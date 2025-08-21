ETV Bharat / state

పండుటాకులే కదా అని పక్కన పెట్టారో అంతే - చట్టం ఏం చెబుతుందంటే? - PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT

వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులను గెంటేస్తున్న పిల్లలు - బిడ్డల తీరుతో క్షోభ అనుభవిస్తున్న వృద్ధులు - నేడు ‘ప్రపంచ వయోవృద్ధుల దినోత్సవం’ సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం

Parents and Senior Citizens Act-2007 Full Details
Parents and Senior Citizens Act-2007 Full Details (ETV Bharat (AI Generated))
Parents and Senior Citizens Act-2007 Full Details : ఎన్నో ఆశలు, కన్న కలలు బిడ్డల కోసం త్యాగం చేసి పస్తులు ఉండో, కాయాకష్టం చేసో పెంచి పెద్ద చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. వారు మలిదశకు వచ్చేసరికి కన్న వారినే భారంగా భావిస్తున్నారు పిల్లలు. అప్పటి వరకు పక్షి రెక్కల కింద ఒదిగిన పిల్లలు సొంత రెక్కలు రాగానే ఎగిరిపోయినట్లు కన్నవారికి వయసు మీదపడగానే కన్నబిడ్డల నుంచే నిరాదరణ ఎదురవుతోంది. ఆ వయసులో ప్రేమగా చూసుకోవాల్సింది పోయి ఆస్తులు తీసుకొని కర్కశంగా గెంటేస్తున్న దారుణాలెన్నో.

కన్నవారికి పట్టెడన్నం పెట్టకపోవడం, అనారోగ్యంతో బాధపడితే కనీసం మందులు కూడా ఇవ్వని వారు కొందరైతే, మాటలతో వేధిస్తూ వృద్ధులని చూడకుండా చేయి చేసుకునేవారు మరికొందరు. ఇంకొందరు ఆస్తి కోసం ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. పోషణకు సైతం వాటాలు వేసుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. భార్యాభర్తల్లో ఎవరైనా ఒకరు చనిపోతే ఒంటరి వృద్ధుల పరిస్థితి మరీ దయనీయం.

రాష్ట్రంలోని ఇలాంటి ఘటనలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనిని అధిగమించేందుకు, బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు ‘తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల పోషణ, సంక్షేమ చట్టం’ అండగా నిలుస్తోంది. వారిని బాధించేవారికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తూ ఆసరాగా నిలుస్తోంది. నేడు ‘ప్రపంచ వయోవృద్ధుల దినోత్సవం’ సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.

వెలుగులోకి కొన్ని ఘటనలు :

  • విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వృద్ధుడికి ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె. అందరికీ వివాహాలయ్యాయి. ఆస్తిలో వాటాలు కావాలని ఒత్తిడి చేయడంతో వృద్ధుడు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా మూడు నెలల పాటు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చారు.
  • చెల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ తల్లిని చూసేందుకు కుమారుడు వెనకడుగు వేసేవాడు. ఏం కావాలని కోరినా చిరాకు పడేవాడు. దీంతో బాధితురాలు విజయనగరం రెవెన్యూ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా అతడి ఇంటికి వెళ్లారు. అండగా నిలవకపోతే కేసు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించి, బుద్ధి చెప్పారు.
  • కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరుకు చెందిన దివ్యాంగురాలైన వృద్ధురాలు తన ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తెకు వివాహం చేసి ఆస్తులు రాసిచ్చారు. ఆమె ఉంటున్న ఇంటిని పెద్ద కుమారుడు మోసపూరితంగా రాయించుకొని గెంటేశాడు. న్యాయం చేయాలని పలుమార్లు ఉయ్యూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోలేదు. ఆమె గుండె, కిడ్నీ సమస్యలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. కన్నతల్లి ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నా పిల్లలు పట్టించుకోవట్లేదు. గుడివాడలో మంచాన పడిన వృద్ధుల నుంచి కుమార్తె ఇల్లు రాయించుకొని బయటకు గెంటేసింది.
  • బంటుమిల్లి మండలానికి చెందిన దంపతులు తమ ఇద్దరు కుమారులకు 10 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారు. వృద్ధాప్యంలో గుండె, పక్షవాత సమస్యలతో బాధపడుతున్నా బాగోగులు చూడలేదు.

ఆశ్రయించడం ఇలా : 60 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులు ఇబ్బందులకు గురైతే జిల్లాలోని రెవెన్యూ అధికారులను ఆశ్రయించవచ్చు. తెల్ల కాగితంపై సమస్యను రాసి అందజేయాలి. ఆర్డీవో ఛైర్మన్‌గా ఉన్న ట్రైబ్యునల్‌ వివరాలను పరిశీలిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీ, కౌన్సెలింగ్‌ అనంతరం 90 రోజుల్లో సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి శిక్షలు విధిస్తారు. గిఫ్ట్‌ డీడ్‌లను రద్దు చేస్తారు. బాధితులకు జీవనభృతి వచ్చేలా చూస్తారు. రక్షణ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. ఈ ప్రక్రియకు ఎలాంటి రుసుమూ చెల్లించనక్కర్లేదు.

కానరాని ప్రచారం : రాష్ట్రంలో ఈ చట్టంపై అవగాహన కొరవడుతోంది. బాధితుల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే ట్రైబ్యునల్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే వీరిలో చాలామందికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వడం ద్వారా సమస్యలకు పరిష్కరం దొరుకుతుంది.

  • సమస్యలుంటే వృద్ధులు సమీపంలోని తహసీల్దారు లేదా ఆర్డీవో కార్యాలయాలను, పోలీస్‌స్టేషన్లను ఆశ్రయించవచ్చు.
  • హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరు 14567ను సైతం సంప్రదించవచ్చు.

'న్యాయస్థానాలతో సంబంధం లేకుండా తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల పోషణ సంక్షేమ చట్టం-2007 అండగా నిలుస్తోంది. ఆర్డీవో కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేస్తే రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం ఇప్పించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటాం. గిఫ్ట్‌ డీడ్‌ రాస్తే ఆస్తిని వెనక్కి తీసుకొని వారి పోషణకు అందిస్తాం. ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేటప్పుడే పోషణ, సంరక్షణ చూడకపోతే వెనక్కి తీసుకుంటామనే నిబంధన ఉంది' అని వయోవృద్ధుల సంక్షేమశాఖాధికారులు చెబుతున్నారు.'

