స్నేహితులే హంతకులు - పల్నాడు హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించిన పోలీసులు

నిందితులను పట్టించిన వాచ్ డయల్ - వివరాలు వెల్లడించిన డీఎస్పీ హనుమంతరావు, సీఐ సుబ్బానాయుడు

Police Crack Mystery Murder Case in Palnadu District
Police Crack Mystery Murder Case in Palnadu District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:42 PM IST

Police Crack Mystery Murder Case in Palnadu District: పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కన కాలువలో క్రూరమైన హత్య కేసుకు సంబంధించి మిస్టరీని చిలకలూరిపేట గ్రామీణ సీఐ సుబ్బానాయుడు ఆధ్వర్యంలో బృందం ఛేదించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను చిలకలూరిపేట గ్రామీణ సీఐ కార్యాలయంలో మంగళవారం రాత్రి నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు వెల్లడించారు.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం: ఈ ఏడాది జూన్ 25వ తేదీన ఉదయం 9గంటల సమయంలో గుర్తుతెలియని మగ శవం యడ్లపాడు సమీపంలో జాతీయ రహదారి పక్కన సర్వీసు రోడ్డు కాలువలో తగలబడుతున్నట్లు సమాచారం వచ్చింది. అనంతరం పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అప్పటికే శరీరం చాలా వరకు కాలిపోయింది. తలభాగం కాలే సమయంలో మంటను ఆర్పివేసి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టంకు తరలించారు. ఏపీలో ఉన్న మిస్సింగ్ కేసులను పరిశీలించినప్పటికీ ఎక్కడా ఆధారాలు లభ్యం కాలేదు.

పట్టించిన వాచ్ డయల్:దీంతో చిలకలూరిపేట గ్రామీణ సీఐ సుబ్బానాయుడు, యడ్లపాడు ఎస్సై శివరామకృష్ణలు పలుమార్లు ఘటనా స్థలం వద్దకు వెళ్లి క్లూ దొరుకుతుందని పరిశీలన చేశారు. ముందుగా మృతదేహాన్ని తెచ్చిన గోతాము తాలుకు విచారణ నిర్వహించినప్పటికీ వివరాలు అందలేదు. చివరకు హత్య జరిగిన స్థలంలో లభించిన చిన్న వాచ్ డయల్ ఆధారంగా కేసు మిస్టరీ వీడింది. సదరు వాచ్ డయల్ వివరాల కోసం కంపెనీని సంప్రదించడం, వారు ఎక్కడ వాచ్​లు విక్రయించారో తెలుసుకొని తద్వారా అది కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి పెదకాకానికి చెందిన తాడిబోయిన గోపిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఇతనికి తల్లిదండ్రులు లేరు. కేవలం అమ్మమ్మ మాత్రమే ఉంది. అనంతరం కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు.

పల్నాడు హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించిన పోలీసులు (ETV)

హత్యకు గురైన గోపి గతంలో సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్​గా ఇంజనీర్ గా పనిచేశాడు. తర్వాత షార్ట్​ఫిల్మ్, వెబ్ సిరీస్​లు తీసేవాడు. అతనికి దక్షిణామూర్తి సేలిస్టియాన్ క్రియేషన్ అనే పేరుతో బ్యానర్ ఉన్నట్లు, అలాగే మిషన్ మంగళాద్రి పేరు మీద వెబ్​సిరీస్ తీయడం మొదలుపెట్టాడు. గుంటూరుకు చెందిన షేక్ అఫ్రీన్​తో గోపికి పరిచయం ఉంది. ఆమె ద్వారా ఆమె తమ్ముడు ఇమ్రాన్ గోపికి పరిచయమయ్యాడు. గోపి, ఇమ్రాన్లు సన్నిహితంగా ఉండేవారు. ఈ క్రమంలో ఇమ్రాన్ ప్రేమిస్తున్న మరో అమ్మాయిని గోపి వేధించేవాడు. దీంతో గోపి, ఇమ్రాన్ల మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి.

