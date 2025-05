ETV Bharat / state

'100 శాతం దివ్యాంగురాలు - 25 ఏళ్లుగా మంచానికే పరిమితం' - పింఛన్​ ఇవ్వండి సార్! - PARENTS WAITING FOR HELP

Published : May 30, 2025 at 12:03 PM IST

Parents Waiting for Help for Their Disabled Daughter in Vijayawada: రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి ఆ కుటుంబానిది. ఉన్న ఊరిలో ఉపాధి అవకాశాల్లేక విజయవాడకు వచ్చి నివాసం ఉంటున్నారు. అలాంటి పేద కుటుంబంలో జన్మించిన ఆ యువతి పుట్టుకతోనే 100 శాతం శాశ్వత దివ్యాంగురాలు. 25 వయసు దాటినా ఇంకా పసి బిడ్డ మాదిరిగా తల్లిదండ్రులు సాకాల్సిన పరిస్థితి. సాయం కోసం దీనంగా వేడుకుంటున్నారు.

రోజు వారీ కూలీగా పని చేస్తూ జీవనం: మంచానికే పరిమితమైన ఆ యువతి పేరు కిరణ్ కుమారి. తల్లిదండ్రులు ఇనుపకుర్తి నరసమ్మ, సూరిబాబు. 27 ఏళ్ల క్రితం శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరు మండలం తాలవసల నుంచి విజయవాడకు వలస వచ్చి నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రసాదంపాడు దగ్గర కార్మిక నగర్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. చిన్న కుమార్తె కిరణ్ కుమారి 100 శాతం శాశ్వత దివ్యాంగురాలు. విజయవాడకు వచ్చిన మొదటిలో తండ్రి సూరిబాబు రిక్షా కార్మికుడిగా, తల్లి నరసమ్మ రోజు వారీ కూలీగా పని చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు.