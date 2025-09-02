ETV Bharat / state

YUVA : మోడలింగ్​లో రాణిస్తున్న సైన్స్​ టీచర్​ - 29 ఏళ్లకే మిసెస్​ ఇండియా టైటిల్​ - MRS INDIA PALLAVI SAXENA

చిన్ననాటి కలను సాధించిన పల్లవి సక్సేనా - భర్త ప్రోత్సహంతో మోడలింగ్‌లోకి అడుగు - మోడలింగ్‌లో రాణిస్తున్న సైన్స్ టీచర్‌ పల్లవి - 29 ఏళ్లకు మిసెస్ ఇండియా టైటిల్‌ కైవసం

Pallavi Saxena who won the Mrs India Title
Pallavi Saxena who won the Mrs India Title
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 12:47 PM IST

Pallavi Saxena who won the Mrs India Title : సాధించాలనే తపన బలంగా ఉండి కష్టపడితే సాధ్యం కానిదేదీ లేదని పల్లవి సక్సేనా నిరూపించింది. పెళ్లై కుటుంబ బాధ్యతలు మీదపడిన చిన్ననాటి కల సాకారం కోసం కృషి చేసింది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ఏడాది పాటు శ్రమించి తనను తాను మోడల్​గా మలుచుకుంది. ఎక్కడ పోటీలు జరిగిన ర్యాంప్​వాక్​తో అదరగొట్టింది. ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన మిసెస్​ ఇండియా పోటీలో క్రౌన్​ దక్కించుకుంది.

మోడలింగ్​లో రాణిస్తున్న సైన్స్​ టీచర్​ - 29 ఏళ్లకే మిసెస్​ ఇండియా టైటిల్​ (ETV)

విజయాలను భర్తతో పల్లవి సక్సేనా పంచుకుంటుంది. ఆమె స్వస్థలం హైదరాబాద్​. తండ్రి సురేశ్​ రాజ్​ డాక్టర్​, తల్లి ప్రకృతి రైల్వే ఉద్యోగి. చిన్నతనంలో మోడల్​గా రాణించాలని పల్లవి అనుకుంది. తల్లిదండ్రుల నో చెప్పడంతో చదువుపై దృష్టి పెట్టి డాక్టర్​ కావాలని కలలు కన్నది. ఎంబీబీఎస్​ సీటు తప్పడంతో ఆ కలకు కూడా దూరమైంది. సైన్స్​పై మక్కువతో కెనడాలో పీజీ పూర్తి చేసింది. స్వదేశానికి తిరిగొచ్చి సైన్స్​ టీచర్​గా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించింది. పెళ్లాయక భర్త ఉద్యోగ రీత్యా ముంబయిలో స్థిరపడింది. ఆమెలోని వెలితే మోడలింగ్​ వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది.

"నా కుటుంబ హైదరాబాద్​లో ఉంటుంది. నాకు పెళ్లి అయిన తర్వాత ముంబయికి షిఫ్ట్​ అయ్యాను. హైదరాబాద్​ సైన్స్​ గ్రాడ్యుయేషన్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్​ కోసం కెనడా వెళ్లాను. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్​కు వచ్చేసి సైన్స్​ ఇంటర్నేషనల్​ స్కూల్​లో సైన్స్​ టీచర్​గా పని చేశాను. నేషనల్​ సైన్స్​ ఒలింపియాడ్​ ట్రైనర్​గా కూడా పని చేశాను. ప్రస్తుతం బయాలజీ కంటెంట్​ రైటింగ్​ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్​ గ్లామర్​ ప్రాజెక్టు బ్యూటీ పేజెంట్​లో మిసెస్​ ఇండియా థర్డ్​ ప్లేస్​ విన్నర్​ అయ్యాను. ఇది బాంబే బేస్డ్​ పేజెంటా అయింది. ఇప్పుడు ఆల్​ ఇండియా పేజెంట్ పోటీలో మూడోస్థానంలో నిలిచాను." - పల్లవి సక్సేనా, మిసెస్​ ఇండియా

సవాళ్లను అధిగమిస్తూ లక్ష్యం వైపు : టీచర్, గృహిణిగా బాధ్యతలు చేపడుతూనే భర్త ప్రోత్సాహంతో అందాల ప్రపంచంలో పల్లవి సక్సేనా అడుగుపెట్టింది. చిన్ననాటి కలను నిజం చేసుకోవాలనే సంకల్పంతో ఎంతో కష్టమైన ఇష్టంతో శ్రమించింది. సవాళ్లను అధిగమిస్తూ లక్ష్యం వైపు అడుగులేసింది. ఆ పట్టుదలే ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన మిసెస్​ ఇండియా ఫ్రమ్​ హైదరాబాద్​ క్రౌన్​ ధరించేలా చేసిందని పల్లవి సక్సేనా చెబుతోంది.

"చాలామందికి మ్యారేజ్​ అయిపోతే ఇక జీవితం పూర్తిగా ముగిసిపోయినట్లేనని అనుకుంటారు. అసలు ఏం చేయలేమని అనుకోవడం తప్పు. నా లైఫ్​లో నా భర్త నాకు చాలా హెల్ఫ్​ చేశారు. ఆడవాళ్లకు చెప్పేది ఒకటే మీ డ్రీమ్​ను మీరు ఫిల్​ చేసుకోండి. కొత్త డ్రీమ్స్​ను కూడా క్రియేట్​ చేసుకోవచ్చు." - పల్లవి సక్సేనా, మిసెస్​ ఇండియా

మొదట్లో కష్టంగా, ఆ తర్వాత ఈజీ : అసాధ్యమైన విజయాలను సాధించినప్పుడే అందరికంటే భిన్నంగా ఎదుగుతామని మిసెస్​ ఇండియా పల్లవి సక్సేనా అంటున్నారు. కుటుంబం, ఉద్యోగంతో పాటు మిసెస్​ ఇండియాకు ప్రయత్నం చేయడం మొదట్లో కష్టమైందని అన్నారు. ఏడాది పాటు సాగిన ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు, మరెన్నో అనుభవాలను నేర్చుకున్నానని ఆమె అంటున్నారు. చిన్నప్పుడే ఫ్యాషన్​ను పక్కన పెట్టేశానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఫ్యాషన్​ షోలకు వెళ్లేటప్పుడు హై హీల్స్​ చెప్పులు వేసుకోవడం అదే మొదటిసారి.

భర్త ప్రోత్సాహం : పెళ్లయ్యాక మహిళలను ఇంటికే పరిమితం చేయకుండా ఇష్టమైన రంగాల్లో ప్రోత్సహిస్తే మంచి విజయాలు సాధిస్తారని పల్లవి భర్తద సశ్వత్​ పట్నాయక్​ అంటున్నారు. చిన్నప్పుడు మోడలింగ్​ ఇష్టమని చెప్పినప్పుడు భయపడ్డామని, ఇప్పుడు తన ఇష్టాన్ని వదిలేకుండా సాధించినందుకు సంతోషంగా ఉందని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్​లో చైల్డ్​ ఎడ్యుకేషన్, మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేస్తానని మిసెస్​ ఇండియా పల్లవి సక్సేనా చెబుతోంది.

మోడలింగ్​లో రాణిస్తున్న సైన్స్​ టీచర్​ - 29 ఏళ్లకే మిసెస్​ ఇండియా టైటిల్​

