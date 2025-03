ETV Bharat / state

గాంధేయవాది పసల కృష్ణభారతి అస్తమయం - PASALA KRISHNA BHARATI IS NO MORE

pasala Krishna Bharathi Passed Away ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Mar 23, 2025, 3:08 PM IST

pasala Krishna Bharathi Passed Away : గాంధేయవాది, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల కుటుంబానికి చెందిన పసల కృష్ణ భారతి అస్తమయం చెందారు. ఈ తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్‌ స్నేహపురి కాలనీలోని తన స్వగృహంలో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. పసల కృష్ణ భారతి మృతిపై పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేపథ్యం: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు పసల కృష్ణమూర్తి, అంజలక్ష్మి దంపతుల రెండో కుమార్తె పసల కృష్ణభారతి. నాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పెట్టిన తీవ్ర ఆంక్షలను ధిక్కరించి భీమవరం సబ్‌ కలెక్టరేట్‌పై జెండా ఎగురవేసిన ఘటనలో కృష్ణమూర్తి దంపతులకు 1932 జూన్‌లో కఠిన కారాగారవాసం విధించారు. ఈ ఘటన సౌత్‌ బార్డోలీ తిరుగుబాటుగా పేరు పొందింది. జైలు శిక్ష విధించిన సమయంలో అంజలక్ష్మి ఆరు నెలల గర్భిణి. అంజలక్ష్మి గర్భిణి అయినా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కనికరించలేదు. జైలులోనే ఆమె కృష్ణ భారతికి జన్మనిచ్చారు. కారాగారం లో జన్మించిన శ్రీకృష్ణుడిని గుర్తు చేసుకుంటూ, నాటి స్వతంత్ర భారతదేశ ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తమ బిడ్డకు తల్లిదండ్రులు కృష్ణ భారతి అని పేరుపెట్టారు. అన్నప్రాశన కూడా తోటి ఖైదీల సమక్షంలో జైల్లోనే నిర్వహించారు. పుట్టిన 10 నెలల వరకూ ఆమె కారాగారంలోనే ఉన్నారు. కృష్ణ భారతికి పాదాభివందనం చేసిన ప్రధాని మోదీ: జీవితాంతం గాంధేయవాదిగా ఉంటూ, గాంధీజీ ప్రవచించిన విలువలతోనే ఆమె జీవించారు. తన జీవిత కాలంలో పలు విద్యాసంస్థలకు నిధులను సైతం అందించారు. దళితుల్లో విద్యావ్యాప్తికి కృష్ణ భారతి కృషి చేశారు. గోశాలలకు భూరి విరాళాలు సమకూర్చారు. అవివాహితగా ఉన్న కృష్ణభారతికి నలుగురు అన్నదమ్ములు, ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు. 2022 జులై నెలలో భీమవరంలో అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.