెలిపారు. వీరి మాదిరే చాలా మంది నా భర్త, నా సోదరుడు, నా బంధువంటూ ఫొటోలు పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు. కొంతమంది కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తుండటం గమనార్హం. వీరిలో నిజమైన వారెవరనేది నిగ్గు తేల్చాల్సి ఉంది. ఇందులో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా, నష్టం ఒకరికి జరిగితే పరిహారం మరొకరికి అందుతుందని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 31 మృతదేహాలు గుర్తించినట్లు కలెక్టర్ వెల్లడి : పాశమైలారంలోని సిగాచీ పరిశ్రమలో జరిగిన పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి కలెక్టర్‌ ప్రావీణ్య ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రమాదం నుంచి 61 మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారని ఆమె తెలిపారు. 38 మంది మృతి చెందారని ఇప్పటి వరకు 31 మంది మృతదేహాలను గుర్తించినట్లుగా ప్రావీణ్య వెల్లడించారు. ఇంకా ఏడుగురి మృతదేహాలను గుర్తించలేదని వివరించారు. హాస్పిటల్​ నుంచి ఇప్పటివరకు 12 మంది డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారని తెలిపారు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్​లో 23 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని, ఇంకా 9 మంది కార్మికుల ఆచూకీ లభించలేదని ప్రావిణ్య వెల్లడించారు.

