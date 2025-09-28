ETV Bharat / state

జడ్పీ ఛైర్​పర్సన్ తుది రిజర్వేషన్లు ఖరారు - బీసీలకు 13 స్థానాలు

ఎస్సీలకు 6, ఎస్టీలకు 4 స్థానాలు - రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లా పరిషత్​ ఛైర్​పర్సన్​ స్థానాల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ నిర్వహణ - మొత్తం స్థానాలలో 50 శాతానికి లాటరీలో మహిళా రిజర్వేషన్ స్థానాలుగా ఎంపిక

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 8:28 AM IST

ZPP Reserved Seats In Telangana : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వణకోసం ఎస్సీ, ఏస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. తాజాగా తెలంగాణలోని జిల్లా పరిషత్ ఛైర్​పర్సన్ స్థానాలలో బీసీలకు 13 కేటాయించారు. ఎస్సీలకు 6, ఎస్టీలకు 4, మిహిలిన 8 స్థానాలను జనరల్ కేటగిరీకి నిర్దేశించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం పంచాయతీరాజ్ శాఖ శనివారం రాత్రి తుది రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసింది.

దీనిలో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లతో ఈ జాబితాలను రూపొందించింది. ఇప్పటికే వార్డులు, గ్రామ పంచాయతీలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ, జిల్లా పరిషత్ ఛైర్​పర్సన్ స్థానాలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్లతో ఖరారు చేయగా శనివారం మహిళా రిజర్వేషన్​ల ప్రక్రయ పూర్తయింది. పంచాయతీరాజ్ డైరెక్టరేట్​లో రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లా పరిషత్​ ఛైర్​పర్సన్​ స్థానాల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను నిర్వహించారు.

50 శాతానికి మహిళా రిజర్వేషన్ : రాజకీయ పార్టీల సమక్షంలో మొత్తం స్థానాలలో 50 శాతానికి లాటరీలు తీసి వాటిని మహిళా రిజర్వేషన్ స్థానాలుగా ఎంపిక చేశారు. అనంతరం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల జాబితాను రూపొందించి శనివారం రాత్రి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీలలో మహిళా రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయగా ఆర్డీవోలు తమ పరిధిలోని సర్పంచులు, ఎంపీటీసీల రిజర్వేషన్ల జాబితాను, ఎంపీడీవోలు పంచాయతీ వార్డులలో రిజర్వేషన్ల జాబితాను సిద్ధం చేశారు. రాత్రి పొద్దుపోయేంతవరకు జిల్లాల నుంచి డైరెక్టరేట్​కు సమాచారం రాగా వివరాలను క్రోడీకరించి గెజిట్లను విడుదల చేశారు. ఆదివారం ఉదయం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించనున్నారు.

జిల్లా పరిషత్ ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలకు రిజర్వేషన్లు ఇలా :

  • ఎస్టీలకు ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలో స్థానాలు కేటాయించారు. ఈ కేటగిరీలో మహిళలకు కేటాయించిన స్థానాలు - ములుగు, నల్గొండ
  • ఎస్సీలకు సంగారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల, జోగులాంబ గద్వాల. ఈ కేటగిరీలో మహిళలకు కేటాయించిన స్థానాలు - హనుమకొండ, జనగామ, రంగారెడ్డి.
  • బీసీలకు జయశంకర్ భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, సిద్దిపేట, వికారాబాద్, నిర్మల్, సూర్యాపేట ఈ కేటగిరీలో మహిళలకు కేటాయించిన స్థానాలు మహబూబ్​నగర్, నాగర్​కర్నూల్, యాదాద్రి భువనగిరి, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్.
  • జనరల్ కేటగిరీలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబాబాద్ ఉండగా ఈ కేటగిరీలో మహిళలకు కేటాయించిన స్థానాలు - ఆదిలాబాద్, నారాయపేట, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి.

అక్కడా మహిళలు పోటీ చేయవచ్చు :

  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జనరల్ కేటగిరీల్లో తమకు కేటాయించిన స్థానాల్లోనే గాక మహిళలు ఇతర స్థానాల్లోనూ పోటీచేయవచ్చని ప్రభుత్వం గెజిట్​లో పేర్కొంది.

రెండు దశల్లో జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు : తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను 3 దశల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలను 2 దశల్లో నిర్వహిచాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్​ను ప్రతిపాదించింది. ఇప్పటికే దీనిలో రూ. 3.08 కోట్లను విడుదల చేసింది. కాగా రాష్ట్రంలో 1,67,03,168 మంది గ్రామీణ ఓటర్లు ఎన్నికల్లో పాల్గొననున్నారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది.

