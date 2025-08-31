ETV Bharat / state

నాన్న చాలా బిజీ! - ప్రేమ కోసం ఎదురుచూస్తున్న పిల్లలు - PARENTING TIPS

ఆధునిక జీవనశైలిలో పెరిగిపోతున్న ఉద్యోగాల ఒత్తిడి - రాత్రిపూట డ్యూటీలు, అధిక పని గంటలు - కుటుంబంతో గడిపే సమయంపై తీవ్ర ప్రభావం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 11:54 AM IST

PARENTING TIPS: పిల్లలకు తల్లిదండ్రులే లోకం. వారు పంచే ప్రేమానురాగాల కోసం ఎంతో ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఏ ఒక్కరి ప్రేమ పొందలేకపోయినా వారు మానసికంగా పడే బాధ వర్ణనాతీతం. కానీ నేటి బిజీ లోకంలో తండ్రి ప్రేమ, సమయం అందకపోవడంతో చిన్నారులపై మానసికంగా తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉద్యోగాల భారం, అధిక పని గంటలు, రాత్రిపూట షిఫ్టులు ఇవన్నీ నేటి తండ్రులను పిల్లల నుంచి దూరం చేస్తున్నాయి. ఆధునిక జీవనశైలిలో ఉద్యోగాల ఒత్తిడి పెరిగిపోతున్న కొద్దీ, తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా తండ్రులు పిల్లలతో గడిపే సమయం తగ్గిపోతోంది.

గుంటూరు నగరానికి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ భాస్కర్‌ లాంటి వారు రాత్రంతా విధుల్లో మునిగితేలుతుంటే, పిల్లలు ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లేసరికి ఇంకా నిద్రలోనే ఉంటారు. బాపట్లకు చెందిన వెంకటేశ్వరరావు రాత్రి ఇంటికి చేరేసరికి పిల్లలు నిద్రపోతారు. నరసరావుపేటకు చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం పగలు–రాత్రి డ్యూటీల్లో తిరుగుతూ పిల్లలతో గడపలేక పోతున్నారు. ఇలా తండ్రులు ఎంతగా ప్రయత్నించినా పిల్లలతో గడిపే క్షణాలు కోల్పోతున్నారు.

అంతే కాకుండా ఉద్యోగ ఒత్తిళ్లు, రకరకాల ఆందోళనల కారణంగా పిల్లల వద్ద అసహనం ప్రదర్శించడం, కోప్పడటం, గట్టిగా అరవడం, ఇతరులతో పోల్చడం వంటివి కుటుంబాల్లో ఇబ్బందికర పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నాయి. దీనివల్ల చిన్నారుల సున్నిత మనసు దెబ్బతినడంతో పాటు మానసికంగానూ తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

ఏం చేయాలంటే?: ఎంత బిజీ షెడ్యూల్‌, పని ఒత్తిడి ఉన్నా రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలైనా పిల్లలను దగ్గరకు తీసుకుని, వారితే ప్రేమగా మాట్లాడాలని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారితో ప్రేమగా మాట్లాడాలని, కథలు చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలేమైనా తప్పులు చేస్తే కోప్పడకుండా అలా చేయొద్దని సున్నితంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని అంటున్నారు. మంచిచెడులను వారికి క్లియర్​గా వివరించాలని, పిల్లలతో ఆటలాడించడం, పాటలు పాడించడం చేస్తే వారిలో స్కిల్స్ పెరుగుతాయని వెల్లడించారు. వారంలో ఒక్కరోజైనా కుటుంబమంతా ప్రకృతి ఒడిలో సరదాగా గడిపితే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని మానసిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

ఏం చేయకూడదంటే?: ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా నిత్యం పనిలోనే మునిగిపోవడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు. కోపంగా అరవడం, ఇతరులతో పోల్చడం చేయొద్దని అంటున్నారు. మొబైల్‌, గాడ్జెట్‌లతోనే బిజీగా ఉండొద్దని, కుటుంబ సంభాషణలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని గుంటూరు జీజీహెచ్‌కి చెందిన మానసిక వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్‌ ఉమాజ్యోతి తెలిపారు.

మీ రోజుని ఈ విధంగా విభజించుకోండి: ప్రతి ఒక్కరికీ రోజుకి 24 గంటల సమయం ఉంటుంది. ఇందులో 10-12 గంటలు ఆఫీస్​కి పోతే, మరో 6-8 గంటలు నిద్రలో గడిపేస్తాము. ఇలా 16-18 గంటలు పోతుంది. మిగిలిన 6 గంటల సమయంలో కేవలం 30 నిమిషాలైనా మీ పిల్లలతో సరదాగా గడపండి.

పిల్లలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?: చిన్నారులు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కోల్పోతే అది బాధగా మారుతుంది. అదే విధంగా మీరు వారిపై అరిచినా, వేరే వారితో పోల్చినా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. అలా కాకుండా మీరు వారిని ఆప్యాయంగా పలకరించి, ప్రేమతో కథలు చెప్పి, ఆటలు అడితే ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

