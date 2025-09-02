Pallavi Saxena who won the Mrs India Title : సాధించాలనే తపన బలంగా ఉండి కష్టపడితే సాధ్యం కానిదేదీ లేదని పల్లవి సక్సేనా నిరూపించింది. పెళ్లై కుటుంబ బాధ్యతలు మీదపడిన చిన్ననాటి కల సాకారం కోసం కృషి చేసింది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ఏడాది పాటు శ్రమించి తనను తాను మోడల్గా మలుచుకుంది. ఎక్కడ పోటీలు జరిగిన ర్యాంప్వాక్తో అదరగొట్టింది. ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన మిసెస్ ఇండియా పోటీలో క్రౌన్ దక్కించుకుంది.
విజయాలను భర్తతో పల్లవి సక్సేనా పంచుకుంటుంది. ఆమె స్వస్థలం హైదరాబాద్. తండ్రి సురేశ్ రాజ్ డాక్టర్, తల్లి ప్రకృతి రైల్వే ఉద్యోగి. చిన్నతనంలో మోడల్గా రాణించాలని పల్లవి అనుకుంది. తల్లిదండ్రుల నో చెప్పడంతో చదువుపై దృష్టి పెట్టి డాక్టర్ కావాలని కలలు కన్నది. ఎంబీబీఎస్ సీటు తప్పడంతో ఆ కలకు కూడా దూరమైంది. సైన్స్పై మక్కువతో కెనడాలో పీజీ పూర్తి చేసింది. స్వదేశానికి తిరిగొచ్చి సైన్స్ టీచర్గా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించింది. పెళ్లాయక భర్త ఉద్యోగ రీత్యా ముంబయిలో స్థిరపడింది. ఆమెలోని వెలితే మోడలింగ్ వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది.
"నా కుటుంబ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. నాకు పెళ్లి అయిన తర్వాత ముంబయికి షిఫ్ట్ అయ్యాను. హైదరాబాద్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ కోసం కెనడా వెళ్లాను. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చేసి సైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో సైన్స్ టీచర్గా పని చేశాను. నేషనల్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ ట్రైనర్గా కూడా పని చేశాను. ప్రస్తుతం బయాలజీ కంటెంట్ రైటింగ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ గ్లామర్ ప్రాజెక్టు బ్యూటీ పేజెంట్లో మిసెస్ ఇండియా థర్డ్ ప్లేస్ విన్నర్ అయ్యాను. ఇది బాంబే బేస్డ్ పేజెంటా అయింది. ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా పేజెంట్ పోటీలో మూడోస్థానంలో నిలిచాను." - పల్లవి సక్సేనా, మిసెస్ ఇండియా
సవాళ్లను అధిగమిస్తూ లక్ష్యం వైపు : టీచర్, గృహిణిగా బాధ్యతలు చేపడుతూనే భర్త ప్రోత్సాహంతో అందాల ప్రపంచంలో పల్లవి సక్సేనా అడుగుపెట్టింది. చిన్ననాటి కలను నిజం చేసుకోవాలనే సంకల్పంతో ఎంతో కష్టమైన ఇష్టంతో శ్రమించింది. సవాళ్లను అధిగమిస్తూ లక్ష్యం వైపు అడుగులేసింది. ఆ పట్టుదలే ఇటీవల ముంబయిలో జరిగిన మిసెస్ ఇండియా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ క్రౌన్ ధరించేలా చేసిందని పల్లవి సక్సేనా చెబుతోంది.
"చాలామందికి మ్యారేజ్ అయిపోతే ఇక జీవితం పూర్తిగా ముగిసిపోయినట్లేనని అనుకుంటారు. అసలు ఏం చేయలేమని అనుకోవడం తప్పు. నా లైఫ్లో నా భర్త నాకు చాలా హెల్ఫ్ చేశారు. ఆడవాళ్లకు చెప్పేది ఒకటే మీ డ్రీమ్ను మీరు ఫిల్ చేసుకోండి. కొత్త డ్రీమ్స్ను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు." - పల్లవి సక్సేనా, మిసెస్ ఇండియా
మొదట్లో కష్టంగా, ఆ తర్వాత ఈజీ : అసాధ్యమైన విజయాలను సాధించినప్పుడే అందరికంటే భిన్నంగా ఎదుగుతామని మిసెస్ ఇండియా పల్లవి సక్సేనా అంటున్నారు. కుటుంబం, ఉద్యోగంతో పాటు మిసెస్ ఇండియాకు ప్రయత్నం చేయడం మొదట్లో కష్టమైందని అన్నారు. ఏడాది పాటు సాగిన ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు, మరెన్నో అనుభవాలను నేర్చుకున్నానని ఆమె అంటున్నారు. చిన్నప్పుడే ఫ్యాషన్ను పక్కన పెట్టేశానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఫ్యాషన్ షోలకు వెళ్లేటప్పుడు హై హీల్స్ చెప్పులు వేసుకోవడం అదే మొదటిసారి.
భర్త ప్రోత్సాహం : పెళ్లయ్యాక మహిళలను ఇంటికే పరిమితం చేయకుండా ఇష్టమైన రంగాల్లో ప్రోత్సహిస్తే మంచి విజయాలు సాధిస్తారని పల్లవి భర్తద సశ్వత్ పట్నాయక్ అంటున్నారు. చిన్నప్పుడు మోడలింగ్ ఇష్టమని చెప్పినప్పుడు భయపడ్డామని, ఇప్పుడు తన ఇష్టాన్ని వదిలేకుండా సాధించినందుకు సంతోషంగా ఉందని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్లో చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్, మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేస్తానని మిసెస్ ఇండియా పల్లవి సక్సేనా చెబుతోంది.
ఇంజినీరింగ్ వదిలేసి రైతుగా సక్సెస్ అయ్యాడు- గ్రాఫ్టింగ్ పుచ్చకాయలతో మ్యాజిక్
గ్రంథాలయాన్నే ఇల్లుగా మార్చుకున్న యువకుడు - క్యూ కట్టిన ఉద్యోగాలు