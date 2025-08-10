Parametric Insurance Compensation : విపత్తుల సమయంలో పంట నష్టాలు సంభవించినప్పుడు బాధిత రైతులకు బీమా సంస్థలు పరిహారం అందిస్తున్నాయి. ఆ నష్టాన్నిముందుగానే అంచనా వేయడానికి బీమా సంస్థలు, ప్రభుత్వ అధికారులు సంయుక్తంగా క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు నిర్వహిస్తారు. వర్షాలు, భారీ వర్షాలు, వరదలు, కరవు, తెగుళ్లు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా రైతులు తరచుగా భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో పంట బీమా పథకాలు రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తాయి.
ఈ పరిహారం చేతికి అందేసరికి మరో పంట సీజన్ వస్తోంది. దీనికి పరిష్కారంగా పారామెట్రిక్ బీమా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. సంప్రదాయ బీమాల్లో విపత్తు జరిగితే ఎంత నష్టం జరిగిందని సంస్థ ప్రతినిధులు పరిశీలించి, అందులో 80 శాతం వరకు పరిహారం అందజేస్తారు. పారామెట్రిక్లో సీజన్ ప్రారంభంలోనే వాతావరణ గణాంకాలను పరిశీలించి, నష్టం జరిగే విధంగా ఉంటే అప్పుడే డబ్బును చెల్లిస్తారు.
ఉదాహరణకు :
- ఒక జిల్లా రైతులు ఏప్రిల్, మేలో వర్షాకాలం పంటలకు పారామెట్రిక్ బీమా చేసుకున్నారు. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం ఈ జిల్లాలో జూన్, జులై నెలల్లో కలిపి 100 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాలి. కానీ జూన్లోనే 150 సెం.మీ. కురిసింది. జులైలోనూ విత్తనాలు చల్లేందుకు అవకాశం ఉంది. బీమా సంస్థ మాత్రం జూన్ వర్షపాతాన్నే విపత్తుగా పరిగణించి రైతులకు పరిహారం అందజేస్తుంది. అంటే పొలాల్లో విత్తనాలు వేయకుండానే బీమా డబ్బును ముందుగానే పొందుతారు. ఒకవేళ జూన్లో 20 సెం.మీ. మాత్రమే కురిసినా జులై వర్షపాతంతో సంబంధం లేకుండా అనావృష్టిగా పరిగణించి బీమా వర్తింపజేస్తారు. ఉపగ్రహ చిత్రాలు, బ్లాక్చెయిన్ టెక్నాలజీతో పాటు భారత వాతావరణ శాఖ నుంచి వచ్చే అంచనాలను ఉపయోగించి సంభవించే నష్టాన్ని లెక్కిగడతారు.
- ఒక వీధి వ్యాపారి జనవరి లేదా ఫిబ్రవరిలో ఈ పారామెట్రిక్ బీమా చేసుకున్నారు. ఆ నగరంలో ఏప్రిల్లో సరాసరిన 35 డిగ్రీల్లోపు ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వాలి. కానీ అంతకు మించి ఎండలు కాస్తే, మే నెలతో సంబంధం లేకుండా బీమా సొమ్ము చెల్లిస్తారు.
- నాగాలాండ్లో అధిక వర్షాలు నమోదయ్యే విపత్తు ప్రమాద నిర్వహణ కార్యక్రమం కింద నాలుగేళ్ల క్రితం ఈ పారామెట్రిక్ బీమాను ప్రారంభించారు. అయితే కరవు పరిస్థితులు అధికంగా ఉండే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో జీవనోపాధి రక్షణ కింద రెండు సంవత్సరాలుగా అమలు చేస్తున్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు, వీధి వ్యాపారులు, నిర్మాణ కార్మికులకు హీట్ వేవ్ బీమా పేరుతో అందజేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం 21 వేల మందికి ఈ బీమా కింద పరిహారాన్ని చెల్లించారు.
''దేశవ్యాప్తంగా ఈ బీమాను అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ బీమా సంస్థలు అమలు చేయాలని కేంద్రం విధి విధానాలను రూపొందిస్తోంది. భారతీయ బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ధి అథారిటీ (ఐఆర్డీఏ) ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది రెండు, మూడు నెలల్లో నివేదిక ఇవ్వనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆకస్మిక వరదలు, వడగాలుల కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మరణాలు సంభవిస్తున్న క్రమంలో పారా మెట్రిక్ బీమాపై అధ్యయనం చేస్తున్నాను. దీనిపై అంతర్జాతీయ జర్నళ్లకు పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించబోతున్నా''.- డి.చెన్నప్ప, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వాణిజ్య విభాగం సీనియర్ ప్రొఫెసర్
