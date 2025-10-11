పాపికొండల విహారయాత్ర - గోదావరి తీరంలో మళ్లీ పర్యాటక జోష్
గోదావరి నీటిమట్టం తగ్గడంతో అధికారుల అనుమతి - 90 రోజుల తర్వాత మళ్లీ బోటు ప్రయాణాలు స్టార్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 5:50 PM IST
Papikondalu Boat Tourism: గోదావరి నదీ తీరంలో పర్యాటకులకు అందమైన అనుభూతిని అందించే పాపికొండల విహారయాత్ర మళ్లీ ప్రారంభం అయింది. గోదావరిలో వరదలు ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో గత జులై 11 నుంచి నిలిపివేసిన ఈ విహారయాత్రకు నేటి నుంచి పచ్చజెండా ఊపుతూ జలవనరులశాఖ అధికారులు అనుమతులు ఇచ్చారు. దాదాపు మూడు నెలల (90 రోజుల) తర్వాత మళ్లీ పర్యాటక బోటులు గోదావరి అలలపై సవారీకి సిద్ధమయ్యారు. దీంతో బోటు నిర్వాహకులు, స్థానిక వ్యాపారులు, పర్యాటక ప్రేమికుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది.
గోదావరి నీటిమట్టం తగ్గడంతో అనుమతులు మంజూరు: పోలవరం ప్రాజెక్టు స్పిల్వే వద్ద ఇటీవల గోదావరి నీటిమట్టం గణనీయంగా తగ్గింది. గత కొద్దిరోజుల్లో నీటిమట్టం 29 మీటర్లకు తగ్గడంతో, జలవనరులశాఖ అధికారులు విహారయాత్రకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు.
జలవనరులశాఖ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ “వరదల తీవ్రత తగ్గడంతో పాపికొండల విహారయాత్రకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని నిర్ధారించుకున్నాం. అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని బోటు నిర్వాహకులకు సూచించాం” అని తెలిపారు.
15 బోట్లు సిద్ధం - కొత్త బోటు అనుమతుల కోసం ఎదురు చూపులు: గోదావరి ఒడ్డున ఉన్న గండిపోశమ్మ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద నుంచి పాపికొండలకు బయలుదేరే బోట్లకు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మొత్తం 15 బోట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, మరో కొత్త బోటుకు అధికారుల అనుమతి ఇంకా రావాల్సి ఉందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పర్యాటక సీజన్ మళ్లీ ప్రారంభం కావడంతో హోటళ్లు, హోమ్స్టేలు, ఫుడ్ సెంటర్లు కూడా కొత్తగా సిద్ధమవుతున్నాయి. స్థానిక వ్యాపారులు దీన్ని పెద్ద అవకాశంగా చూస్తున్నారు.
భద్రతా చర్యలపై అధికారులు దృష్టి: జలవనరులశాఖ ఏఈ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ “ప్రస్తుతం పది రోజులపాటు ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బోట్లను మాత్రమే విహారయాత్రకు అనుమతిస్తాం. అన్ని బోట్లకు సాంకేతిక తనిఖీలు జరిపి సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం. పర్యాటకుల భద్రత విషయంలో రాజీ ఉండదు” అన్నారు. అలాగే ప్రతి బోటులో లైఫ్ జాకెట్లు, రక్షణ పరికరాలు, తక్షణ సహాయ బృందం ఉండాలని ఆయన సూచించారు. “ప్రతి పర్యాటకుడు తప్పనిసరిగా లైఫ్ జాకెట్ ధరించాలి. అది నియమపాలనలో భాగం” అని స్పష్టం చేశారు.
పాపికొండల అందాల కోసం సిద్ధం: గోదావరి ఒడ్డున పచ్చని కొండల మధ్య సాగే పాపికొండల విహారయాత్ర ప్రతి ఏడాది వేలాది మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. వరదల కారణంగా మూడు నెలలుగా మూతపడిన ఈ యాత్ర ఇప్పుడు పునఃప్రారంభం కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగంలో మళ్లీ చైతన్యం తిరిగివచ్చింది.
పర్యాటకుల ఉత్సాహం, స్థానిక ఆశలు: విహారయాత్ర పునఃప్రారంభంతో స్థానిక ప్రజల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. మూడు నెలలుగా బోటు నిర్వాహకులకు జీవనం నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు బోటులు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో వారు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యాటకులు కూడా ఇదే ఉత్సాహంతో స్పందిస్తున్నారు.
పర్యాటకులకు సూచనలు: పోలవరం సమీప ప్రాంతాల్లో గోదావరి ప్రవాహం ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటుంది. అందువల్ల పర్యాటకులు జాగ్రత్తగా ఉండి, సూచనలు పాటించాలి. పాపికొండల విహారయాత్ర ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అయినప్పటికీ, భద్రతా నియమాలు కచ్చితంగా పాటిస్తేనే అది మరింత అందంగా మారుతుంది. వరదల తర్వాత గోదావరి మళ్లీ ప్రశాంతంగా మారడంతో పాపికొండల విహారయాత్రకు కొత్త ఊపిరి వచ్చింది. మూడు నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ సాగే ఈ ప్రయాణం పర్యాటక రంగానికి జీవం పోస్తోంది.
పర్యాటకుల కోసం 'హౌస్బోట్లు' - పగలంతా జల విహారం, రాత్రి వాటిలోనే బస
కేరళ తరహాలో గోదావరిలో హౌస్బోట్లు - రాత్రంతా నదిలోనే ఉండొచ్చు