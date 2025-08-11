Elderly Maintenance and Welfare Act Impliment in Vijayawada: వారసులు, కుటుంబసభ్యుల నిరాదరణ కారణంగా క్షోభకు గురవుతున్న వృద్ధులకు ‘తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధులపోషణ, సంక్షేమ చట్టం-2007’ రక్షణ కవచంలా నిలుస్తోంది. కాస్త శక్తిని కూడదీసుకొని ట్రైబ్యునల్లో ఫిర్యాదు చేయగలిగితే తక్కువ సమయంలోనే ఊరట లభిస్తుంది.
దీని ద్వారా వారసులకు రాసిచ్చిన ఆస్తి గిఫ్ట్ డీడ్ లను రద్దు చేసుకోవచ్చు. పోషణ నిమిత్తం సానుకూల ఉత్తర్వులు పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2,500, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 800 గిఫ్ట్డీడ్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రద్దయ్యాయి. వీటిలో తల్లిదండ్రుల ఆవేదన కారణంగా రద్దయినవే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
తక్కువ వ్యవధిలోనే సమస్య పరిష్కారం
- ట్రైబ్యునళ్లకు ఛైర్మన్గా రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి/సబ్ కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తారు.
- 60 ఏళ్లు దాటిన వారికి ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది.
- 60 ఏళ్లు పూర్తికాకున్నా పిల్లలు (18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి) చూడనప్పుడు వయసుతో సంబంధంలేకుండా ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించొచ్చు.
- తెల్లకాగితంపై వాస్తవాలు రాసుకుని వస్తే సరిపోతుంది. ఫీజు చెల్లించక్కర్లేదు.
- వాదనల అనంతరం ట్రైబ్యునల్లో దాఖలైన పిటిషన్లను 90 రోజుల్లోగా పరిష్కరిస్తారు.
- విచారణ అనంతరం వయోవృద్ధులు కోరిన ప్రకారం పిల్లల నుంచి జీవనభృతి, రక్షణ (ఆస్తులు, వ్యక్తిగత) పొందేందుకు వీలుంది.
- వారసుల నుంచి ఆదరణ లభించకుంటే గిఫ్ట్ డీడ్లను కూడా రద్దుచేస్తారు.
- ట్రైబ్యునల్ ఉత్తర్వులు ధిక్కరిస్తే జైలు శిక్ష విధిస్తారు.
- న్యాయవాదులు ఉండరు. పోలీసులూ కనిపించరు.
- ఇక్కడిచ్చిన తీర్పు సంతృప్తినివ్వకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించవచ్చు.
ప్రతి రెవెన్యూ డివిజన్లో ట్రైబ్యునల్ ఉండాలని చట్టంలో పేర్కొన్నారు. కానీ కొన్నిచోట్లే వీటి కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆర్డీఓలు పట్టించుకోవడంలేదు. 35% కుమారుల చేతుల్లో, 21% కోడళ్ల చేతుల్లో వృద్ధులు దౌర్జన్యాలకు గురవుతున్నారని హెల్ప్ఏజ్ ఇండియా నివేదిక చెబుతోంది.
గృహనిర్బంధానికి గురిచేస్తున్నారు: విజయవాడలో దుర్గాపురానికి చెందిన దంపతులు గిఫ్ట్ డీడ్ కింద రాసిచ్చిన స్థలంలో కుమారుడు బ్యాంకు రుణంతో ఒక భవనాన్ని నిర్మించుకున్నాడు. తర్వాత తల్లిదండ్రులను చిన్నగదిలో ఉంచి హింస పెట్టేవాడు. వృద్ధుల వినతితో విజయవాడ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్మన్ విచారణ జరిపారు. ఇళ్లు ఖాళీ చేసి అద్దె మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రులకు అందించాలని తీర్పునిచ్చారు. అమానుషంగా కొడుతూ, తిడుతూ వేధిస్తోన్న కుమారుడి నుంచి రూ.2 లక్షలకు బాండ్ టూ కీప్ ఫర్ గుడ్ బిహేవియర్ ను తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.
విజయవాడకు చెందిన 82 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి భర్తలేరు. ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తెకు గతంలో కొంత ఆస్తిని అమ్మగా వచ్చిన రూ.5 కోట్లు సమానంగా పంచారు. మిగిలిన ఆస్తిని పెద్దకుమారుడికి ఇవ్వగా ఆయన తల్లిని వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించాడు. దీంతో ఆమె ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించారు. వాదనల అనంతరం ఛైర్మన్ గిఫ్ట్ డీడ్ రద్దుచేసి, నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున తల్లికి ఇవ్వాలని వారసులకు ఆదేశాలిచ్చారు.
పోషణ అని రాస్తే మంచిది: ఆస్తులకు సంబంధించి జరిగే గిఫ్ట్ డీడ్ దస్తావేజుల వివరాల్లో తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్డీఓ కె. చైతన్య అన్నారు. ప్రేమే ప్రతిఫలంగా ఆశిస్తూ అనే వాక్యం బదులు నీవు నా పోషణ, ఇతర బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించగలవని ఆశిస్తూ అలా చేయని పక్షంలో నా ఆస్తిని ఎప్పుడైనా తిరిగి తీసుకోగలననే షరతుతో రాయిస్తే మంచిదని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
అవగాహన పెంచే బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే: విజయవాడలో పరిసర ప్రాంతాల్లో చాలా మందికి చట్టపరమైన హక్కుల గురించి తెలియదని వయో వృద్ధుల సంక్షేమ సంఘాల నేతలు మోతుకూరి వెంకటేశ్వర్లు, మేళం దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు. ఈ చట్టాలపై అవగాహన పెంచాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని వారు పేర్కొన్నారు. విచారణ త్వరగా జరిగేలా కృషి చేయాలని తెలిపారు.
