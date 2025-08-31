ETV Bharat / state

కేవీ పల్లెలో ‘పాండవ గూళ్లు' - బండలతో ఆశ్చర్యంగా కట్టడాలు - PANDAVA NESTS IN KV VILLAGE

కంభంవారిపల్లె సమీపంలోని ఒంటిల్లు వద్ద బండపై పాండవ గూళ్లు - కార్బన్‌ డేటింగ్‌ పద్ధతి ద్వారా వీటి వయసును నిర్ధారించవచ్చంటున్న పరిశోధన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:54 PM IST

Pandava Nests in KV Village of Annamayya District : అన్నమయ్య జిల్లా కంభంవారిపల్లె మండలంలో ‘పాండవ గూళ్లు’ బయటపడ్డాయి. మండలంలోని ఎంవీపల్లె పంచాయతీ ఒంటిల్లుకు సమీపంలోని విశాలమైన బండపై ఉన్న ఈ గూళ్లను స్థానికులు పాండవుల నివాసాలుగా చెబుతున్నారు. తమ పూర్వీకుల కాలం నుంచి అలాగే పిలుస్తున్నామని తెలిపారు. పాండవులు అరణ్యవాసం చేసిన సమయంలో కొంతకాలం ఇక్కడ గడిపారని అప్పట్లో వారు నివసించడానికి వీలుగా అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.

ఈ బండపై కేవలం నాలుగు బండరాళ్లతోనే 5 గూళ్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మూడు వైపులా మూడు బండలు, పైన ఒక బండతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కట్టడం చూడ్డానికి కొంత ఆశ్చర్యంగానే కన్పిస్తోంది. స్నానపు గదులు, నీటి తొట్టెలను బండరాళ్లతోనే ఏర్పాటుచేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ అయిదు గూళ్లలో మూడు శిథిలమయ్యాయి. కార్బన్‌ డేటింగ్‌ పద్ధతి ద్వారా వీటి వయసును నిర్ధారించవచ్చని, దీనిపై మరింత పరిశోధన జరిపించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

పెన్నానది, పక్కనున్న రాళ్లలో పురాతన విగ్రహాలు : మరోవైపు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం, దక్షిణకాశీగా పేరొందిన పుష్పగిరి ఆలయం సమీపంలోని పెన్నానది, పక్కనున్న రాళ్లలో పురాతన విగ్రహాలు వెలుగు చూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక్కడ పార్వతీదేవి, నంది, సూర్యుని రాతి విగ్రహాలు, శివలింగ పానవట్టం తదితర వాటిని కొందరు భక్తులు గుర్తించి స్థానిక ఇంటాక్‌ సభ్యుడు రాఘవేంద్రవర్మకు తెలియజేశారు. ఆయన వైవీయూ లలిత కళల విభాగం ప్రొఫెసర్‌ కోట మృత్యంజయరావు దృష్టికి తీసుకెళ్లి విగ్రహాలను పరిశీలించారు. ఇవి పురాతన విగ్రహాలని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ఆర్కియాలజీ విభాగం రీజనల్‌ అధికారి మునిరత్నం నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా విగ్రహాలను పరిశీలించి స్థానిక అధికారులకు చెప్పి భద్రపరిచే ఏర్పాట్లు చేస్తామన్నట్లు గతంలోనే సంబంధిత అధికారలు తెలిపారు.

శేషాచల కొండల్లో ఆనాటి బావి, కోనేరు : అలానే వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలోని శేషాచల కొండల్లోని మద్దిమడుగు బీట్‌ శ్రీసిద్ధమల్లేశ్వర కోనలో సదాశివరాయల కాలం నాటి బావి, కోనేరును వెలుగులోకి తెచ్చినట్లు రచయిత, చరిత్ర పరిశోధకులు బొమ్మిశెట్టి రమేష్‌ గతంలో తెలిపిన సంగతి విదితమే. ఆయన మాట్లాడుతూ సిద్ధమల్లేశ్వర కోనలో తూర్పు వైపు కొండపైన సిద్ధమల్లేశ్వర దేవాలయం ఉందని, ప్రస్తుతం ఇది పూర్తిగా ఆనవాళ్లు లేకుండా పోయిందన్నారు. ఇక్కడ నంది విగ్రహం ఉండేదని, గుప్తనిధుల కోసం కొందరు దుండగులు దానిని బావిలో పడేశారని చెప్పారు.

ఆ విగ్రహాన్ని బయటకు తీయడం చాలా కష్టమవుతుందన్నారు. పురాతన కాలంలో సిద్ధమల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం నుంచి 6 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ప్రసిద్ధి చెందిన పొలతల క్షేత్రాన్ని భక్తులు చేరుకునేవారని తెలిపారు. కొలుములపల్లి పంచాయతీలోని లింగారెడ్డిపల్లెకు చెందిన నాగ మల్లారెడ్డి అనే వ్యక్తి తనకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పరిశోధన చేసినట్లు వెల్లడించారు. కొంతమంది గ్రామస్థులు, యువకులతో కలిసి బావి, కోనేరులను శుభ్రపరిచి అడవి జంతువుల దాహార్తిని తీరుస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఆ విగ్రహాన్ని బయటకు తీయడం చాలా కష్టమవుతుందన్నారు. పురాతన కాలంలో సిద్ధమల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం నుంచి 6 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ప్రసిద్ధి చెందిన పొలతల క్షేత్రాన్ని భక్తులు చేరుకునేవారని తెలిపారు. కొలుములపల్లి పంచాయతీలోని లింగారెడ్డిపల్లెకు చెందిన నాగ మల్లారెడ్డి అనే వ్యక్తి తనకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పరిశోధన చేసినట్లు వెల్లడించారు. కొంతమంది గ్రామస్థులు, యువకులతో కలిసి బావి, కోనేరులను శుభ్రపరిచి అడవి జంతువుల దాహార్తిని తీరుస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

