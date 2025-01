ETV Bharat / state

బతికుండగానే పూడ్చి పెట్టే ప్రయత్నం - గుక్కపట్టి ఏడ్చిన పసిగుడ్డు, అంతలోనే? - BABY RESCUED IN ELURU DISTRICT

Parents Decide To Bury Child Born With Disability in Cemetery ( ETV Bharat )