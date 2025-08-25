Parents Accused Son In Law of Murdering Her Daughter : ఆకాశమే హద్దుగా అతివలు దూసుకుపోతున్నా అన్ని రంగాల్లోనూ ముందడుగు వేస్తున్నా ఇంకా వరకట్న వేధింపుల నుంచి మాత్రం బయటపడలేకపోతున్నారు. తాళి కట్టిన భర్త చేతుల్లోనే వంచనకు గురవుతున్నారు. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణే గౌతమి ఉదంతం. పెళ్లి అయిన మూడు నెలలకే ఆ నవ వధువు ప్రాణం గాల్లో కలిసిపోయింది. అదనపు కట్న వేధింపులతో పాటు వేరే అమ్మాయితో సంబంధం పెట్టుకుని తమ కుమార్తెను అల్లుడే చంపేశాడని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
కట్నం కింద బంగారం, పొలం కలిపి మొత్తం రూ.25 లక్షలు : సూర్యాపేట జిల్లా దర్శనపెల్లి గ్రామానికి చెందిన గౌతమి (20)కి మహబూబాబాద్ బాల్యతండాకు చెందిన గణేష్కు మే 18న వివాహం జరిగింది. ఆటో డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న గణేష్కు కట్నం కింద బంగారం, పొలం కలిపి మొత్తం 25 లక్షల దాకా ముట్టచెప్పారు. హనుమకొండ హంటర్ రోడ్డులోని సాయినగర్ కాలనీలో దంపతులు కాపురం పెట్టారు.
పెద్ద మనుషులు చెప్పినా మారని గణేష్ తీరు : పెళ్లైన కొన్నాళ్లకే అదనపు కట్నం కావాలని గణేష్ గౌతమిని వేధించాడని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయమై పంచాయితీ పెట్టి పెద్ద మనుషులు చెప్పినా గణేష్ తీరు మారలేదని వాపోయారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున గౌతమికి ఒంట్లో బాగాలేదని ఎంత పిలిచినా లేవట్లేదని చుట్టుపక్కల వారికి గణేష్ చెప్పాడు. 108కి ఫోన్ చేయగా వారు వచ్చి చూసి అప్పటికే మృతి చెందిందని వెల్లడించారు. గౌతమి మృతదేహాన్ని ఎంజీఎం మార్చురీకి తరలించారు.
అల్లుడి వేధింపుల వల్లే మృతి చెందిదని ఆరోపణ : కుమార్తె మృతి చెందిన విషయం తెలిసిన గౌతమి తల్లిదండ్రులు పరుగు పరుగున ఎంజీఎం వద్దకు చేరుకున్నారు. విగతజీవిగా మారిన కుమార్తెను చూసి కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. అడిగిన దానికన్నా కట్నం ఎక్కువే ఇచ్చామని అల్లుడి వేధింపుల వల్లే కుమార్తె మృతి చెందిదని ఆరోపించారు.
గొంతు కూడా కమిలిపోయిందన్న పోలీసులు : గౌతమి శరీరంపై గాయాలున్నాయని, గొంతు కూడా కమిలిపోయిందన్న పోలీసులు హత్యగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేసు మోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతున్న స్థానికులు : అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె పెళ్లైన మూడు నెలలకే తనువు చాలించడంతో గౌతమి తల్లిదండ్రుల దుఖాన్ని ఆపడం ఎవరితరం కావడం లేదు. గౌతమికి ఇలాంటి దుస్థితి తీసుకువచ్చిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
"కట్నం కింద రూ.16 లక్షలు ఒప్పుకున్నాం. రూ.25 లక్షలు ఇస్తే వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పాడు. నా కుమార్తె సంతోషంగా ఉంటదని రూ.25 లక్షలు ఇచ్చా. గుంటన్నర ఫ్లాట్ ఇచ్చా. తులంన్నర బంగారు చైన్ చేయించినా. వారి మధ్య ఎప్పుడూ గొడవలే. నాకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని అతను వేధిస్తున్న విషయం చెప్పలేదు నా బిడ్డ."- సోకు, గౌతమి తల్లి
