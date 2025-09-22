ETV Bharat / state

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు - అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎస్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 10:44 AM IST

Panchayat raj Department Guidelines on Local Body Elections : తెలంగాణలో గ్రామీణ స్థానిక ఎన్నికల సన్నద్ధత ప్రణాళికను పంచాయతీరాజ్​ శాఖ ఆదివారం విడుదల చేసింది. దీనికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు మార్గదర్శకాలు, ఇతర అంశాలను ఇందులో పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో 12,760 పంచాయతీలు, 1,12,534 వార్డులు, 565 జడ్పీటీసీలు, 5,763 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రత్యక్ష ఎన్నికల అనంతరం పరోక్షంగా 565 మండల పరిషత్​లు, 31 జిల్లా పరిషత్​లకు ఛైర్​పర్సన్ల ఎన్నికల నిర్వాహిస్తామని స్పష్టం చేసింది.

రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఇలా :

  • తెలంగాణ సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యా, ఉద్యోగ, రాజకీయ, కులగణన సర్వే(ఎస్‌ఈఈఈపీసీ) ప్రాతిపదికన బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఎన్నికల్లో కల్పిస్తారు.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కల మేరకు రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.
  • టీపీఆర్‌(తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌) చట్టం, 2018 ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మహిళలకు జడ్పీ ఛైర్‌పర్సన్, ఎంపీపీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.
  • షెడ్యూల్డ్‌ ఏరియాలో ఎంపీటీసీ, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్లు ఎస్టీల జనాభా దామాషాలో 50 శాతం తగ్గకుండా ఖరారు చేస్తారు. 100 శాతం ఎస్టీ గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచులు, వార్డు సభ్యుల పదవులన్నీ వారికే రిజర్వ్‌ చేస్తారు.

అధికారుల బాధ్యతలు ఇలా :

జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్‌పర్సన్ల రిజర్వేషన్లను పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన కమిషనర్‌ ఖరారు చేస్తారు. జడ్పీటీసీ, మండల పరిషత్‌ అధ్యక్ష స్థానాలకు కలెక్టర్‌ ఎంపీటీసీ, సర్పంచి పదవులకు ఆర్డీవో వార్డుల రిజర్వేషన్లను ఎంపీడీవో ఖరారు చేస్తారు.

కేటాయింపు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది :

  • గత ఎన్నికల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాలకు కేటాయించిన సీట్లను ఈ సారి మినహాయించి, మిగిలిన వాటిలో ఆయా వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తారు.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జనరల్‌ కేటగిరీలలో 50% సీట్లు మహిళలకు కేటాయిస్తారు. గత ఎన్నికల్లో మహిళలకు కేటాయించిన సీట్లను మినహాయించి, మిగిలిన వాటికి లాటరీ పద్ధతి ద్వారా ఈ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తారు.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించిన తర్వాత మిగిలిన సీట్లను జనరల్‌(అన్‌ రిజర్వ్‌డ్‌)గా గుర్తిస్తారు.

23లోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి : తెలంగాణలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం జడ్పీటీసీ, జడ్పీ ఛైర్‌పర్సన్, ఎంపీటీసీ, ఎంపీపీ, సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను ఈ నెల 23 నాటికి ఖరారు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఆదివారం ఆయన కలెక్టర్లు, స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్లు, జడ్పీల సీఈవోలు, జిల్లా పంచాయతీ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కావాలని, బీసీలకు కులగణన సర్వే ద్వారా 42 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయాలని చెప్పారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో లాటరీ నిర్వహించాలని తెలిపారు. రిజర్వేషన్ల ఖరారు వివరాలను బయటికి వెల్లడించరాదని, ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని రిజర్వేషన్ల శాతంపై జీవో జారీ చేశాకే వాటి వివరాలను ప్రకటించాలని సూచించారు. సీఎస్‌ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియపై నేడు అన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు జడ్పీ సీఈవోలు, డీపీవోలు, ఎంపీడీవోలతో సమావేశం జరగనుంది.

