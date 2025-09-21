వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్ చెయ్యాలో ఈ యాప్ చెప్తుంది - ఇంద్రకీలాద్రిపై సాంకేతికత పరవళ్లు
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు - దసరా ఉత్సవాలకు విజయవాడ వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యం కోసం యాప్
September 21, 2025
Parking Facility Details Linked With ‘Dussehra 2025 App’ For Devotees : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సమయం సమీపిస్తున్న వేళ ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. దసరా వేడుకలకు ఈసారి సాంకేతికత పరవళ్లు తొక్కనుంది. ఏఐ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, చిన్నారులకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (RFID) చేతి బ్యాండ్లు. ఇలా దసరా ఉత్సవాలకు టెక్నాలజీని వినియోగించనున్నారు. తాజాగా ఉత్సవాల సమాచారం, సేవల గురించి మొబైల్ యాప్, చాట్బాట్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు.
దసరా 2025 అనే పేరిట ప్లేస్టోర్, యాప్ స్టోర్లో యాప్ ఉంది. భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సేవల వివరాలు అందులో ఉంచారు. సేవలు ఏ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలో ఈ యాప్ దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. అంతే కాకుండా తమ వాహనాలను ఎక్కడ పార్కింగ్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోవడానికి రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి లక్షల మంది భక్తులు సొంత వాహనాల్లో విజయవాడ నగరానికి వస్తారు. తమ వాహనాలను ఎక్కడ పార్కింగ్ చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడేవారు ఎందరో! ఈ ఏడాది ఆ సమస్య తలెత్తకుండా దేవస్థానం అధికారులు సాంకేతికత సాయంతో ఏర్పాట్లు చేశారు. దుర్గగుడి చుట్టుపక్కల 25 ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ ‘దసరా 2025 యాప్’తో అనుసంధానించారు. ఏ పార్కింగ్ ప్రదేశంలో ఎన్ని వాహనాలు పడతాయి. ఇంకా ఎంత ఖాళీ ఉందో ఎప్పటికప్పుడు యాప్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. దీనికోసం ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలను పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా లెక్కించి, వాహనాల సంఖ్య, ఖాళీల సమాచారాన్ని యాప్లో అప్డేట్ చేస్తారు. హైదరాబాద్, విశాఖ, గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను ఆయా జాతీయ రహదారులకు సమీపంలోనే నిలిపేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్కింగ్కు వెళ్లే రూట్ మ్యాప్, అక్కడి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఫోన్ నంబర్లు ఉంటాయి. ఈ యాప్లో 28 రకాల సేవలు అందుబాటులో ఉంచారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై నిర్వహించనున్న దసరా మహోత్సవాలకు కనీసం 20 లక్షల మంది వరకు భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ఎవరికీ ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఉండేలా అధికారులు పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించారు. రోజంతా పనిచేసేలా సెంట్రల్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. విజయవాడ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు జరగనున్న దసరా మహోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, విజయవాడ నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర ప్రత్యక్ష పరిశీలనలో దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్ భక్తులకు అందించే సౌకర్యాలపై మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సామాన్య భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకొని 500 రూపాయల టికెట్ను రద్దు చేశామని తెలిపారు.
వినాయక గుడి నుంచి టోల్ గేట్ ద్వారా కొండపైకి వెళ్లి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునేందుకు ఏర్పాటుచేసిన క్యూలైన్తోపాటు ఇతర క్యూలైన్లలో ప్రతి 100 మీటర్లకు క్యూఆర్ కోడ్తో సమాచారం తెలిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ప్రతి 50 మీటర్లకు ఒక అత్యవసర ద్వారాన్ని ఏర్పాటుచేసినట్లు వివరించారు. 40 పాయింట్లలో 25 లక్షల వాటర్ బాటిళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.ఈ సారి 405 మొబైల్ టాయిలెట్లు పెట్టామన్నారు. రోజూ 1400 మంది సిబ్బందితో శానిటేషన్ చేయిస్తామన్నారు. దసరా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలకు తావులేకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని సీపీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం, ప్రసాదం పోటును ఈ ఉత్సవాలకు వినియోగించేందుకు ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