గోపి వద్ద బ్యాంక్ ఖాతాలో సుమారు రూ.75 లక్షలు ఉన్నట్లు ఇమ్రాన్ గుర్తించాడు. తాను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిని వేధించడంతోపాటు గోపి వద్ద ఉన్న నగదుపై కన్ను వేశాడు. ఎలాగైనా గోపిని చంపి అతని వద్ద డబ్బులు వాడుకోవడానికి ప్రణాళిక రూపొందించాడు. దీనికి తన స్నేహితులైన షేక్ రియాజ్, షేక్ ఖాజా మొహిద్దీన్లకు సమాచారం వివరించి హత్య చేయడానికి సాయం అడిగాడు. ముగ్గురు పథకం ప్రకారం గోపిని ఇమ్రాన్ అద్దెకు ఉంటున్న గుంటూరులోని ఎంప్లాయిస్ కాలనీ రూమ్ వద్దకు రమ్మని ఫోన్ చేశారు.

ఓ పథకం ప్రకారం: అందుకుగాను జూన్ 24వ తేదీ మధ్యాహ్నం గోపి తన కారులో ఇమ్రాన్ రూమ్ వద్దకు కారులో వచ్చాడు. అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న ఇమ్రాన్, అతని స్నేహితులు ఇద్దరితో కలిసి ఇనుప రాడ్డుతో గోపి తలపై కొట్టి తర్వాత తాడుతో మెడకు ఉరివేసి హత్య చేశారు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని కవర్​లో చుట్టి ప్లాస్టిక్ గోతములో వేసి ఎవరూలేని సమయంలో గోపి కారు డిక్కీలో వేసుకొని చిలకలూరిపేటకు వచ్చారు. బాటిల్లో 2 లీటర్లు పెట్రోల్ కొనుగోలు చేశారు. తిరిగి గుంటూరు వైపు వెళ్తూ తిమ్మాపురం దాటిన తర్వాత యడ్లపాడు సమీపంలో జన సంచారం లేని సర్వీసు రోడ్డు పక్కన సిమెంటు కాల్వలో గోపి మృతదేహాన్ని పడవేసి పెట్రోలు పోసి తగలబెట్టారు.

నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు: దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న చిలకలూరిపేట గ్రామీణ సీఐ సుబ్బానాయుడు, యడ్లపాడు ఎస్సై శివరామకృష్ణలు దీనిపై ఏ విధమైన సమాచారం లేకపోవడంతో మూడు నెలల పాటు పరిశోధన చేసి కేసు మిస్టరీని ఛేదించారు. హత్య చేసిన నిందితులు గోపి బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉన్న రూ.75 లక్షల్లో రోజుకు ఒక లక్ష వంతున డ్రా చేస్తూ ముంబాయి, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయాలను కూడా పోలీసులు పరిశోధనలో తెలుసుకుని, వలపన్ని ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకుని అరెస్టు చేశారు.

వీరి వద్ద నుంచి హత్యకు ఉపయోగించిన రాడ్, సెల్​ఫోన్, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎటువంటి ఆధారాలు లేకపోయినప్పటికీ ఎంతో చాకచక్యంగా కేసును ఛేదించిన సీఐ సుబ్బానాయుడు, ఎస్సై శివరామకృష్ణ, ఏఎస్సైలు సుబ్బా రావు,రోశిబాబు, సిబ్బందిని జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు, డీఎస్పీ హనుమంతరావులు అభినందించారు. బృందానికి త్వరలో రివార్డులు అందజేస్తామని తెలిపారు.

"హత్యకు గురైన గోపి గతంలో సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్​గా ఇంజనీర్​గా పనిచేశాడు. తర్వాత షార్ట్​ఫిల్మ్, వెబ్ సిరీస్​లు తీసేవాడు. గోపి బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉన్న రూ.75 లక్షల వరకూ నగదు ఉంది. ఈ డబ్బును రోజుకు ఒక లక్ష వంతున డ్రా చేస్తూ ముంబాయి, హైదరాబాద్​లో నిందితులు విలాసాలకు ఖర్చు చేసేవారు. అంతేకాకుండా నిందితుడు ఇమ్రాన్ అక్కతో గోపికి వివాహేతర సంబంధం ఉన్న కారణంగా ఓ పథకం ప్రకారం తన మిత్రుల సహకారంతో అతన్ని హత్య చేశారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకుని అరెస్టు చేశాం"-హనుమంతరావు,నరసరావుపేట డీఎస్పీ

ఆస్తి కోసం అత్తామామలనే హతమార్చాడు..చివరికి..

కుటుంబం పరువు తీస్తున్నాడని.. భర్తను హత్యచేసిన భార్య!

