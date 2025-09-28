మరో 8 రోజులు మాత్రమే దసరా సెలవులు - పిల్లలతో ఈ పనులు చేయించండి!!
దసరా సెలవుల్లో పిల్లలకు జీవిత పాఠాలు - సెల్ఫోన్లలో మునిగి తేలుతున్న బాలలు - మరో 8 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్ - రోజుకో కొత్త అంశంపై పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అవగాహన కల్పించాలంటున్న నిపుణులు
Published : September 28, 2025 at 6:29 PM IST
Dussehra Holidays Child Activities : ప్రస్తుత తరం వారి బాల్యం చూస్తే వెళితే బడికి, లేకపోతే ఇంటికి అన్నట్లు మారింది. ఈనెల 21వ తేదీ నుంచి దసరా సెలవులు ఇచ్చారు. ఆ సెలవుల్లో విద్యార్థులు ఊళ్లకు వెళుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది బాలలు అయితే ఇళ్ల వద్ద సెల్ఫోన్లలలో మునిగి తేలుతున్నారు. అయితే సెలవులు మరో 8 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. నేటి నుంచి రోజుకొక అంశంపై పిల్లలకు అవగాహన కలిగించేలా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి. వారి మనోవికాసానికి బాటలు వేయాలి. ఇప్పుడు ఆయా అంశాలను సంగారెడ్డి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ అరుణబాయి వివరించారు.
పూలతేరు బతుకమ్మ : తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీక బతుకమ్మ పండగ. సోమవారం సద్దుల బతుకమ్మ ఉంటుంది. ఈ పండుగ గురించి విద్యార్థులకు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా, పల్లెల్లో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఔషధ గుణాలు ఉన్న తంగేడు, గునుగ పూలతో పేర్చే విధానంపై బాలలకు అవగాహన కల్పించాలి.
పొలం బాట పట్టించాలి : వ్యవసాయం అంటే పుస్తకాల్లో చదవడమే ఇప్పటివారికి తెలుసు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూడటం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు. పంటలు ఏ విధంగా పండుతాయనే దానిపై వారికి అవగాహన అనేది లేదు. రైతు ఎంత కష్టపడితే ధాన్యం చేతికొస్తుందన్న అంశాన్ని వ్యవసాయ పొలంలోనే చూపించాలి. దీనివల్ల ఆహార పంటలు, పప్పు దినుసులు ఎలా పండుతాయే వారికి తెలుస్తుంది.
బంధం, అనుబంధం : చిన్నారులు ఎవరిని పిలిచినా అంకుల్, ఆంటీ అంటూ పిలుస్తారు. అసలు బంధాలు, అనుబంధాల గురించి వారికి తెలపాలి. సొంతూళ్లకు తీసుకెళ్లి ఇరుగు, పొరుగు వారికి పరిచయం చేయాలి. బంధువుల ఇళ్లకు తీసుకెళ్లి వారితో ఉన్న బంధం ఏమిటో చెప్పించాలి. ఇలా కుటుంబ బంధాలను వారికి వివరించాలి.
విలువలకు పెద్దపీట : పిల్లలకు నేర్పించాల్సిన జీవన నైపుణ్యాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైంది సహానుభూతి. దీనిని నేర్పితే ఇతరుల కష్టాలను చూసి స్పందిస్తారు. ఇక విలువలు అలవడేలా వారికి నేర్పించాలి. కనీసం ఒక్క రోజైనా అమ్మమ్మ, తాతయ్య, నాన్నమ్మలతో మమేకం అయ్యేలా చూడాలి. వారు చెప్పే కథలు, విషయాలు తెలుసుకోవడంతో పిల్లల్లో నైతిక విలువలు అనేవి పెరుగుతాయి.
పుస్తకపఠనం మేధో వికాసం : సెల్ఫోన్లను చూడటం వల్ల చాలా మంది బాలల ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తోంది. పెద్దల విషయంలో గౌరవంగా ఉండని పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకాలతో పాటు మహనీయులు రచించిన పుస్తకాలు చదివేలా చూడాలి. గ్రంథాలయాలకు తీసుకెళ్లి, ప్రాచుర్యం పొందిన పుస్తకాల గురించి చెప్పాలి. బాల్యంలో చదవాల్సిన పుస్తకాలు ఏంటో వారికి తెలియజెప్పాలి.
పండుగల ప్రాధాన్యం : ముఖ్య పండుగలనూ యాంత్రికంగా నిర్వహిస్తున్నాం. వినాయకచవితి, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి వంటి వాటితో పాటు ఇతర పండుగల ప్రాముఖ్యత ఈ తరానికి తెలియడం లేదు. గ్రామాలకు తీసుకెళ్లి వాటి విశిష్టత, ఎందుకు నిర్వహిస్తామనేది సమగ్రంగా బాలలకు వివరించాలి.
చారిత్రక ప్రదేశాలు చూపిద్దాం : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలో చారిత్రక ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుబాటులో ఉన్న వాటిని సందర్శించాలి. మెదక్ ఖిల్లా, ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ, వర్గల్ సరస్వతి, కొమురవెల్లి మల్లన్న, అనంత పద్మనాభస్వామి వంటి ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయాలను వారికి చూపించాలి. వాటి ప్రాముఖ్యతను పిల్లలకు తెలియజేయాలి.
మైదానంలో ఆట, స్నేహానికి బాట : ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక ఆటల్లో నైపుణ్యం అనేది ఉంటుంది. వారిని మైదానాలకు తీసుకెళ్లాలి. అక్కడ పిల్లలు ఆదమరిచి ఎలా ఆడుతున్నారో వారికి చూపించాలి. నచ్చిన, తెలిసిన ఆటను మిత్రులతో కలిసి ఆడుకునేలా చేయాలి. దీంతో స్నేహబంధం అనేది బలపడుతుంది. బాలల్లో శారీరక పటుత్వం, మానసిక ఉల్లాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు అనేవి అలవడుతాయి.
