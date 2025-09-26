ETV Bharat / state

ఆ ఊరంతా కళాకారులే - దశాబ్దాలుగా కళనే నమ్ముకుని జీవనం

కళాకారుల గ్రామంగా పేరొందిన పార్వతీనగర్‌ - చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా దశాబ్దాలుగా కళల్లో భాగస్వాములవుతూ జీవనం

Artists Village in AP
Artists Village in AP
Published : September 26, 2025 at 8:55 PM IST

Artists Village in AP: ఊళ్లు మారుతున్నాయి, అవసరాలు మారుతున్నాయి. మారుమూల గ్రామాల్లోనూ ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. బతికి బయటకట్టాలంటే కాలానికి తగ్గట్టు మారాల్సిందే, లేదంటే కాలగర్భంలో కలసిపోతాం అని వింటుంటాం. కానీ ఈ ఆధునిక కాలంలో కూడా తమ కళను బతికించుకుంటూ తమూ బతుకుతున్నారు ఓ గ్రామస్థులు. కళాకారుల గ్రామంగా పేరొంది. దశాబ్దాలుగా పెద్దలు, పిల్లలు సంప్రదాయ, జానపద కళల్లో భాగస్వాములవుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇంతకి ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉంది. వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుకుందామా.

Artists Village in AP

ఒకప్పుడు వారిది సంచార జీవనం. హరికథ, బుర్రకథ, యక్షగానమే జీవనోపాధిగా మలచుకున్నారు. ఇలా పరివర్తన చెందుతూనే తమకంటూ ఒక గ్రామాన్ని సృష్టించుకున్నారు. 80 ఏళ్ల కిందట జంగమ సామాజికవర్గానికి చెందిన కొందరు మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా నుంచి కర్నూలు జిల్లాకు చేరుకున్నారు. గ్రామాల్లో తిరుగుతూ కళలను ప్రదర్శించి కుటుంబాలను పోషించుకునేవారు.

సత్రాలనే ఆవాసంగా మార్చుకొని : స్థిర నివాసం లేక సత్రాలను ఆవాసంగా చేసుకున్నారు. అదే సమయంలో కళాకారుల కుటుంబాల్లో ఒకరైన కొండపల్లి వీరభద్రయ్య భాగవతార్‌ విభిన్నంగా ఆలోచించారు. కళాకారులు అంతా ఒకచోట ఉండాలని సంకల్పించారు. 1985లో ఓ సంఘాన్ని నెలకొల్పి వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా మైదుకూరు సమీపంలో 1.5 ఎకరాలు కొనుగోలు చేశారు.

Artists Village in AP

కళాకారుల గ్రామంగా గుర్తింపు : అనంతరం మూడేళ్లకు పార్వతీనగర్‌ పేరుతో గ్రామ నిర్మాణం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం కళాకారుల గ్రామంగా గుర్తింపు పొందిన ఇక్కడ 120 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. పెద్దలు సంప్రదాయ కళల్లోనే కొనసాగుతుండగా యువతరం జానపదాల మేళవింపుతో ఇంద్రజాలం, సినిమాలు, ప్రైవేట్‌ కంపెనీల పాటలు, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారంలో భాగస్వాములవుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారు.

కనుమరుగవుతున్న కళలు : ప్రస్తుత ఆధునికి కాలంలో ఎన్నో కళలు కనుమరుగవుతున్నాయి. తాజాగా ఇలా అంతరించిపోతున్నా కళలను ప్రోత్సహించేందుకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌ ఎంతో దోహదం చేస్తోంది. ప్రాధాన్యత తగ్గుతున్న ఎన్నో కళలతో పాటు తోలుబొమ్మలాటకు ఉత్సవ్‌లో అవకాశం కల్పించడంతో కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరిన్ని కార్యక్రమాల్లో తమ కళలను భాగస్వామ్యం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఒకప్పుడు తోలు బొమ్మలాటకి మంచి ఆదరణ ఉండేదని, ప్రస్తుతం తగ్గిందని కళాకారులు తెలిపారు. వివిధ కథలు, చరిత్రలు కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శనలు ఇస్తామని వారు చెబుతున్నారు.

తోలుబొమ్మలాట : ఇది ఒక జానపద కళారూపం. పూర్వకాలంలో రాజుల ఆస్థానంలోని పండితులు, ప్రభువులను సంతోష పరిచేందుకు ఇలా బొమ్మలు తయారుచేసి ప్రదర్శించేవారు. మొదటగా తెల్లటి పంచెను తెరగా ఉపయోగిస్తారు. దీపం కాంతిలో బొమ్మల నీడ పడే విధంగా చేసి తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శిస్తారు. చేతి వేళ్ల మధ్య దారం సహాయంతో బొమ్మలను ఆడిస్తారు. ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు పాటలు, పద్యాలు పాడుతూ తెరవెనుక నుంచి మాటలు చెబుతుంటారు. బొమ్మల తలలు కదిలించడం దేశపు తోలుబొమ్మల విశిష్ట లక్షణంగా దీన్ని చెబుతుంటారు. పౌరాణిక, చారిత్రక కథలు, హాస్యపూరితమైన కథాంశాలతో పాటు సామాజిక సంక్షేమానికి సంబంధించినవి ప్రదర్శిస్తారు.

తోలుబొమ్మలాటలో పాత్రలు : అలాగే పూర్వ కాలంలో ఈ తోలు బొమ్మలాటలను గ్రామాల్లో ప్రదర్శించేవారు. గ్రామీణులు, గిరిజనులు కాయకష్టంలో ఉల్లాసం పొందడానికి, విజ్ఞానం వినోదానికి ఆవిర్భవించిన సహజ కళలివి. తోలుబొమ్మలాటలో పాత్రలు విషయానికి వస్తే హాస్యం కోసం బంగారక్క, కేతగాడి ఉపాఖ్యానాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ హాస్యం ఒక్కోసారి మొరటుగా, హద్దులు మీరేది. కేతిగాడు, బంగారక్క వంటి హాస్యపాత్రలు జనాన్ని ఆకర్షించేవి. ఈ కళ సుదీర్ఘకాలం పాటు వర్ధిల్లింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ కళారూపం ఆదరణ కోల్పోయింది.

