Parathyroid Adenoma Disease In A Young Woman Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతికి కిడ్నీలో పదే పదే రాళ్లు ఏర్పడుతున్న సమస్య వచ్చింది. సరూర్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ 29 ఏళ్ల యువతికి అందుకు కారణమేంటో తెలియలేదు. తీరా రకరకాల మెడికల్ టెస్ట్లు చేయగా మెడలో ఆమెకు ఏర్పడిన పారాథైరాయిడ్ ఎడినోమా అనే ఒక రకమైన కణితి కారణమని, దానివల్ల పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అధికంగా ఉత్పత్తి అయ్యి, రక్తంలో కాల్షియం స్థాయి పెరిగిపోయి చివరకు కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడుతున్నాయని తేలింది.
వారం రోజుల నుంచి విపరీతంగా నడుము నొప్పి, మూత్రానికి వెళ్తే మంట, వాంతులు అవుతున్నాయి. ఆమెకు ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు కిడ్నీలో రాళ్లకు సర్జరీలు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను దిల్సుఖ్నగర్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ)లోని కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంటూరి తెలిపారు.
రక్తంలో కాల్షియం స్థాయి : ఇది చాలా అరుదైన, విభిన్నమైన కేసు అని, పరీక్షలు చేస్తే ఆమెకు రెండువైపులా కిడ్నీలలో రాళ్లు ఉన్నాయని, అవి మూత్రం బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నాయని డాక్టర్ సుభాష్ తెలిపారు. ఆ రాళ్లను దశలవారీగా తొలగించామని, తర్వాత ఆమెకు పరీక్షలు చేయగా, రక్తంలో కాల్షియం స్థాయి, పారాథైరాయిడ్ హార్మన్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని అన్నారు. దాంతో ఆమెకు పారాథైరాయిడ్ సింటిగ్రఫీ, స్పెక్ట్ సీటీ (పారాథైరాయిడ్ కణితులను గుర్తించే ప్రత్యేక స్కాన్) చేయగా మెడలో ఎడమవైపు పారాథైరాయిడ్ గ్రంధిలో కణితి ఉందని వెల్లడించారు.
సరైన పరీక్షలు చేస్తేనే : ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం కణతి వల్లేనని, శస్త్రచికిత్స చేసి దాన్ని తొలగించడంతో ఆ యువతి కోలుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. పారాథైరాయిడ్ గ్రంథులు మెడ భాగంలో ఉంటాయి. అవి రక్తంలో కాల్షియం స్థాయిని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. గ్రంథిలో కణితి ఏర్పడడంతో రక్తంలో కాల్షియం, మూత్రంలో కాల్షియం లెవల్స్ పెరుగుతాయి. ఇలా అధికంగా ఏర్పడిన కాల్షియం కిడ్నీలలోకి వెళ్లి పదే పదే స్టోన్స్ ఏర్పాటుకు కారణమైంది. కణితిని గుర్తించి తీయకపోతే రోగికి అలా సమస్య వస్తూనే ఉంటుందని డాక్టర్ సుభాష్ తెలిపారు.
ఎవరికైనా ఇలా పదే పదే కిడ్నీలలో రాళ్లు ఏర్పడుతుంటే కేవలం రాళ్లు తొలగిస్తే సరిపోదు, వాళ్లకు మెటబాలిక్ పరీక్షలు చేయాలి. కొన్ని రక్త పరీక్షలు చేయగానే అసలు కారణం తెలియకపోవచ్చు. సరైన పరీక్షలు చేస్తేనే దానికి అసలు కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది - డాక్టర్ సుభాష్, నెఫ్రాలజిస్ట్
కేవలం కిడ్నీలో రాళ్లు తొలగిస్తే చాలదు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరీక్షలు చేస్తే పదే పదే రాళ్లు ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయో తెలుస్తుంది. దీనిపై రోగులకు అవగాహన కల్పించాలి, పిల్లల్లో కూడా ఇలా రెండు వైపులా రాళ్లు ఏర్పడితే అందుకు కారణం ఏంటో తెలుసుకుని దానికి చికిత్స చేయాలి - డాక్టర్ శ్రీనివాస్ నారాయణం, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజి
రోజూ 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల నీళ్లు తాగడంతో పాటు ఆహారంలో నిమ్మలాంటి సిట్రస్ పళ్లు తీసుకుంటే కిడ్నీ రాళ్లు ఏర్పడడం తగ్గుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. అధిక ఉప్పు, అధికంగా కొవ్వు పదార్థాలు తినకూడదని, శరీర బరువును మన నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలని వారు సూచించారు. అలాగే పిల్లలకు చాక్లెట్లు ఎక్కువగా ఇవ్వకూడదని, ఇవన్నీ చేస్తే కిడ్నీలలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది.
