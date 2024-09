ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఖాతాల్లో నిధులు జమ ​- నీళ్లు, వీధిదీపాలు, పారిశుద్ధ్యం పనులు వేగవంతం - Panchayati Raj Funds Released in AP

మంగళగిరిలో వన మహోత్సవం - పాల్గొననున్న చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ - vana mahotsavam program

Funds Released by Center are Directly Credited to Accounts of Panchayats : గత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పల్లెల బాగు కోసం ప్రత్యేక నిధులు విడుదల చేయకపోగా, కేంద్రం ఇచ్చిన వాటినీ ఇతర అవసరాలకు వాడుకోవటంపై అప్పట్లో పంచాయతీల సర్పంచ్​లు గళమెత్తారు. పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు సైతం చేపట్టారు. కానీ పంచాయతీల పాలకులకు ఒనగూరిన ప్రయోజనం శూన్యం. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం, గ్రామాల అభివృద్ధికి తోడ్పాటు అందించటంతో పాటుగా కేంద్రం విడుదల చేసిన నిధులను నేరుగా పంచాయతీల ఖాతాలకు జమ చేయటంపై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ ఛాంబర్ ప్రతి నిధులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

2014-19 కాలం తరహాలో చిన్న పంచాయతీల విద్యుత్తు బిల్లలును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ ఛాంబర్ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖ పరిధిలోని రోడ్లు గుంతలు పడి అధ్వానంగా ఉన్నాయి. ఎంతోకాలంగా కొత్తవి నిర్మించడంతో పాటు పాతవి పునర్నిర్మించడానికి నిధుల కోసం ఎన్నోసార్లు ప్రతిపాదనలు పంపినా రాలేదు. దాంతో ఏటా వర్షాలు, వరదలకు రోడ్లన్నీ గుంతలు పడి ప్రయాణానికి నరకంగా మారాయి. ఇప్పుడు వీటికి మోక్షం కలగనుందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వ బంగారు సంకల్పం - నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామసభలు - Grama Sabhalu in AP