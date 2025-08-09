Essay Contest 2025

మొక్కలు పెంచండి - రూ.1000 నుంచి రూ.12 వేలు సంపాదించండి - SAPLINGS TO BE PLANTED GET MONEY

కార్బన్‌ క్రెడిట్లో భాగంగా నిధుల కేటాయింపు - కార్బన్‌ క్రెడిట్ పథకంలో భాగంగా మూడేళ్ల డబ్బులు విడుదల చేయనున్నట్లు ఆదేశాలు జారీ - తెలంగాణ సౌభాగ్యం పథకంలో సంస్థలతో ఒప్పందాలు

Carbon Offset Programs Saplings to be Planted get Money
Carbon Offset Programs Saplings to be Planted get Money (Eenadu)
ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 1:02 PM IST

Carbon Offset Programs Saplings to be Planted get Money : ప్రతి సంవత్సరం లక్షల మొక్కలు నాటడానికి రూ.కోట్లలో డబ్బులు వ్యయం చేస్తున్నారు. రక్షణ లేకపోవడం, నీళ్లు పట్టకపోవడం లాంటి కారణాలతో సగానికి కంటే ఎక్కువగానే కనుమరుగవుతున్నాయి. మరోవైపు కాలుష్యం పెరిగిపోతూ పీల్చే గాలి కరవవుతున్న దుస్థితి ఉంది. ఈ మేరకు పచ్చదనం పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూడేళ్ల కిందట నాటి ఇప్పటికీ సంరక్షిస్తున్న మొక్కలకు డబ్బులు ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీనిపై ఇప్పటికే ఆయా గ్రామాల్లో సభల ద్వారా ప్రదలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వన మహోత్సవంలో భాగంగా అన్ని శాఖల అధికారులు వారికి నిర్దేశించిన లక్ష్యంతో మొక్కలు నాటుతున్నారు.

మూడేళ్ల వరకు మాత్రమే నిర్వహణ నిధులు : ఈ ఏడాదిలో 16 లక్షలు నాటాల్సి ఉండగా ఇప్పటికే 8 లక్షల వరకు నాటారు. రెండు సంవత్సరాల్లో వరుసగా 16, 14 లక్షల చొప్పున మొక్కలు నాటారు. ప్రస్తుతం పండ్ల మొక్కలను పెంచుతున్న రైతులకు మూడేళ్ల వరకు మాత్రమే నిర్వహణ నిధులు అందుతున్నాయి. తాజాగా ప్రభుత్వం కార్బన్‌ క్రెడిట్ (తెలంగాణ సౌభాగ్యం) పథకంలో భాగంగా మూడేళ్ల (2022, 23, 24)లో నాటినవి జీవించి ఉంటే డబ్బులు విడుదల చేయనున్నట్లుగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ప్రస్తుతం మొక్కలు కార్బన్​ డయాక్సైడ్​ను పీల్చుకుని ఆక్సిజన్​ను విడుదల చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల వాతావారణంలో కార్బన్​ డయాక్సైడ్​ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. అయితే కొన్ని కంపెనీలు వారి కర్బన్​ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవడానికి కార్బన్​ క్రెడిట్స్​ కొనుగోలు చేస్తాయి. ఈ మొక్కలు నాటిన వారికి ఈ కార్బన్​ క్రెడిట్స్​ను విక్రయించడం ద్వారా డబ్బులు పొందవచ్చు.

ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో పచ్చదనం, పరిశుభ్రత పెంచేందుకు కేంద్ర విద్యాశాఖ స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్‌ పథకానికి మార్పులు చేసింది. దీన్ని స్థానంలో స్వచ్ఛ ఎవమ్‌ హరిత్‌ విద్యాలయ రేటింగ్‌ (ఎస్‌హెచ్‌వీఆర్‌) పథకం వచ్చింది. ఆరు ముఖ్యమైన కొలమాణాలకు సంబంధించి 60 సూచికల ఆధారంగా పాఠశాలలకు రేటింగ్‌ ఇవ్వనుంది. ఉత్తమ రేటింగ్​లు జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైన పాఠశాలలకు రూ.లక్ష నగదు ప్రోత్సాహకంగా ఇస్తారు.

రూ.1000 నుంచి రూ.12 వేల వరకు : ప్రభుత్వం కార్బన్‌ క్రెడిట్ పథకంలో ఐఓఆర్‌ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. వ్యక్తిగత, ప్రభుత్వ స్థలాలలో నాటిన మొక్కలకు విస్తీర్ణాన్ని, చెట్టు కొమ్మలను అనుసరించి వ్యక్తులకు, లేదా పంచాయతీలకు ఆర్థిక సహాయం చేయనున్నారు. దీని కోసం గ్రామసభలు నిర్వహించి, ఈ విధానంపై అవగాహన కల్పించి, తీర్మానాలను తీసుకోనున్నారు. ఐఓఆర్‌ఏ సంస్థ మొబైల్‌ అప్లికేషన్‌ డాటాలో టీఏ (సాంకేతిక సహాయకులు) ప్లాంటేషన్, మొక్కల వివరాలను నమోదు చేస్తారు.

ఆ తర్వాత మొక్కల రకాలు, నాటిన విధానం, కొమ్మలు, కాండం విస్తీర్ణాన్ని అనుసరించి టీఏలు నమోదు చేసే వివరాల ఆధారంగా 30 ఏళ్ల వరకు ఏడాది ఆదాయం వస్తుంది. మునగకు మినహా మిగతా మొక్కలకు ఈ విధంగా చేయనున్నారు. ఆదాయంలో 10 శాతం మేర ఐఓఆర్‌ఏ సంస్థ తీసుకోనుంది. ఐఓఆర్‌ఏకు చెందిన సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో శాటిలైట్, లేదా నేరుగా వెళ్లి మొక్కలను పరిశీలిస్తారు.

